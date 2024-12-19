Открывая будущее кибербезопасности!

SEALSQ Corp и Hedera объединяют усилия

SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) сделала смелый шаг в будущее, заключив партнерство с Hedera для создания квантово-устойчивых полупроводников. Это сотрудничество, нацеленное на начало производства к 2025 году, сосредоточено на революционной аппаратной платформе QS7001, которая поможет защитить критическую инфраструктуру от надвигающихся угроз, связанных с квантовыми вычислениями.

Совместные усилия направлены на интеграцию передовой чиповой технологии SEALSQ с надежной блокчейн-сетью Hedera, устанавливая долгосрочную стратегию безопасности в цифровом пространстве. В рамках подготовки SEALSQ в настоящее время проводит валидацию инженерных образцов своей квантово-устойчивой технологии, чтобы обеспечить соответствие строгим стандартам безопасности.

Смотрев в будущее, дорожная карта продуктов SEALSQ на 2025 год включает не только открытую платформу QS7001, но и модуль доверенной платформы QVault (TPM). Этот комплексный подход предназначен для значительного повышения протоколов безопасности, особенно в свете предстоящих разработок в области квантовых вычислений.

Более того, партнерство поддерживает внедрение набора CNSA от Hedera, который требует использования 256-битных AES-ключей наряду с 384-битными хэшами SHA-2. Этот шаг ставит обе компании на передний край развивающихся криптографических решений, необходимых для постквантового мира. По мере продвижения квантовых технологий это сотрудничество обещает укрепить меры безопасности на многие годы вперед.

Революция в безопасности: инициатива SEALSQ и Hedera по созданию квантово-устойчивых полупроводников

### Введение

В эпоху, когда цифровая безопасность имеет первостепенное значение, SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) и Hedera производят фурор, объединив усилия для разработки квантово-устойчивых полупроводников. Это стратегическое партнерство направлено на противодействие серьезным вызовам, которые ставят квантовые вычисления, с амбициозным графиком начала производства к 2025 году.

### Ключевые особенности партнерства

**1. Квантово-устойчивая технология**

Краеугольным камнем этого партнерства является аппаратная платформа QS7001, предназначенная для обеспечения надежной безопасности критической инфраструктуры. Это оборудование разработано для противостояния потенциальным угрозам квантовых вычислений, обеспечивая целостность и конфиденциальность чувствительных данных.

**2. Интеграция с блокчейном Hedera**

Интеграция передовой чиповой технологии SEALSQ с децентрализованной блокчейн-сетью Hedera представляет собой значительный шаг вперед. Эта комбинация нацелена на создание долгосрочной структуры безопасности, которая улучшает защиту цифровых активов.

**3. Продвинутое проектирование и соответствие**

В настоящее время SEALSQ строго валидирует инженерные образцы своей квантово-устойчивой технологии. Этот процесс валидации соответствует строгим стандартам безопасности, нацеливаясь на предоставление решений, которые удовлетворяют будущим требованиям кибербезопасности.

### Будущие разработки: дорожная карта продуктов на 2025 год

Продуктовые предложения SEALSQ на 2025 год подчеркивают комплексную стратегию безопасности, которая включает:

— **Открытая платформа QS7001**: Универсальная платформа, которая улучшает безопасность инфраструктуры.

— **Модуль доверенной платформы QVault (TPM)**: Специальный модуль для обеспечения безопасного хранения ключей и криптографических операций.

Этот двойной подход обещает предоставить усовершенствованные протоколы безопасности, которые реагируют на быстрые достижения в области квантовых технологий.

### Криптографические стандарты и соответствие

Партнерство также подчеркивает необходимость внедрения набора CNSA от Hedera, который описывает необходимость:

— **256-битные AES-ключи**: Обеспечивающие высокий уровень шифрования.

— **384-битные хэши SHA-2**: Обеспечивающие целостность и подлинность данных.

Соблюдая эти стандарты, как SEALSQ, так и Hedera позиционируют себя как лидеры в области практик безопасности в постквантовом мире.

### Плюсы и минусы квантово-устойчивых полупроводников

**Плюсы**:

— Повышенная безопасность против квантовых угроз.

— Соответствие современным криптографическим стандартам.

— Интеграция с блокчейн-технологиями для децентрализованной безопасности.

**Минусы**:

— Технология все еще находится в стадии разработки и может эволюционировать.

— Потенциально высокие первоначальные затраты, связанные с новым оборудованием.

### Рыночные тенденции и прогнозы

По мере ускорения гонки в направлении квантовых вычислений ожидается, что спрос на квантово-устойчивые технологии будет расти экспоненциально. Сотрудничество SEALSQ и Hedera является показателем более широкой тенденции, когда компании различных секторов активно инвестируют в технологии безопасности, способные выдержать будущие вызовы.

### Заключение

Партнерство между SEALSQ Corp и Hedera не только знаменует стратегический шаг к квантово-устойчивым технологиям, но и устанавливает стандарт для индустрии кибербезопасности. С акцентом на инновации и строгие стандарты они прокладывают путь к более безопасному цифровому пространству перед лицом развивающихся угроз.

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