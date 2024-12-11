Квантовый скачок! Акции взлетают на фоне прорывного объявления

**Волнение на арене квантовых вычислений возрастает после значительного откровения от Google, что поднимает акции Rigetti Computing на высоту.** В вторник менее известная компания продемонстрировала замечательный рост цен на акции на 40%, что стало её вторым по величине приростом за один день. Это произошло после исторического скачка более чем на 58%, зафиксированного 25 ноября, что стало её лучшей торговой сессией на сегодняшний день.

**Катализатором этого роста стало объявление Google о его революционном чипе, названном Willow.** Технологический гигант описал этот новый полупроводник как способный значительно уменьшать ошибки по мере увеличения количества кубитов — единиц, критически важных для квантового кодирования данных. В убедительной демонстрации Google утверждал, что Willow выполнил эталонное задание менее чем за пять минут, что, по их словам, заняло бы у самых быстрых современных суперкомпьютеров непостижимые 10 септильонов лет.

Хотя практические приложения квантовых вычислений все еще находятся на горизонте, управляющий хедж-фондом Эрик Джексон выразил свой оптимистичный взгляд на этот сектор, предполагая, что текущий энтузиазм вокруг квантовых технологий отражает прошлый интерес к криптовалютам и искусственному интеллекту. Он отметил свою инвестицию в Rigetti, указав на рыночную возможность с умеренной капитализацией в 1 миллиард долларов.

**На сегодняшний день акции Rigetti выросли более чем на 570% только в этом году**, установив рыночную капитализацию примерно в 1,6 миллиарда долларов. BlackRock является ключевым институциональным игроком в Rigetti, имея значительную долю в компании, что подчеркивает её растущее значение в этой области.

Квантовый скачок: Как чип Willow от Google трансформирует ландшафт квантовых вычислений

**Введение в квантовые вычисления и недавние события**

Квантовые вычисления быстро набирают популярность, особенно после недавнего раскрытия Google своего передового чипа Willow. Этот полупроводник рассматривается как значительный прорыв в поисках более мощных квантовых систем. На фоне этого развития компания Rigetti Computing, менее заметный, но ключевой игрок в квантовой области, увидела резкий рост своих акций, олицетворяя растущее волнение и инвестиции в этот сектор.

**Особенности чипа Willow от Google**

Чип Willow от Google разработан для значительного снижения ошибок по мере добавления большего количества кубитов. Этот инновационный дизайн имеет решающее значение для повышения надежности и масштабируемости квантовых вычислений. Примечательно, что в эталонном тесте Willow завершил задачу менее чем за пять минут — процесс, который занял бы у традиционных суперкомпьютеров удивительные 10 септильонов лет. Эта производительность подчеркивает не только скорость чипа, но и потенциал квантовых вычислений для решения сложных задач, выходящих за пределы возможностей классических компьютеров.

**Рынок и настроение инвесторов**

Объявление о Willow стало катализатором для акций Rigetti, которые выросли на 40% на следующий день после новости. Этот рост отражает более широкую тенденцию на технологическом рынке, где интерес инвесторов к квантовым технологиям был возобновлен. Управляющий хедж-фондом Эрик Джексон отметил, что текущий энтузиазм вокруг квантовых вычислений напоминает восторг, наблюдавшийся во время роста криптовалют и искусственного интеллекта.

**Растущее влияние Rigetti Computing**

С акциями Rigetti, которые продемонстрировали колоссальный рост более чем на 570% в этом году, компания обеспечила рыночную капитализацию около 1,6 миллиарда долларов. Этот замечательный рост подчеркивает потенциал, видимый в стартапах квантовых вычислений. Примечательно, что BlackRock, одна из крупнейших инвестиционных управляющих компаний в мире, владеет значительной долей в Rigetti, что сигнализирует о доверии к её будущим перспективам в квантовом ландшафте.

**Плюсы и минусы квантовых вычислений**

**Плюсы:**

— **Несравненная вычислительная мощность:** Квантовые компьютеры могут выполнять вычисления на скоростях, недостижимых для классических компьютеров.

— **Снижение ошибок:** Прогрессы, такие как чип Willow, представляют собой шаги к более надежным квантовым вычислениям.

— **Потенциальные приложения:** Отрасли, включая фармацевтику, финансы и логистику, могут значительно выиграть от способности квантовых вычислений решать сложные задачи оптимизации.

**Минусы:**

— **Высокие затраты на разработку:** Исследования и инженерия, необходимые для квантовых технологий, чрезвычайно затратны.

— **Технические проблемы:** Масштабируемость и коррекция ошибок остаются значительными препятствиями.

— **Неопределенность на рынке:** Практическое применение квантовых технологий все еще в значительной степени теоретично, что создает риски для инвесторов.

**Будущие тренды и инновации**

Ожидается, что ландшафт квантовых вычислений будет быстро развиваться. Инновации, подобные чипу Willow от Google, вероятно, появятся, способствуя разработке более эффективных квантовых систем. Поскольку такие компании, как Rigetti, продолжают развивать свои технологии, мы можем стать свидетелями новых приложений для квантовых вычислений, которые могут нарушить существующие отрасли и переопределить технологические возможности.

**Заключение**

Волнение вокруг квантовых вычислений, вызванное такими инновациями, как чип Willow от Google, предвещает трансформационный период для технологической отрасли. Впечатляющая работа акций Rigetti отражает растущий интерес инвесторов к этой развивающейся области. По мере продвижения исследований и появления новых решений квантовые вычисления готовы переопределить наш подход к решению сложных задач и обработке данных.

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