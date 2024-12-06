Откройте будущее исследований белков! Откройте для себя прорыв в биофарме!

### Преобразование анализа белков с новым набором штрих-кодов от Quantum-Si

В захватывающем событии для биофармацевтического сектора **Quantum-Si Incorporated** представила свой революционный **Набор штрих-кодов для белков**. Этот инновационный продукт призван повысить эффективность исследований белков, особенно в биофармацевтических приложениях.

Набор штрих-кодов использует пептидные штрих-коды для упрощения *мультиплексного скрининга белков*, значительно увеличивая скорость и точность анализов. Этот инструмент особенно полезен для **оптимизации липидных наночастиц**, **оценки терапевтического мРНК** и **оценки характеристик белков**. Упрощая рабочий процесс, исследователи могут достигать относительной количественной оценки в широком диапазоне, значительно сокращая как время, так и операционные расходы.

С быстрым ночным настройкой и минимальным ручным вмешательством — менее чем за час — этот набор способен обнаруживать белки в низком abundance. Он обещает стать важным активом для исследователей, стремящихся к инновациям в разработке терапий.

Джефф Хокинс, генеральный директор компании, подчеркнул, что новое решение Quantum-Si представляет собой значительный шаг вперед в исследовании белков. Он отметил, что оно сочетает в себе *мультиплексную точность* с адаптивностью, открывая новые возможности для **экономически эффективного и ускоренного анализа** в системах доставки лекарств.

Поскольку Quantum-Si продолжает формировать область протеомики, они приглашают всех заинтересованных узнать больше о своих новаторских решениях на [quantum-si.com](http://www.quantum-si.com).

Quantum-Si остается приверженной развитию технологий в области здравоохранения и открытия лекарств, делая сложные исследования белков более доступными, чем когда-либо.

Революция в биофарме: углубленный взгляд на набор штрих-кодов для белков от Quantum-Si

### Преобразование анализа белков с новым набором штрих-кодов от Quantum-Si

В захватывающем событии для биофармацевтического сектора **Quantum-Si Incorporated** представила свой революционный **Набор штрих-кодов для белков**. Разработанный для повышения эффективности и точности исследований, этот инновационный продукт призван оказать значительное влияние на приложения в области исследований белков, особенно в рамках биофармы.

#### Особенности набора штрих-кодов для белков

Набор штрих-кодов для белков использует пептидные штрих-коды для обеспечения *мультиплексного скрининга белков*. Вот некоторые из его заметных особенностей:

— **Эффективность:** Набор упрощает процесс анализа белков, позволяя исследователям проводить анализы с большей скоростью и точностью.

— **Обнаружение белков в низком abundance:** Он способен идентифицировать белки в низком abundance, которые часто критически важны для понимания механизмов заболеваний.

— **Быстрая настройка:** Пользователи могут завершить настройку менее чем за час, после чего следует ночная обработка, что делает его идеальным для лабораторий с жесткими сроками.

#### Применения

Набор штрих-кодов для белков особенно полезен для нескольких ключевых приложений:

1. **Оптимизация липидных наночастиц**: Необходим для разработки эффективных мРНК вакцин и терапий.

2. **Оценка терапевтического мРНК**: Важный инструмент для исследователей, занимающихся RNA-основными лечениями, позволяющий быстро оценивать взаимодействия RNA с белками.

3. **Оценка характеристик белков**: Поддерживает углубленные исследования структуры и функции белков, что необходимо для разработки лекарств.

#### Плюсы и минусы

**Плюсы:**

— Ускорение процессов скрининга белков.

— Экономически эффективное решение для передовых биофармацевтических исследований.

— Повышенная точность за счет мультиплексных анализов.

**Минусы:**

— Первоначальные инвестиционные затраты могут быть значительными для небольших лабораторий.

— Исследователи должны пройти обучение, чтобы максимально эффективно использовать систему.

#### Рыночные тренды и инсайты

Растущий спрос на персонализированную медицину и целевую доставку лекарств стимулирует инновации в технологиях анализа белков. Набор штрих-кодов от Quantum-Si появляется в то время, когда биофармацевтические компании нуждаются в более сложных инструментах, которые способствуют более быстрым срокам исследований и более надежным результатам.

#### Цены и доступность

Хотя конкретные детали ценообразования для Набора штрих-кодов для белков не были публично раскрыты, Quantum-Si стремится предложить конкурентоспособные цены, чтобы обеспечить доступность передовых исследовательских возможностей для более широкого круга лабораторий. Заинтересованные стороны приглашаются обратиться в Quantum-Si напрямую для получения котировок и информации о доступности.

#### Будущие инновации

Поскольку Quantum-Si продолжает исследовать достижения в области протеомики, индустрия может ожидать дальнейших инноваций, которые улучшат возможности анализа белков. Будущие продукты могут включать интегрированные программные решения для анализа данных, упрощая исследователям интерпретацию сложных результатов и продвижение своих проектов вперед.

Для получения дополнительной информации о новаторских решениях Quantum-Si и влиянии их технологий на будущее здравоохранения и открытия лекарств, посетите [quantum-si.com](http://www.quantum-si.com).

С учетом своей приверженности к развитию протеомики, Quantum-Si хорошо подготовлена, чтобы возглавить путь к более доступным и эффективным исследованиям белков, что в свою очередь способствует значительным достижениям в разработке терапий.