Открытие технологического будущего Америки: Quantum Day SEALSQ готов обсудить ключевые инновации

SEALSQ Quantum Day запланирован на 11 февраля 2025 года на NASDAQ и сосредоточен на технологической независимости США.

На мероприятии пройдет круглый стол на тему «Путь к технологическому суверенитету США», модератором которого будет Дэвид Фергуссон.

Лидеры отрасли обсудят критически важные вопросы, связанные с национальной безопасностью, особенно в производстве и проектировании полупроводников.

Панельные дискуссии также рассмотрят стратегии кибербезопасности в постквантовой эпохе, чтобы укрепить защиту от будущих угроз.

SEALSQ демонстрирует свою приверженность инновациям и лидерству в области постквантовой криптографии через стратегические партнерства и исследования.

Приготовьтесь к технологическому празднику на NASDAQ! 11 февраля 2025 года компания SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) проведет свое знаковое событие, SEALSQ Quantum Day, подчеркивающее настоятельную необходимость для Соединенных Штатов вернуть свою технологическую независимость в области полупроводников, постквантового ИИ и кибербезопасности.

Центром этого мероприятия станет увлекательный круглый стол под названием «Путь к технологическому суверенитету США.» Выдающиеся лидеры отрасли, такие как Карлос Мореира, Бернар Вьян и Кристина Долан, будут участвовать в провокационных диалогах. Модерируемый проницательным Дэвидом Фергуссоном, они обсудят актуальные темы, связанные с национальной безопасностью, подчеркивая необходимость в безопасных полупроводниках, произведенных в стране, а также сосредоточатся на экономической конкурентоспособности для поддержания преимущества Америки в проектировании и производстве чипов.

Но на этом не останавливаются. Панель обсудит постквантовую кибербезопасность, разрабатывая стратегии, которые укрепляют защиту от будущих квантовых угроз. Это событие подчеркивает пионерскую роль SEALSQ в ведущей области постквантовой криптографии, демонстрируя их приверженность инновациям через стратегические партнерства и передовые исследования.

Присоединяйтесь к этой ключевой дискуссии, которая обещает сформировать будущее американских технологий, улучшая безопасность и экономический статус страны. Не пропустите — будущее технологий разрабатывается прямо сейчас, и это происходит на NASDAQ!

Ключевой вывод: Поскольку Америка стоит на перепутье технологической независимости, SEALSQ Quantum Day стремится переопределить ее будущее, содействуя инновациям в области полупроводников и кибербезопасности.

Открытие будущего: углубленный анализ SEALSQ Quantum Day

Обзор

11 февраля 2025 года SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) проведет долгожданный SEALSQ Quantum Day на NASDAQ, знаковое событие, направленное на восстановление технологической независимости США, особенно в области полупроводников, постквантового ИИ и кибербезопасности. Это мероприятие будет включать заметный круглый стол «Путь к технологическому суверенитету США» с участием таких лидеров отрасли, как Карлос Мореира, Бернар Вьян и Кристина Долан. Они будут обсуждать жизненно важные темы, связанные с национальной безопасностью и экономической конкурентоспособностью в технологической сфере.

Ключевые идеи и особенности

1. Импликации для национальной безопасности: Мероприятие подчеркивает важную роль, которую играют безопасные и произведенные в стране полупроводники для защиты национальной безопасности, параллельно с развивающимися глобальными угрозами.

2. Инновации в постквантовой кибербезопасности: Поскольку квантовые вычисления развиваются, круглый стол будет обсуждать важность разработки надежных защит против потенциальных квантовых киберугроз, делая постквантовую криптографию центральным фокусом.

3. Стратегические партнерства: Приверженность SEALSQ инновациям подчеркивается их продолжающимся сотрудничеством с академическими учреждениями и игроками отрасли, направленным на продвижение передовых исследований в области квантовых технологий.

4. Анализ рынка и прогнозы: Семинар также предоставит прогнозы по рыночным тенденциям в секторе полупроводников и проанализирует последствия технологического суверенитета для экономической конкурентоспособности.

Плюсы и минусы

Плюсы:

— Углубление понимания национальной технологической безопасности.

— Подчеркивание инноваций в постквантовой криптографии.

— Содействие сотрудничеству между лидерами отрасли и законодателями.

Минусы:

— Потенциально высокие затраты, связанные с переходом на технологии, произведенные в стране.

— Риск медленного первоначального принятия новых технологий.

Ограничения и вызовы

— Ограниченность ресурсов: Переход к производству безопасных полупроводников может потребовать значительных инвестиций и времени.

— Сложность внедрений: Адаптация существующей инфраструктуры для поддержки новых технологий, таких как постквантовый ИИ, может представлять собой значительные технические проблемы.

Прогнозы и тенденции

— Увеличение инвестиций: Вероятно, произойдет рост инвестиций в индустрию полупроводников, поскольку компании и правительства осознают необходимость суверенных технологий.

— Рост постквантовых решений: Поскольку угрозы кибербезопасности развиваются, решения, которые интегрируют алгоритмы постквантовой криптографии, станут критически важными для защиты конфиденциальных данных.

Часто задаваемые вопросы

# 1. Каковы основные цели SEALSQ Quantum Day?

Основные цели — подчеркнуть важность технологического суверенитета в США, способствовать обсуждениям по вопросам национальной безопасности и содействовать инновациям в области полупроводников и постквантовой кибербезопасности.

# 2. Кто ключевые участники мероприятия?

На мероприятии выступят выдающиеся лидеры, такие как Карлос Мореира, Бернар Вьян и Кристина Долан, с модерацией Дэвида Фергуссона, все эксперты в областях, пересекающихся с технологиями и национальной безопасностью.

# 3. Как это событие повлияет на конкурентоспособность США в технологии?

Сосредоточив внимание на внутреннем производстве полупроводников и передовой кибербезопасности, мероприятие стремится улучшить экономическое положение и безопасность США, обеспечивая возможность американским инновациям конкурировать на глобальной арене.

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