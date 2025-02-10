Открывая будущее: Quantum Day SEALSQ для революции в технологической независимости США

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Квантовый день SEALSQ 11 февраля 2025 года нацелен на переопределение превосходства США в области полупроводников, ИИ и кибербезопасности.

Ключевые лидеры отрасли обсудят связь между национальной безопасностью и технологическим превосходством.

Мероприятие подчеркивает необходимость Америки в безопасных, произведенных внутри страны полупроводниках.

Фокус на постквантовой кибербезопасности имеет решающее значение, поскольку квантовые вычисления готовы преобразовать стратегии обороны.

SEALSQ раскрывает совместные проекты и исследования в области постквантовой криптографии для укрепления национальной безопасности.

Будут представлены идеи о рыночных изменениях и роли технологического суверенитета в повышении глобальной конкурентоспособности Америки.

Квантовый день SEALSQ является ключевым моментом для формирования будущего технологического направления США на NASDAQ.

Приготовьтесь к технологическому прорыву 11 февраля 2025 года, когда компания SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) проведет грандиозный Квантовый день SEALSQ на NASDAQ. Это ключевое событие стремится переопределить превосходство США в области полупроводников, постквантового ИИ и кибербезопасности, создавая основу для технологического ренессанса страны.

Представьте себе захватывающий круглый стол под названием «Путь к технологическому суверенитету США.» Здесь такие титаны отрасли, как Карлос Морейра, Бернар Вьян и Кристина Долан, будут участвовать в динамичных обсуждениях, разбирая связи между национальной безопасностью и технологическим превосходством. Опытный модератор Дэвид Фергуссон проведет исследование таких вопросов, как зависимость Америки от безопасных, местных полупроводников и более широкие последствия для экономического доминирования.

Однако разговор выходит за рамки полупроводников. Мероприятие также затрагивает передовые технологии постквантовой кибербезопасности — актуальную тему, поскольку квантовые вычисления готовы революционизировать стратегии киберзащиты. SEALSQ подчеркивает свою лидерскую роль, раскрывая совместные проекты и новаторские исследования в области постквантовой криптографии, которые обещают укрепить оборону страны.

Семинар не ограничивается только диалогом; ожидайте откровенных идей и прогнозов о рыночных изменениях в области полупроводников. Получите более глубокое понимание того, как технологический суверенитет может укрепить конкурентные преимущества Америки на мировом рынке.

Ключевой вывод: На этом перекрестке инноваций и независимости Квантовый день SEALSQ является призывом для Америки захватить свое технологическое будущее, создавая импульс в ключевых отраслях, таких как полупроводники и кибербезопасность. Присоединяйтесь к этому важному дискурсу, формирующему завтрашний технологический ландшафт — потому что будущее создается сейчас, прямо на NASDAQ!

Раскрытие квантовой силы: откройте для себя прорывы SEALSQ

Какие новые технологии представит Квантовый день SEALSQ?

Квантовый день SEALSQ должен стать раскрытием инноваций, которые переопределят будущее технологий. Среди этих ожидаемых прорывов мы можем ожидать значительных достижений в разработке безопасных, местных полупроводников, которые являются неотъемлемой частью технологической независимости США. Эти полупроводники предназначены для повышения скорости обработки и эффективности, одновременно снижая уязвимости к киберугрозам.

Кроме того, SEALSQ готовится представить новаторские исследования в области постквантовой криптографии, которая является ключевой для защиты данных от развивающихся возможностей квантовых компьютеров. Ожидается, что компания также раскроет совместные усилия с лидерами отрасли, направленные на расширение границ технологий кибербезопасности.

Почему постквантовая кибербезопасность является фокусной точкой?

По мере развития квантовых вычислений они представляют потенциальные угрозы для текущих криптографических методов, которые могут стать устаревшими. Квантовый день SEALSQ подчеркивает важность перехода на протоколы постквантовой кибербезопасности, которые устойчивы к декодирующей мощности квантовых компьютеров. Сосредоточившись на постквантовой криптографии, SEALSQ стремится обеспечить безопасность конфиденциальной информации по мере того, как квантовые технологии становятся все более распространенными.

Постквантовая кибербезопасность — это не только о немедленных решениях, но и о защите национальной безопасности в будущем. Эта конференция нацелена на то, чтобы вывести США на передний план в этой критической области, снизив зависимость от иностранных технологий и увеличив устойчивость к потенциальным угрозам.

Как Квантовый день SEALSQ повлияет на рынок полупроводников?

Квантовый день SEALSQ предоставляет возможность проанализировать рыночные прогнозы и изменения, вызванные инновационными технологиями. Эксперты отрасли рассмотрят, как развитие технологий полупроводников может позиционировать США в качестве лидера на мировом рынке полупроводников. Ожидается, что на мероприятии будут обсуждены прогнозы, связанные с увеличением спроса на безопасные полупроводники в различных секторах, включая оборону и потребительскую электронику.

Идеи, представленные на Квантовом дне SEALSQ, могут повлиять на рыночные тренды, с потенциальными увеличениями инвестиций в исследования и разработки полупроводников. Эта инициатива критически важна для достижения технологического суверенитета и укрепления экономического доминирования, обеспечивая при этом устойчивый рост, соответствующий потребностям отрасли.

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