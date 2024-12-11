Революция в квантовых вычислениях! ИИ поднимает калибровку на новые высоты!

11 декабря 2024
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A realistic high definition image displaying the concept of a revolution in quantum computing. The scene features a modern lab with cutting-edge quantum computers showcasing new calibration capabilities. With artificial intelligence at the forefront, algorithms appear to be operating at unprecedented speeds, lending to the sense of progress and innovation. Optional text overlays could read 'Revolution in Quantum Computing: AI Takes Calibration to New Heights'.

Прорыв в квантовой калибровке

В значительном достижении для квантовых вычислений компании Quantum Machines и Rigetti Computing представили первый автоматизированный процесс калибровки квантового компьютера, управляемый ИИ. Этот важный этап был достигнут во время ‘AI for Quantum Calibration Challenge’ в Израильском центре квантовых вычислений, демонстрируя инновационные возможности двух компаний, Quantum Elements и Qruise.

Quantum Elements продемонстрировали впечатляющую точность 99,9% в одно-кубитных вентилях и 98,5% в двух-кубитных вентилях. В то же время, Qruise удалось одновременно точно настроить все девять кубитов QPU Rigetti Novera™, что стало значительным шагом вперед в квантовых технологиях.

Этот прорыв эффективно решает критическую проблему в росте квантовых вычислений. Поскольку системы становятся все более сложными, традиционные ручные процедуры калибровки, проводимые квантовыми физиками, становятся непрактичными. Внедрение ИИ в этот процесс упрощает калибровку и улучшает производительность, прокладывая путь к созданию более крупных и мощных квантовых компьютеров.

Обе компании стали участниками программы партнеров Novera QPU, что дополнительно обогащает экосистему поставщиков квантовых технологий. Это развитие не только дает шаг вперед в возможности квантовых вычислений, но и сигнализирует о захватывающем времени для будущих инноваций в этой области.

Революция в квантовых вычислениях: калибровка с использованием ИИ выходит на передний план

В значительном достижении для квантовых вычислений компании Quantum Machines и Rigetti Computing представили первый автоматизированный процесс калибровки квантового компьютера, управляемый ИИ. Этот важный этап был достигнут во время ‘AI for Quantum Calibration Challenge’ в Израильском центре квантовых вычислений, демонстрируя инновационные возможности двух компаний, Quantum Elements и Qruise.

Quantum Elements продемонстрировали впечатляющую точность 99,9% в одно-кубитных вентилях и 98,5% в двух-кубитных вентилях. В то же время, Qruise удалось одновременно точно настроить все девять кубитов QPU Rigetti Novera™, что стало значительным шагом вперед в квантовых технологиях.

Этот прорыв эффективно решает критическую проблему в росте квантовых вычислений. Поскольку системы становятся все более сложными, традиционные ручные процедуры калибровки, проводимые квантовыми физиками, становятся непрактичными. Внедрение ИИ в этот процесс упрощает калибровку и улучшает производительность, прокладывая путь к созданию более крупных и мощных квантовых компьютеров.

Как работает калибровка с использованием ИИ

Калибровка с использованием ИИ использует продвинутые алгоритмы для динамической настройки и оптимизации параметров, критически важных для квантовых операций. Через постоянное обучение и адаптацию эти алгоритмы эффективно разрешают несоответствия в производительности кубитов, что приводит к увеличению точности и операционной эффективности. Этот подход не только ускоряет процесс калибровки, но и минимизирует человеческие ошибки, обеспечивая более стабильные результаты.

Плюсы и минусы калибровки квантов с использованием ИИ

**Плюсы:**

— **Улучшенная точность:** Достижение почти идеальных уровней точности в операциях с кубитами, что существенно улучшает общую производительность квантовых компьютеров.
— **Эффективность:** Автоматизация традиционно трудоемкого процесса, что экономит время и ресурсы для исследователей и разработчиков.
— **Масштабируемость:** Помогает в разработке более крупных квантовых систем, делая управление большими количеством кубитов более эффективным.

**Минусы:**

— **Зависимость от ИИ:** Сильная зависимость от процессов ИИ может привести к рискам, если алгоритмы не адаптируются должным образом к новым условиям.
— **Сложность:** Требует значительных первоначальных инвестиций в технологии и экспертизу для эффективного внедрения систем ИИ.

Случаи использования калибровки квантов с использованием ИИ

— **Квантовая криптография:** Укрепление надежности квантовых криптографических систем за счет обеспечения надежной точности кубитов.
— **Открытие лекарств:** Ускорение симуляций, необходимых для разработки лекарств, за счет предоставления высокоточных возможностей квантовых вычислений.
— **Машинное обучение:** Улучшение производительности квантовых алгоритмов машинного обучения через более эффективное управление кубитами.

Анализ рынка и тренды

Интеграция ИИ в квантовые вычисления является частью более широкой тенденции к автоматизации в технологиях. Поскольку конкуренция на рынке квантовых вычислений возрастает, компании все чаще инвестируют в улучшения на основе ИИ для повышения скорости и качества своих квантовых систем. Ожидается значительный рост рынка калибровки с использованием ИИ, поскольку все больше партнеров присоединяются к экосистеме, причем прогнозы указывают на устойчивое расширение рынка в течение следующего десятилетия.

Инвестирование в будущее квантовых технологий

Для компаний, желающих инвестировать в достижения квантовых технологий, важно понять возможности и ограничения калибровки с использованием ИИ. Фирмы могут рассмотреть возможность партнерства с ведущими компаниями, такими как Quantum Machines и Rigetti Computing, чтобы воспользоваться этими революционными инновациями.

В заключение, сочетание ИИ и квантовой калибровки обозначает ключевой сдвиг в эволюции квантовых вычислений, с обещанием улучшенных возможностей и инновационных приложений на горизонте. Будущее квантовых технологий зависит не только от кубитов, но и от того, как мы управляем и оптимизируем их с помощью современных инструментов и методов.

Elon Musk says losers use LiDAR. [Explanation video]

Emily Urban

Эмили Урбан — опытный автор в области технологий и финансовых технологий, обладающая обширными знаниями и пониманием быстро развивающегося ландшафта финансовых инноваций. Она имеет степень магистра в области цифровых финансов в Университете Синергия, где её исследование было сосредоточено на интеграции блокчейн-технологий в традиционные банковские системы. Эмили провела несколько лет, совершенствуя свои навыки в компании Connect Financial Services, где она способствовала разработке передовых финтех-решений и приобрела бесценный опыт в отрасли. Её статьи публиковались в известных изданиях, освещая последствия новых технологий в финансах. Обладая страстью к рассказам и стремлением образовывать свою аудиторию, Эмили продолжает исследовать пересечения между технологиями и личными финансами, помогая читателям ориентироваться в сложностях цифровой экономики.

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