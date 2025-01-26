Новая миссия Blue Origin New Shepard NS-29: Пионерская симуляция лунной гравитации для продвинутых космических исследований

Blue Origin готовится запустить следующий полет New Shepard, обозначенный как NS-29, чтобы протестировать технологии, связанные с Луной, и расширить границы доступной космической эксплорации. Окно запуска миссии откроется во вторник, 28 января, в 10:00 по центральному времени (1600 UTC) с Пускового комплекса Один в Западном Техасе, с началом прямой трансляции за 15 минут до старта.

Первое в истории расширенное моделирование лунной гравитации

Определяющей особенностью миссии NS-29 является целенаправленное моделирование гравитационной среды Луны — примерно одной шестой от земной. Путем вращения экипажной капсулы New Shepard со скоростью примерно 11 оборотов в минуту, полезные нагрузки на борту испытают как минимум две минуты лунных гравитационных сил. Этот подход, поддерживаемый NASA, представляет собой значительное улучшение по сравнению с другими методами моделирования лунной гравитации, которые обычно предлагают лишь несколько секунд частичной гравитации во время параболических полетов или экспериментов с падающими башнями.

Тестирование ключевых лунных технологий

Из 30 полезных нагрузок, которые будут запущены, 29 находятся внутри экипажной капсулы, в то время как одна установлена на ракетном ускорителе, чтобы быть подверженной окружающим условиям в космосе. Почти все полезные нагрузки посвящены тестированию технологий, критически важных для лунных операций, охватывающих шесть основных областей:

Использование ресурсов на месте Снижение пыли Современные системы обитания Датчики и инструменты Технологии малых космических аппаратов Вход, спуск и посадка

Honeybee Robotics — часть подразделения Blue Origin по системам в космосе — в одиночку вносит четыре полезные нагрузки, сосредоточенные на копке, бурении и переработке лунного реголита. Более половины экспериментов поддерживаются программой NASA «Возможности полетов», демонстрируя тесное партнерство, направленное на повышение готовности к будущим миссиям на Луну.

Расширение флота New Shepard

С NS-29 Blue Origin достигнет вехи в запуске более 175 коммерческих полезных нагрузок на New Shepard. Чтобы лучше удовлетворить растущий спрос, компания теперь управляет тремя капсулами и двумя ускорителями, обеспечивая совместимость и более быстрые сроки оборота как для полезных нагрузок, так и для потенциальных полетов астронавтов. Миссия NS-29 будет использовать новый ускоритель Blue Origin, в паре с капсулой для полезных нагрузок, подчеркивая универсальность растущего флота компании.

Вдохновляя будущие поколения

Вместе с передовыми космическими исследованиями, NS-29 будет нести тысячи открыток, предоставленных студентами через Club for the Future — некоммерческую организацию Blue Origin, сосредоточенную на STEAM. С момента своего основания в 2019 году организация вовлекла более 44 миллионов человек по всему миру, стремясь разжечь страсть к науке, технологиям, инженерии, искусству и математике среди следующего поколения новаторов.

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