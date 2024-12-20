D-Wave Quantum делает значительные успехи в области безопасности данных. Вот что вам нужно знать!

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Укрепление доверия к квантовым технологиям

D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) успешно завершила свой второй аудит SOC 2® Type 2 25 ноября 2024 года, продемонстрировав свою постоянную приверженность обеспечению надежной безопасности данных для предприятий, использующих квантовые приложения. Это произошло после их предыдущего успешного аудита в декабре 2023 года.

В рамках значительного шага по поддержке своих клиентов D-Wave представила Соглашения об уровне обслуживания (SLA), разработанные для пользователей их квантового облачного сервиса Leap™, поскольку они переходят к производственным приложениям. Эти SLA подчеркивают приверженность D-Wave обеспечению **высокой доступности**, **надежности** и **масштабируемости**, необходимых для бизнеса, полагающегося на современные вычисления.

Строгий аудит SOC 2 Type 2 был проведен компанией A-LIGN, оценщиком соответствия, которому доверяют более 2500 организаций по всему миру. Эта ежегодная оценка служит свидетельством надежности D-Wave и приверженности поддержанию отличных операционных стандартов. D-Wave планирует продолжать эти оценки ежегодно, обеспечивая прозрачность, предоставляя отчеты существующим и потенциальным клиентам в рамках Соглашения о неразглашении (NDA).

С трансформационным потенциалом квантовых технологий проактивный подход D-Wave к соблюдению стандартов и защите данных имеет решающее значение. Поскольку бизнес все больше исследует квантовые решения, D-Wave Quantum находится на переднем крае слияния передовых технологий с строгими протоколами безопасности.

Разблокировка доверия: приверженность D-Wave Quantum безопасности в квантовых вычислениях

### Обзор недавних достижений D-Wave Quantum

D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) сделала значительные шаги в укреплении доверия в секторе квантовых технологий. 25 ноября 2024 года компания успешно завершила свой второй аудит SOC 2® Type 2, который подчеркивает ее приверженность безопасности данных и операционному совершенству для предприятий, принимающих квантовые приложения. Это достижение является продолжением их предыдущего успешного аудита в декабре 2023 года, что свидетельствует о последовательной преданности надежным практикам безопасности.

### Ключевые особенности Соглашений об уровне обслуживания (SLA) D-Wave

В рамках стратегической инициативы, направленной на обеспечение высококачественного обслуживания, D-Wave объявила о введении Соглашений об уровне обслуживания (SLA) для пользователей своего квантового облачного сервиса Leap™. Эти SLA предназначены для обеспечения:

— **Высокой доступности**: Обеспечение постоянного доступа к квантовым ресурсам для критических приложений.

— **Надежности**: Предоставление надежного сервиса, которому организации могут доверять для своих вычислительных нужд.

— **Масштабируемости**: Позволяя бизнесу масштабировать свои квантовые операции по мере увеличения спроса.

Эти особенности необходимы организациям, поскольку они переходят к производственным приложениям и стремятся использовать трансформационный потенциал квантовых вычислений.

### Важность соответствия требованиям Society for Information Management

Аудит SOC 2 Type 2, проведенный A-LIGN, предоставляет строгую оценку управления данными и протоколов безопасности D-Wave. Эта оценка соответствия имеет решающее значение для организаций, которые обрабатывают чувствительные данные и обеспокоены соблюдением нормативных требований. Пройдя этот аудит, D-Wave подтверждает свою способность эффективно защищать данные клиентов.

### Будущие направления и тенденции в квантовых технологиях

По мере развития квантовых технологий спрос на безопасные, надежные и масштабируемые решения только возрастет. Непрерывные оценки соблюдения D-Wave подчеркивают растущую тенденцию, при которой компании не только инвестируют в инновационные технологии, но и обеспечивают соблюдение самых высоких стандартов безопасности.

### Примеры использования D-Wave Quantum

Предложения D-Wave Quantum становятся все более актуальными в различных секторах, включая:

— **Финансовые услуги**: Для оценки рисков и оптимизации портфелей.

— **Логистика**: Для решения сложных задач оптимизации, связанных с управлением цепочками поставок.

— **Здравоохранение**: В открытии лекарств и персонализированной медицине.

Эти примеры использования демонстрируют практическое применение квантовых вычислений, прокладывая путь для трансформационных изменений в различных отраслях.

### Ограничения и соображения

Хотя D-Wave предлагает передовые квантовые решения, потенциальные пользователи должны учитывать:

— **Финансовые последствия**: Взаимодействие с квантовыми технологиями может потребовать значительных инвестиций, особенно на начальном этапе и для обучения.

— **Сложность интеграции**: Бизнес может столкнуться с трудностями при интеграции квантовых решений с существующей ИТ-инфраструктурой.

### Цены и анализ рынка

С расширением рынка квантовых вычислений структуры цен эволюционируют. Цены D-Wave на ее сервис Leap™ конкурентоспособны и адаптированы для поддержки разнообразных потребностей организаций. Рыночные аналитики прогнозируют, что по мере того, как все больше компаний будут принимать квантовые технологии, модели ценообразования станут более гибкими, чтобы способствовать более широкому доступу.

### Будущее квантовой безопасности

Поскольку D-Wave продолжает укреплять свои протоколы безопасности и прозрачность через аудиты SOC 2, взаимодействие между квантовыми технологиями и кибербезопасностью останется центральной темой для бизнеса, стремящегося к надежности в своих вычислительных решениях. Проактивный подход компании устанавливает стандарт для других в отрасли, демонстрируя, что с инновациями приходит необходимость в надежных мерах безопасности.

Для получения дополнительной информации о инициативах D-Wave Quantum и квантовых технологиях в целом вы можете посетить D-Wave Systems.

Number Seventeen 🕵️‍♂️🔍: A Mystery Unfolds! by Louis Tracy

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