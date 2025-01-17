Джим Крамер переключает внимание на акции квантовых вычислений, предостерегает от Super Micro Computer

Джим Крамер, ведущий программы CNBC «Безумные деньги», рекомендует инвестиции в акции квантовых вычислений, выражая при этом сомнения относительно компании Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI). Крамер отметил замечательную торговую активность вокруг Rigetti Computing Inc. (NASDAQ:RGTI), где было обменяно 352 миллиона акций, что превышает общее количество акций компании в 280 миллионов.

Цена акций Rigetti выросла почти на 48% и закрылась на уровне $8.95, что стало значительным восстановлением после недавнего спада в секторе технологий. Несмотря на скептицизм со стороны известных лидеров технологий относительно непосредственных перспектив квантовых вычислений, этот сектор — включая такие компании, как IonQ Inc. (NYSE:IONQ) и D-Wave Quantum Inc. (NYSE:QBTS) — демонстрирует устойчивое восстановление.

Оптимистичный прогноз Крамера исходит на фоне опасений относительно практичности квантовых вычислений, причем такие фигуры, как генеральный директор Nvidia, предполагают, что массовые приложения могут быть на расстоянии 15-30 лет. Его стратегия включает реинвестирование прибыли от GameStop Corp. (NYSE:GME) в квантовые технологии, подчеркивая его уверенность в их потенциале.

В контрасте с этим, Крамер сделал резкое предупреждение относительно Super Micro Computer после недавнего перехода аудитора. Он посоветовал инвесторам продавать, ссылаясь на серьезные опасения по поводу бухгалтерских нарушений, которые могут поставить под угрозу положение компании на Nasdaq. Это происходит после партнерства фирмы с Nvidia и проблем с задержкой финансовых отчетов, что приводит к рискам потенциального делистинга.

По мере развития технологического ландшафта, взгляды Крамера подчеркивают контрастные судьбы инновационных секторов по сравнению с компаниями, сталкивающимися с проблемами соблюдения норм.

Будущее квантовых вычислений и его более широкие последствия

Растущий интерес к квантовым вычислениям, как подчеркивается недавними инвестиционными рекомендациями Джима Крамера, сигнализирует о трансформационном моменте в технологическом секторе. Поскольку такие компании, как Rigetti Computing, испытывают резкие колебания акций и увеличенные объемы торгов, это отражает растущую уверенность в потенциале квантовых технологий. Этот сдвиг может не только переопределить технологическую индустрию, но и иметь глубокие последствия для общества, культуры и глобальной экономики.

Социальное влияние достижений в области квантовых вычислений может быть монументальным. Эта технология обещает революционизировать такие области, как криптография, открытие лекарств и моделирование сложных систем, что приведет к прорывам, которые ранее считались невозможными. Например, улучшенные возможности обработки данных могут привести к значительным улучшениям в моделировании климата, способствуя большему пониманию экологических изменений и позволяя более эффективные стратегии реагирования. Поскольку квантовые компьютеры решают сложные задачи более эффективно, чем классические компьютеры, целые отрасли могут претерпеть быстрые изменения в том, как они работают и инновации.

Более того, рост квантовых вычислений подчеркивает культурный сдвиг в сторону ценности передовых технологических решений для давних проблем. Поскольку технологическое сообщество объединяется вокруг этого нового фронтира, может возникнуть повышенный общественный интерес и инвестиции в образование STEM, что сделает это приоритетом для будущих поколений. Этот культурный сдвиг может стимулировать рабочую силу, которая будет лучше подготовлена к требованиям быстро развивающегося технологического ландшафта, способствуя инновациям и креативности.

С экономической точки зрения квантовые вычисления могут нарушить рынки, создавая новые сектора и улучшая существующие. Компании, которые используют квантовые технологии, могут получить значительные конкурентные преимущества, что потенциально приведет к изменению лидерства на рынке среди технологических гигантов. Приток инвестиций в стартапы в области квантовых технологий может способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту, особенно в регионах, которые позиционируют себя как центры технологических инноваций. Однако турбулентность вокруг таких компаний, как Super Micro Computer Inc., иллюстрирует контрастную реальность, где проблемы соблюдения норм и управления могут препятствовать прогрессу и уверенности на рынке.

