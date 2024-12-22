Этот акций взлетает! Узнайте, почему квантовые вычисления — это следующее большое событие.

Энергия Уолл-стрит для квантовых вычислений

Квантовые вычисления быстро набирают популярность среди участников рынка, которые все чаще сравнивают их потенциальное влияние с влиянием генеративного ИИ в предстоящем году. Особенно стоит отметить, что Rigetti Computing, Inc. (RGTI) продемонстрировала выдающуюся производительность, похваставшись ошеломляющим увеличением на 495,3% в этом году, что значительно превышает прирост акций NVIDIA Corporation на 164,7%.

В этом году стоимость акций NVIDIA значительно возросла, в первую очередь благодаря росту продаж GPU, вызванному бумом ИИ. Однако недавний рост акций Rigetti можно объяснить значительными достижениями в области квантовых вычислений. Alphabet Inc. недавно представила революционный квантовый чип под названием Willow, который направлен на снижение ошибок и расширение возможностей крупномасштабных квантовых вычислений.

Более того, Amazon.com запустила свою программу Quantum Embark, что еще больше стимулирует интерес к квантовым технологиям. С учетом того, что законодатели США выступают за значительное финансирование в размере 2,7 миллиарда долларов на квантовые исследования, ожидания роста Rigetti выглядят многообещающими.

Глобальный рынок квантовых вычислений, в настоящее время оцененный в 1,3 миллиарда долларов, прогнозируется на рост с впечатляющим CAGR в 32,7%, потенциально достигая 5,3 миллиарда долларов к 2029 году. Rigetti может значительно выиграть от этой траектории роста, так как они предоставляют разработчикам необходимые ресурсы и недавно представили свой инновационный квантовый процессор Novera.

Несмотря на многообещающие знаки, потенциальным инвесторам рекомендуется проявлять осторожность, так как квантовые вычисления остаются спекулятивными и несут операционные риски. Текущий рейтинг Rigetti по версии Zacks составляет #3, что сигнализирует о рекомендации удержания на фоне амбициозных стратегий роста.

Квантовые вычисления: Следующий рубеж в инвестициях в технологии

### Восход квантовых вычислений

Квантовые вычисления быстро становятся мощной силой в технологической индустрии, отражая ажиотаж, созданный генеративным ИИ. Финансовые аналитики и инвесторы все больше осознают потенциальное влияние квантовых технологий, и компании, такие как Rigetti Computing, Inc. (RGTI), ведут эту волну. Только в этом году Rigetti удивила рынок выдающимся увеличением акций на 495,3%, значительно превысив впечатляющий прирост акций NVIDIA Corporation на 164,7%, что в основном связано с спросом на GPU, вызванным ИИ.

### Инновации, продвигающие отрасль вперед

Несколько ключевых инноваций дополнительно укрепляют интерес к квантовым вычислениям. Например, Alphabet Inc. запустила квантовый чип Willow, предназначенный для значительного снижения уровня ошибок и упрощения крупномасштабных квантовых вычислений. Этот скачок в технологии не является лишь теоретическим; он имеет существенные практические последствия для различных отраслей, начиная от фармацевтики и заканчивая финансами.

Кроме того, введение Amazon программы Quantum Embark является еще одной вехой, направленной на содействие взаимодействию с квантовыми технологиями и предоставление ресурсов для разработчиков. Такие инициативы имеют решающее значение, так как они прокладывают путь для более широкого внедрения и понимания квантовых возможностей.

### Прогнозы рынка и потенциал роста

В настоящее время глобальный рынок квантовых вычислений оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов и ожидается, что он вырастет с составным годовым темпом роста (CAGR) 32,7%, потенциально достигая 5,3 миллиарда долларов к 2029 году. Этот взрывной рост обусловлен увеличением инвестиций и растущим пониманием преимуществ квантовых технологий в различных секторах. Rigetti Computing может значительно воспользоваться этим расширением, особенно с их квантовым процессором Novera, который завоевал популярность среди разработчиков благодаря своим инновационным функциям.

### Плюсы и минусы инвестирования в квантовые вычисления

**Плюсы:**

— **Быстрый рост:** Ожидается, что сектор будет экспоненциально расширяться, предоставляя множество возможностей для инвестиций.

— **Технологические достижения:** Компании постоянно внедряют инновации, обеспечивая надежный поток новых технологий.

— **Разнообразные приложения:** Квантовые вычисления могут революционизировать различные отрасли, включая здравоохранение, финансы и логистику.

**Минусы:**

— **Спекулятивная природа:** Технология все еще находится на ранних стадиях, и ее долгосрочная жизнеспособность остается неопределенной.

— **Операционные риски:** Сложность и уникальность квантовых систем создают значительные операционные вызовы.

— **Конкуренция на рынке:** По мере того как на рынок выходят новые игроки, конкуренция становится более интенсивной, что может повлиять на прибыльность.

### Текущие рыночные настроения и рейтинги

Движения акций Rigetti отражают оптимизм в секторе, однако инвесторам рекомендуется проявлять осторожность из-за спекулятивной природы квантовых вычислений. В настоящее время Rigetti имеет рейтинг Zacks #3, что указывает на рекомендацию удержания, что подразумевает, что хотя стратегии роста и существуют, разумным может быть подход «подождать и посмотреть».

### Будущее квантовых вычислений

Будущее квантовых вычислений выглядит многообещающим, с значительными инвестициями и исследованиями, направленными в этот сектор. Поскольку такие компании, как Rigetti и Alphabet, продолжают внедрять инновации, ландшафт, вероятно, значительно изменится.

Квантовые вычисления — это не просто технологическая любопытство; они позиционируются как трансформирующая сила в нескольких секторах. Инвесторы и энтузиасты технологий должны следить за этой быстро развивающейся областью, пока она созревает в ключевой сегмент технологической экономики.

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