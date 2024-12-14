Открывая будущее: является ли квантовые вычисления следующим золотым рудником?

14 декабря 2024
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Generate a High Definition image depicting the abstract concept of 'Unlocking the Future: Is Quantum Computing the Next Gold Rush?'. The scene should include a traditional gold rush setting with miners equipped with picks and shovels, but instead of gold, they're uncovering symbols representing quantum computers, like qubits and quantum gates. Depth and details should represent the realism and complexity of the field of quantum computing.

### Инвесторы Говорят о Акциях Квантовых Вычислений

Квантовые вычисления готовы произвести революцию в технологиях, и социальные сети полны волнения по мере приближения 2025 года. Тройка ключевых игроков — D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI) и IonQ, Inc. (IONQ) — в последнее время демонстрирует замечательный рост на фондовом рынке.

В настоящее время стоимость глобального рынка квантовых вычислений составляет примерно 1,3 миллиарда долларов, и он движется к 5,3 миллиарда долларов к 2029 году, с потрясающей среднегодовой темпом роста (CAGR) 32,7%. Этот быстрый рост обусловлен стремительным внедрением квантовых технологий, которые превосходят традиционные вычисления, эффективно решая сложные задачи.

Ведущая консалтинговая компания McKinsey прогнозирует, что к 2035 году квантовые вычисления могут внести потрясающие 1,3 триллиона долларов в глобальную экономику. Их применение в материаловедении и фармацевтике особенно многообещающе, особенно в улучшении возможностей искусственного интеллекта и оптимизации финансовых услуг.

Всего за три месяца акции, ориентированные на квантовые технологии, показали впечатляющий рост, опередив основные индексы. ETF Defiance Quantum (QTUM) вырос на 27,8%, демонстрируя потенциал этого начинающего рынка.

Инвесторы особенно заинтересованы в D-Wave и Rigetti. D-Wave преуспевает в оптимизации реальных задач, в то время как Rigetti сравнивают с NVIDIA за его акцент на инфраструктуре квантового оборудования. Однако с IonQ стоит проявлять осторожность, поскольку их высокие оценки могут представлять риски, несмотря на их технологические амбиции.

Инвесторы Спешат Использовать Революцию Квантовых Вычислений

### Обзор Акций Квантовых Вычислений

По мере нарастания ожиданий по поводу достижений в области квантовых вычислений, инвесторы все больше обращают внимание на акции в этом трансформирующем секторе. Некоторые из самых обсуждаемых компаний включают D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI) и IonQ, Inc. (IONQ). Эти компании не только возглавляют технологические инновации, но и демонстрируют значительный рост на фондовом рынке.

### Рост Рынка и Прогнозы

Глобальный рынок квантовых вычислений, в настоящее время оцениваемый примерно в **1,3 миллиарда долларов**, прогнозируется, что к **2029 году** он достигнет впечатляющих **5,3 миллиарда долларов**, что обусловлено среднегодовой темпом роста (**CAGR**) **32,7%**. Этот экспоненциальный рост в значительной степени обусловлен растущим спросом на технологии, способные решать сложные задачи, с которыми традиционные компьютеры не справляются.

McKinsey & Company прогнозирует, что сектор может существенно повысить экономику, внеся до **1,3 триллиона долларов** в глобальную экономику к **2035 году**. Потенциальные приложения технологии обширны, особенно в таких областях, как материаловедение, фармацевтика, искусственный интеллект и финансовые услуги.

### Производительность Акций и Тренды

За последние несколько месяцев акции квантовых вычислений значительно превзошли основные рыночные индексы. **ETF Defiance Quantum (QTUM)** зафиксировал замечательное увеличение на **27,8%**, что указывает на устойчивый интерес инвесторов и уверенность в будущем квантовых технологий.

### Ключевые Игроки на Рынке

**D-Wave Quantum Inc.** известна своими возможностями в оптимизации сложных задач, что делает ее привлекательной для компаний, стремящихся повысить операционную эффективность. **Rigetti Computing, Inc.**, часто сравниваемая с NVIDIA, сосредоточена на разработке высокопроизводительного квантового оборудования, что сделало ее центром внимания для технологически продвинутых инвесторов.

С другой стороны, **IonQ, Inc.** представляет более осторожную инвестиционную возможность. Хотя у них есть инновационные технологии, их оценки акций могут рассматриваться как завышенные, что представляет потенциальные риски для инвесторов.

### Плюсы и Минусы Инвестирования в Акции Квантовых Вычислений

**Плюсы:**
— Потенциал значительных доходов по мере зрелости технологии.
— Применение в различных отраслях, что обеспечивает широкий спрос.
— Участие крупных технологических компаний и правительств, указывающее на сильную поддержку в будущем.

**Минусы:**
— Высокая волатильность и риск, связанные с новыми технологиями.
— Неопределенные регуляторные условия и сроки принятия на рынке.
— Переменность в оценках компаний, особенно среди лидеров в этой области.

### Сравнение Технологий Квантовых Вычислений

При сравнении технологий квантовых вычислений этих компаний важно признать их уникальные подходы. Фокус D-Wave на оптимизации контрастирует с преданностью Rigetti к инфраструктуре оборудования, что подчеркивает различные пути к эффективному использованию квантовых вычислений.

### Взгляды и Прогнозы на Будущее

По мере продолжения достижений в квантовых технологиях эксперты предлагают следить за такими тенденциями, как:
— Увеличение сотрудничества между квантовыми компаниями и традиционными технологическими гигантами.
— Продолжающаяся эволюция квантовых алгоритмов, которые могут ускорить внедрение.
— Потенциал квантовых вычислений для решения задач, которые считаются нерешаемыми классическими компьютерами, особенно в области ИИ и машинного обучения.

### Заключение

В заключение, инвестиционный ландшафт в области квантовых вычислений является динамичным и полным потенциала. Тем не менее, хотя возможности для роста огромны, инвесторам рекомендуется проводить тщательное исследование и учитывать как обещания технологии, так и присущие риски, связанные с новыми рынками.

Для получения дополнительной информации о тенденциях и инвестициях в квантовые вычисления посетите Defiance ETFs.

The Trillion-Dollar Gold Rush You Don't Want To Miss (Quantum Computers)

Milibeth Jansen

Милибет Янсен — выдающийся автор и мыслитель в области новых технологий и финтеха. Она получила степень магистра в области финансовых технологий в знаменитом Институте квантовой динамики, где развила глубокое понимание сложностей, формирующих современную цифровую экономику. С более чем десятилетним опытом работы в технологической отрасли, Милибет занимала ключевые позиции в компании ZephyrWave Technologies, которая известна своими инновационными решениями и приверженностью к развитию финансовых услуг. Ее проницительное писательство отражает глубокий аналитический подход к новым тенденциям, соединяя технические достижения с практическими приложениями. Работа Милибет посвящена расширению знаний читателей, позволяя им ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте финансов и технологий.

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