Экологические соображения также играют ключевую роль в диалоге вокруг квантовых вычислений. Хотя потребление энергии традиционных дата-центров вызывает опасения, квантовая технология может предложить решения, которые будут как более эффективными, так и устойчивыми. Передовые материалы и процессы, обеспеченные квантовыми симуляциями, могут привести к экологически чистым технологиям и более чистым источникам энергии. Однако производство и эксплуатация квантового оборудования должны управляться ответственно, чтобы смягчить любые негативные воздействия на окружающую среду.

Смотря в будущее, траектория квантовых вычислений предполагает революционную волну, которая может переопределить технологические возможности и социальные структуры. Хотя остаются проблемы, особенно в понимании и интеграции этих технологий, долгосрочное значение квантовых достижений нельзя недооценивать. Поскольку инвесторы и отрасли ориентируются в этом неопределенном, но многообещающем ландшафте, противопоставление энтузиазма к инновациям с осторожностью в корпоративном управлении останется критической темой в развивающейся истории нашего технологического будущего.

Квантовый скачок: навигация инвестиционными возможностями и рисками в квантовых вычислениях

Недавний рост интереса к акциям квантовых вычислений представляет собой уникальную возможность для инвесторов, но также несет в себе свои собственные риски и неопределенности. Как подчеркнул Джим Крамер, ведущий программы CNBC «Безумные деньги», торговая активность в таких компаниях, как Rigetti Computing Inc., достигла беспрецедентных уровней, побуждая многих задуматься, является ли эта тенденция устойчивой.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое квантовые вычисления?

Квантовые вычисления используют принципы квантовой механики для обработки информации с невероятной скоростью, потенциально превосходя классические компьютеры в определенных задачах.

2. Почему акции, такие как Rigetti Computing, так волатильны?

Акции в новых технологиях, особенно в области квантовых вычислений, часто подвержены спекуляциям, потокам институциональных инвестиций и циклам ажиотажа, что приводит к значительным колебаниям цен.

3. Как я могу разумно инвестировать в акции квантовых вычислений?

Сосредоточьтесь на компаниях с надежными основами и сильными исследованиями, поддерживающими их технологии. Диверсифицируйте свой портфель и следите за тенденциями в отрасли.

Плюсы и минусы инвестирования в акции квантовых вычислений

Плюсы:

— Высокий потенциал роста: Квантовые вычисления могут революционизировать такие области, как фармацевтика, криптография и искусственный интеллект, что приведет к взрывному росту.

— Инновационное преимущество: Компании в этом секторе часто привлекают лучших специалистов и передовые исследования, что может привести к технологическим прорывам.

Минусы:

— Долгосрочная зрелость: Многие эксперты считают, что практические и массовые приложения для квантовых вычислений все еще находятся на расстоянии 15-30 лет, что может отпугнуть краткосрочных инвесторов.

— Волатильность рынка: Как показывают недавние всплески торгов, инвестиции в квантовые вычисления могут быть высокоспекулятивными, создавая риски значительных потерь.

Возможные споры и прогнозы

Инвестиционный ландшафт в области квантовых вычислений не лишен споров. Некоторые лидеры отрасли выражают скептицизм относительно краткосрочной жизнеспособности этих технологий, предполагая, что ажиотаж может не соответствовать ощутимым результатам в течение многих лет. Противоположные точки зрения поднимают вопросы о чрезмерных рыночных оценках, которые могут не отражать непосредственные возможности компаний.

Смотря вперед, прогнозы для инвестиций в квантовые вычисления включают увеличение сотрудничества между технологическими компаниями и исследовательскими учреждениями, что может ускорить прорывы в практических приложениях. Более того, эволюция регуляторной среды, вероятно, сыграет критическую роль в формировании инвестиционных настроений, особенно по мере того как правительства признают стратегическую важность квантовых технологий.

Быстрые советы для потенциальных инвесторов

— Тщательно исследуйте: Оставайтесь в курсе событий и достижений в области квантовых вычислений.

— Следите за основами компаний: Ищите компании, которые демонстрируют надежные бизнес-практики, прозрачность и четкие пути к прибыльности.

— Будьте осторожны с ажиотажем: Избегайте покупки акций исключительно на основе рыночных трендов; вместо этого учитывайте индикаторы долгосрочного роста.

— Диверсифицируйте свои инвестиции: Распределяйте свои инвестиции по нескольким технологическим секторам, чтобы снизить риск.

По мере развития квантовых вычислений инвесторы должны подходить к этой многообещающей, но неопределенной области с энтузиазмом и осторожностью. Для глубокого анализа новых технологий рассмотрите возможность посещения MIT Technology Review для получения последних новостей и тенденций.