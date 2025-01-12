Не упустите шанс! Будущее кибербезопасности под угрозой!

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Изучение новой границы кибербезопасности на фоне квантовых достижений

22 января 2025 года живописный фон Давоса, Швейцария, станет местом проведения важной круглой таблицы, организованной компанией SEALSQ Corp, лидером в области постквантовых технологий. Это событие, которое пройдет в Morosani Schweizerhof, погрузится в все более актуальную тему **«Кибербезопасность в эпоху постквантового ИИ».**

Основное внимание будет уделено потенциальным последствиям сочетания генеративного искусственного интеллекта с квантовыми вычислениями, что поднимает неотложные вопросы о современных методах шифрования. Эксперты предупреждают, что развивающиеся возможности квантовых компьютеров могут вскоре угрожать традиционным мерам кибербезопасности, что делает необходимым для организаций безотлагательно принимать решения по **постквантовой криптографии (PQC)**.

По мере продвижения инноваций в области квантовых технологий, **SEALSQ** находится на переднем крае разработки решений, устойчивых к квантовым атакам, направленных на обеспечение безопасности данных как от традиционных, так и от квантовых киберугроз. Интеграция генеративного ИИ улучшает стратегии снижения рисков, но также вводит новые уязвимости, которые могут быть использованы.

Выдающиеся участники из различных секторов предоставят свои взгляды на решение таких вопросов, как обеспечение безопасности данных в быстро меняющемся ландшафте и как ИИ может поддержать механизмы защиты от потенциальных квантовых угроз. Участники смогут взаимодействовать с лидерами мнений, чтобы сформировать эффективные стратегии кибербезопасности на будущее.

Для получения дополнительной информации и регистрации посетите [Официальный сайт SEALSQ](https://www.wisekey.com/davos25/quantumpanel/).

Революция в кибербезопасности: навигация в будущем с квантовыми инновациями

22 января 2025 года живописный фон Давоса, Швейцария, станет местом проведения важной круглой таблицы, организованной компанией SEALSQ Corp, лидером в области постквантовых технологий. Это событие, которое пройдет в Morosani Schweizerhof, погрузится в все более актуальную тему **«Кибербезопасность в эпоху постквантового ИИ».**

### Понимание пересечения ИИ и квантовых вычислений

Внедрение генеративного искусственного интеллекта в квантовые вычисления ожидается, что нарушит существующие парадигмы кибербезопасности. Традиционные методы шифрования, которые являются основой защиты данных сегодня, сталкиваются с серьезными вызовами по мере расширения возможностей квантовых компьютеров. Эксперты предсказывают, что в течение следующего десятилетия многие из этих традиционных методов могут стать устаревшими. Эта неотложность стимулировала разработку **постквантовой криптографии (PQC)**, которая необходима для защиты данных как от классических, так и от квантовых киберугроз.

### Ключевые особенности постквантовой криптографии

1. **Устойчивость к квантовым атакам**: Алгоритмы PQC специально разработаны для противостояния атакам квантовых компьютеров.

2. **Универсальность**: Они могут применяться на различных платформах, обеспечивая безопасность передачи данных в облачных сервисах, устройствах IoT и других.

3. **Производительность**: Новейшие алгоритмы оптимизированы для обеспечения минимальной задержки, даже при повышенной безопасности.

### Как ИИ улучшает кибербезопасность

Хотя генеративный ИИ представляет новые уязвимости, он также предлагает инновационные решения для защитных стратегий:

— **Обнаружение угроз**: ИИ может анализировать огромные объемы данных для выявления аномалий и потенциальных угроз быстрее, чем традиционные методы.

— **Адаптивная защита**: Модели машинного обучения могут адаптироваться к развивающимся угрозам, постоянно обучаясь на новых данных.

— **Прогностическая аналитика**: ИИ может предсказывать будущие атаки на основе исторических данных, позволяя принимать проактивные меры.

### Плюсы и минусы стратегий кибербезопасности в эпоху постквантовых технологий

**Плюсы:**

— Улучшенная защита данных от квантовых угроз.

— Повышенное доверие пользователей благодаря строгим мерам безопасности.

— Интеграция ИИ приводит к более надежным и быстрым реакциям.

**Минусы:**

— Переход на PQC может быть дорогим и сложным для организаций.

— Развивающийся характер ИИ может вводить новые векторы атак, которые требуют постоянной переоценки.

### Ожидаемые тенденции в кибербезопасности

По мере развития угроз несколько тенденций заслуживают внимания:

— **Увеличение принятия PQC**: Организации постепенно перейдут на решения постквантовой криптографии.

— **Управление ИИ**: Компании создадут структуры для ответственного использования ИИ в кибербезопасности.

— **Сотрудничество**: Увеличение партнерств между государствами, частными компаниями и академическим сообществом для разработки эффективных мер кибербезопасности.

### Рыночные перспективы

Ожидается, что глобальный рынок кибербезопасности значительно вырастет, что обусловлено неотложной необходимостью в решениях, устойчивых к квантовым угрозам. По мере того как организации осознают потенциальные риски, связанные с квантовыми вычислениями, инвестиции в технологии кибербезопасности ожидаются на уровне роста.

### Заключение

По мере приближения к этому ключевому круглому столу в Давосе сотрудничество между квантовыми технологиями и кибербезопасностью будет иметь решающее значение. Лидеры отрасли и эксперты будут искать инновационные стратегии для борьбы с развивающимися угрозами, обеспечивая безопасность наших данных в непредсказуемом будущем.

Для получения дополнительной информации и регистрации посетите [Официальный сайт SEALSQ](https://www.wisekey.com/davos25/quantumpanel/).

https://youtube.com/watch?v=7XHmKQG3VQA%5B

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