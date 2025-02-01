Разблокируйте безграничное хранение данных с революционной системой Myriad от Quantum

1 февраля 2025
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Unlock Limitless Data Storage with Quantum’s Revolutionary Myriad System
  • Файловая система Quantum Myriad на основе флеш-памяти позволяет легко масштабировать хранилище с динамическим, автоматическим выравниванием данных.
  • Начните с пяти узлов серверов хранения NVMe и быстро и легко увеличьте свою емкость.
  • Поддерживает передовые технологии и протоколы, включая GPUdirect от Nvidia, SMB и NFS, идеально подходит для ИИ и высокопроизводительных вычислений.
  • Предлагает поддержку инфраструктуры RDMA на 400 GbE и SSD Solidigm с емкостью до 122,88 ТБ.
  • Достигает эффективной емкости до 480 ПБ на нескольких узлах с впечатляющей плотностью размещения 6 ПБ всего за 5RU места в стойке.
  • Включает встроенное сжатие и дедупликацию, обеспечивая до 20-кратного уменьшения объема данных для повышения эффективности.
  • Инновации Quantum обещают значительную экономию энергии и снижение затрат на охлаждение, улучшая возможности управления данными.

В революционном шаге для управления данными Quantum представила новые усовершенствования своей файловой системы Myriad на основе флеш-памяти. Эта инновационная система, теперь с динамическим, автоматическим выравниванием данных, позволяет компаниям без труда масштабировать свое хранилище без перерывов. Представьте, что вы начинаете всего с пяти узлов серверов хранения NVMe и увеличиваете свою емкость всего за несколько кликов — без лишних хлопот для администратора и все это за минуты!

Myriad поддерживает передовые технологии, такие как GPUdirect от Nvidia, и учитывает важные протоколы, такие как SMB и NFS, что делает ее идеально подходящей для задач ИИ, высокопроизводительных вычислений и видеорендеринга. Технический директор Quantum подчеркнул, как пользователи могут без проблем добавлять узлы хранения, оптимизируя производительность и емкость по мере развития их операций.

Последнее обновление представляет надежную поддержку инфраструктуры RDMA на 400 GbE и вводит массивные SSD Solidigm с емкостью до 122,88 ТБ. Это означает, что компании могут достигать удивительной плотности, с потенциальной эффективной емкостью до 480 ПБ на нескольких узлах. Просто подумайте — 6 ПБ всего за 5RU места в стойке!

Но это еще не все. Пользователи получат выгоду от передового встроенного сжатия и дедупликации, обеспечивая до 20-кратного уменьшения объема данных. Это означает, что требуется меньше физического пространства, значительная экономия энергии и снижение затрат на охлаждение. Quantum не просто переопределяет хранение; они формируют будущее управления данными.

Не ждите до 2025 года, чтобы исследовать эти революционные функции. Примите будущее хранения уже сегодня с Myriad от Quantum — где емкость встречает производительность!

Революционизируйте управление данными: откройте для себя усовершенствования Myriad от Quantum!

## Улучшенные функции файловой системы Myriad от Quantum на основе флеш-памяти

Quantum недавно представила революционные усовершенствования своей файловой системы Myriad на основе флеш-памяти, улучшая способы управления данными для бизнеса. Эти усовершенствования сосредоточены на легкости масштабирования, высокопроизводительных возможностях и значительной операционной эффективности.

Ключевые инновации и характеристики

Динамическое, автоматическое выравнивание данных: Эта функция позволяет бесшовно масштабировать, добавляя узлы хранения без прерывания текущих операций. Пользователи могут начать всего с пяти узлов серверов хранения NVMe и масштабироваться всего за несколько кликов.

Поддержка инфраструктуры RDMA на 400 GbE: Эта передовая поддержка значительно увеличивает пропускную способность сети и минимизирует задержки, что важно для приложений с высокой нагрузкой.

Емкость SSD Solidigm: С новыми SSD, достигающими 122,88 ТБ, организации могут максимизировать свою эффективность хранения, достигая эффективной емкости до 480 ПБ на нескольких узлах — это прорыв для отраслей с интенсивным использованием данных.

Встроенное сжатие и дедупликация: Передовые возможности управления данными системы способствуют до 20-кратного уменьшения объема данных, что экономит физическое пространство и снижает операционные затраты, связанные с энергией и охлаждением.

Рыночные тенденции и инсайты

Растущий спрос на ИИ и HPC: Увеличение применения искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC) приводит к росту спроса на передовые решения для хранения данных, такие как Myriad.

Фокус на устойчивом развитии: С учетом актуальных вопросов потребления энергии и воздействия на окружающую среду, эффективное управление данными Myriad помогает компаниям сократить свой углеродный след за счет снижения потребности в энергии и охлаждении.

Ограничения и соображения

Хотя Myriad имеет значительные преимущества, потенциальные пользователи должны учитывать:

Финансовые последствия: Обновление до новейших технологий может потребовать значительных инвестиций, что может стать барьером для небольших организаций.

Требования совместимости: Убедитесь, что существующая инфраструктура может бесшовно интегрироваться с передовыми возможностями Myriad, особенно для устаревших систем.

## Связанные вопросы

1. Какие отрасли могут извлечь наибольшую выгоду из файловой системы Myriad от Quantum?
— Отрасли, такие как производство фильмов и видео, здравоохранение и аналитика больших данных, могут получить огромные преимущества от высокоплотного хранения Myriad и быстрых скоростей доступа, особенно те, кто использует ИИ и HPC.

2. Как Quantum обеспечивает безопасность данных в своей системе Myriad?
— Quantum предоставляет надежные меры безопасности, включая шифрование данных, контроль доступа и полные журналы аудита для защиты конфиденциальной информации и соблюдения отраслевых норм.

3. Что отличает Myriad от других решений для хранения на рынке?
— Уникальное сочетание бесшовного масштабирования, высокопроизводительной обработки данных и инновационных технологий сжатия делает Myriad лидером в этой области по сравнению с традиционными системами хранения.

Для получения дополнительных сведений о предложениях Quantum посетите официальный сайт Quantum.

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Tequila Kincaid

Текила Кинкаид — опытный автор и мыслитель в областях новых технологий и финансовых технологий. С магистерской степенью в области бизнеса из Калифорнийского университета, Текила сочетает в себе прочную академическую базу и обширный опыт работы в отрасли. Она начала свою карьеру в компании FinCorp Solutions, где сосредоточилась на инновационных финансовых технологиях и их влиянии на глобальный рынок. Её инсайты формируются на основе практического опыта в анализе трендов и событий на рынке финтеха. Увлекательный стиль письма Текилы и глубокое понимание технологических достижений делают её желанным голосом в отрасли, помогая читателям ориентироваться в развивающейся цифровой экономике.

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