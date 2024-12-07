Революционный квантовый кампус приходит в Чикаго! Грядут серьезные изменения!

**Чикаго готовится преобразить свой ландшафт с созданием Парка квантовых технологий и микроэлектроники Иллинойс (IQMP), инновационного центра, который станет основой более крупного проекта по реконструкции на 400 акрах вдоль великолепного побережья озера Мичиган. Комиссия по планированию Чикаго недавно дала зеленый свет этому амбициозному проекту.**

Расположенный по адресу **8080 S. DuSable Lake Shore Drive**, этот значимый проект будет построен на бывшем участке U.S. Steel и нацелен на то, чтобы стать одной из крупнейших прибрежных застроек в стране. Сотрудничество между Related Midwest и CRG обещает комплексную стратегию городского дизайна, которая улучшит связи с примечательными близлежащими объектами, включая **Steelworkers Park** и **Calumet River**.

Планы включают создание живописных пешеходных дорожек и зеленых насаждений, которые свяжут местные парки и обеспечат общественное взаимодействие с прибрежной зоной. Разработка также будет учитывать окружающие жилые районы, создавая озелененные буферы, а также включая общественное искусство и информационные знаки.

IQMP начнется с впечатляющего **128-акрового** кампуса, который будет включать **88,000 квадратных футов** сооружения, спроектированного Lamar Johnson Collaborative, с началом строительства в **I квартале 2025 года**. Этот современный центр будет сосредоточен на квантовых технологиях и микроэлектронике, продвигая исследования и развитие рабочей силы в передовых технологиях. Следующие этапы расширят кампус, завершение ожидается к **2026 году**. Ожидается окончательное утверждение зонирования, открывающее путь для этого трансформационного проекта, который изменит будущее Чикаго.

Квантовый скачок Чикаго: Парк квантовых технологий и микроэлектроники Иллинойс

**Введение**

Чикаго готовится к трансформационному сдвигу с запуском Парка квантовых технологий и микроэлектроники Иллинойс (IQMP), пионерского инновационного центра. Утвержденный Комиссией по планированию Чикаго, этот амбициозный проект предназначен для переопределения 400 акров вдоль живописного побережья озера Мичиган, подчеркивая устойчивое городское развитие наряду с передовыми технологиями.

**Ключевые особенности IQMP**

— **Местоположение**: IQMP будет расположен по адресу 8080 S. DuSable Lake Shore Drive, на исторически значимом участке U.S. Steel, что делает его одним из крупнейших проектов по реконструкции прибрежных территорий в Соединенных Штатах.

— **Размер и масштаб**: Первый этап охватит впечатляющие 128 акров, включая 88,000 квадратных футов сооружения, спроектированного Lamar Johnson Collaborative. Это сооружение запланировано к началу строительства в I квартале 2025 года, с полным расширением кампуса, ожидаемым к завершению в 2026 году.

— **Технологическая направленность**: IQMP специально нацелен на содействие инновациям в области квантовых вычислений и микроэлектроники, которые имеют критическое значение для технологического прогресса и развития рабочей силы в 21 веке.

**Градостроительное планирование и интеграция с сообществом**

Разработка включает в себя комплексную стратегию городского дизайна, придавая приоритет соединению и доступности:

— **Живописные дорожки**: Планы включают пешеходные дорожки, которые безупречно свяжут проект с местными парками и побережьем озера Мичиган, поощряя общественное взаимодействие с природой.

— **Озелененные буферы**: Для смягчения воздействия на окружающие жилые сообщества будут реализованы озелененные буферы, улучшая общую эстетику и обеспечивая приватность для местных жителей.

— **Общественное искусство**: Включение общественных художественных инсталляций и информационных знаков обогатит территорию, способствуя вовлечению сообщества и оценке местной культуры.

**Аспекты устойчивого развития**

IQMP привержен устойчивости, сосредотачиваясь на экологически ответственных строительных практиках и продуманной интеграции зеленых пространств. Это соответствие экологически чистым принципам имеет жизненно важное значение, поскольку городские разработки все больше придают приоритет устойчивости для борьбы с изменением климата и содействия благополучию сообщества.

**Анализ рынка и прогнозы**

Поскольку технологии продолжают развиваться, важность таких инновационных центров, как IQMP, нельзя переоценить. Они служат не только центрами исследований, но и катализаторами для местной экономики и создания рабочих мест. Аналитики предсказывают, что создание IQMP привлечет высокотехнологичные отрасли и квалифицированные кадры в Чикаго, тем самым укрепляя позиции города как лидера в области технологического прогресса.

**Заключение**

Парк квантовых технологий и микроэлектроники Иллинойс представляет собой смелое видение будущего Чикаго, объединяя технологии, устойчивость и вовлечение сообщества в уникальном городском ландшафте. С началом строительства запланированным на 2025 год и обещанием различных экономических и технологических преимуществ, IQMP готов оказать значительное влияние как на местной, так и на национальной арене.

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