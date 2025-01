Nová misia New Shepard NS-29 spoločnosti Blue Origin: Priekopnícka simulácia lunárnej gravitácie pre pokročilý vesmírny výskum

Blue Origin sa chystá na vypustenie svojho ďalšieho letu New Shepard—označeného NS-29—na testovanie technológií súvisiacich s Mesiacom a posúvanie hraníc cenovo dostupného prieskumu vesmíru. Okno na vypustenie misie sa otvára v utorok, 28. januára, o 10:00 AM CST (1600 UTC) z Launch Site One v Západnom Texase, pričom živé vysielanie začne 15 minút pred vzletom.

Prvá rozšírená simulácia lunárnej gravitácie

Definujúcou črtou misie NS-29 je zámerná simulácia gravitačného prostredia Mesiaca—približne jedna šestina gravitácie Zeme. Otáčaním posádky New Shepard pri rýchlosti približne 11 otáčok za minútu zažijú náklady na palube aspoň dve minúty lunárnych gravitačných síl. Tento prístup, podporovaný NASA, predstavuje významné zlepšenie oproti iným metódam simulácie lunárnej gravitácie, ktoré zvyčajne ponúkajú len niekoľko sekúnd čiastočnej gravitácie počas parabolických letov alebo experimentov s padákovými vežami.

Testovanie kľúčových lunárnych technológií

Z 30 nákladov, ktoré budú vypustené, je 29 zabezpečených vo vnútri posádky, zatiaľ čo jeden je namontovaný na nosiči, aby bol vystavený okolitým podmienkam vo vesmíre. Takmer všetky náklady sú zamerané na testovanie technológií kľúčových pre lunárne operácie, pokrývajúcich šesť hlavných oblastí:

Využívanie zdrojov na mieste Ochrana pred prachom Pokročilé obytné systémy Senzory a prístroje Technológie malých vesmírnych plavidiel Vstup, zostup a pristátie

Honeybee Robotics—časť divízie In-Space Systems spoločnosti Blue Origin—prispieva štyrmi nákladmi zameranými na kopanie, vŕtanie a spracovanie lunárneho regolit. Viac ako polovica experimentov má podporu programu NASA Flight Opportunities, čo ukazuje na úzku spoluprácu zameranú na zlepšenie pripravenosti na budúce lunárne misie.

Rozširovanie flotily New Shepard

So NS-29 dosiahne Blue Origin míľnik vypustenia viac ako 175 komerčných nákladov na New Shepard. Aby lepšie vyhovela rastúcemu dopytu, spoločnosť teraz prevádzkuje tri kapsuly a dva nosiče, čím zabezpečuje kompatibilitu a rýchlejšie obrátkové časy pre náklady aj potenciálne lety astronautov. Misia NS-29 využije nový nosič Blue Origin v kombinácii s kapsulou určenou pre náklady, čím sa zvýrazňuje všestrannosť rastúcej flotily spoločnosti.

Inšpirujúce budúce generácie

Spolu s najmodernejším výskumom vo vesmíre ponesie NS-29 tisíce pohľadníc, ktoré prispeli študenti prostredníctvom Klubu pre budúcnosť—neziskovej organizácie Blue Origin zameranej na STEAM. Od svojho založenia v roku 2019 sa organizácia zapojila do viac ako 44 miliónov ľudí po celom svete, pričom si kladie za cieľ vzbudiť vášeň pre vedu, technológie, inžinierstvo, umenie a matematiku medzi ďalšou generáciou inovátorov.

