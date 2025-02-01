Разблокируйте безграничное хранение данных с революционной системой Myriad от Quantum

Файловая система Quantum Myriad на основе флеш-памяти позволяет легко масштабировать хранилище с динамическим, автоматическим выравниванием данных.

Начните с пяти узлов серверов хранения NVMe и быстро и легко увеличьте свою емкость.

Поддерживает передовые технологии и протоколы, включая GPUdirect от Nvidia, SMB и NFS, идеально подходит для ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Предлагает поддержку инфраструктуры RDMA на 400 GbE и SSD Solidigm с емкостью до 122,88 ТБ.

Достигает эффективной емкости до 480 ПБ на нескольких узлах с впечатляющей плотностью размещения 6 ПБ всего за 5RU места в стойке.

Включает встроенное сжатие и дедупликацию, обеспечивая до 20-кратного уменьшения объема данных для повышения эффективности.

Инновации Quantum обещают значительную экономию энергии и снижение затрат на охлаждение, улучшая возможности управления данными.

В революционном шаге для управления данными Quantum представила новые усовершенствования своей файловой системы Myriad на основе флеш-памяти. Эта инновационная система, теперь с динамическим, автоматическим выравниванием данных, позволяет компаниям без труда масштабировать свое хранилище без перерывов. Представьте, что вы начинаете всего с пяти узлов серверов хранения NVMe и увеличиваете свою емкость всего за несколько кликов — без лишних хлопот для администратора и все это за минуты!

Myriad поддерживает передовые технологии, такие как GPUdirect от Nvidia, и учитывает важные протоколы, такие как SMB и NFS, что делает ее идеально подходящей для задач ИИ, высокопроизводительных вычислений и видеорендеринга. Технический директор Quantum подчеркнул, как пользователи могут без проблем добавлять узлы хранения, оптимизируя производительность и емкость по мере развития их операций.

Последнее обновление представляет надежную поддержку инфраструктуры RDMA на 400 GbE и вводит массивные SSD Solidigm с емкостью до 122,88 ТБ. Это означает, что компании могут достигать удивительной плотности, с потенциальной эффективной емкостью до 480 ПБ на нескольких узлах. Просто подумайте — 6 ПБ всего за 5RU места в стойке!

Но это еще не все. Пользователи получат выгоду от передового встроенного сжатия и дедупликации, обеспечивая до 20-кратного уменьшения объема данных. Это означает, что требуется меньше физического пространства, значительная экономия энергии и снижение затрат на охлаждение. Quantum не просто переопределяет хранение; они формируют будущее управления данными.

Не ждите до 2025 года, чтобы исследовать эти революционные функции. Примите будущее хранения уже сегодня с Myriad от Quantum — где емкость встречает производительность!

Революционизируйте управление данными: откройте для себя усовершенствования Myriad от Quantum!

## Улучшенные функции файловой системы Myriad от Quantum на основе флеш-памяти

Quantum недавно представила революционные усовершенствования своей файловой системы Myriad на основе флеш-памяти, улучшая способы управления данными для бизнеса. Эти усовершенствования сосредоточены на легкости масштабирования, высокопроизводительных возможностях и значительной операционной эффективности.

Ключевые инновации и характеристики

— Динамическое, автоматическое выравнивание данных: Эта функция позволяет бесшовно масштабировать, добавляя узлы хранения без прерывания текущих операций. Пользователи могут начать всего с пяти узлов серверов хранения NVMe и масштабироваться всего за несколько кликов.

— Поддержка инфраструктуры RDMA на 400 GbE: Эта передовая поддержка значительно увеличивает пропускную способность сети и минимизирует задержки, что важно для приложений с высокой нагрузкой.

— Емкость SSD Solidigm: С новыми SSD, достигающими 122,88 ТБ, организации могут максимизировать свою эффективность хранения, достигая эффективной емкости до 480 ПБ на нескольких узлах — это прорыв для отраслей с интенсивным использованием данных.

— Встроенное сжатие и дедупликация: Передовые возможности управления данными системы способствуют до 20-кратного уменьшения объема данных, что экономит физическое пространство и снижает операционные затраты, связанные с энергией и охлаждением.

Рыночные тенденции и инсайты

— Растущий спрос на ИИ и HPC: Увеличение применения искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC) приводит к росту спроса на передовые решения для хранения данных, такие как Myriad.

— Фокус на устойчивом развитии: С учетом актуальных вопросов потребления энергии и воздействия на окружающую среду, эффективное управление данными Myriad помогает компаниям сократить свой углеродный след за счет снижения потребности в энергии и охлаждении.

Ограничения и соображения

Хотя Myriad имеет значительные преимущества, потенциальные пользователи должны учитывать:

— Финансовые последствия: Обновление до новейших технологий может потребовать значительных инвестиций, что может стать барьером для небольших организаций.

— Требования совместимости: Убедитесь, что существующая инфраструктура может бесшовно интегрироваться с передовыми возможностями Myriad, особенно для устаревших систем.

## Связанные вопросы

1. Какие отрасли могут извлечь наибольшую выгоду из файловой системы Myriad от Quantum?

— Отрасли, такие как производство фильмов и видео, здравоохранение и аналитика больших данных, могут получить огромные преимущества от высокоплотного хранения Myriad и быстрых скоростей доступа, особенно те, кто использует ИИ и HPC.

2. Как Quantum обеспечивает безопасность данных в своей системе Myriad?

— Quantum предоставляет надежные меры безопасности, включая шифрование данных, контроль доступа и полные журналы аудита для защиты конфиденциальной информации и соблюдения отраслевых норм.

3. Что отличает Myriad от других решений для хранения на рынке?

— Уникальное сочетание бесшовного масштабирования, высокопроизводительной обработки данных и инновационных технологий сжатия делает Myriad лидером в этой области по сравнению с традиционными системами хранения.

Для получения дополнительных сведений о предложениях Quantum посетите официальный сайт Quantum.