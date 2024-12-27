Большие изменения в компании Quantum! Впереди крупные инновации и финансовые перестройки

### Финансовое обновление и новшества продуктов от Quantum Corporation

Quantum Corporation недавно привлекла внимание своими смешанными финансовыми результатами за второй квартал. Выручка компании снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом, составив в общей сложности 70,5 миллиона долларов. Тем не менее, она почти достигла безубыточного скорректированного EBITDA и значительно увеличила свой портфель заказов до 14 миллионов долларов. Взглянув в будущее, Quantum ожидает сэкономить 40 миллионов долларов к концу финансового года 2025 благодаря стратегическим инициативам по сокращению затрат и улучшению операций. Компания скорректировала свой прогноз выручки на финансовый год 2025 до 280 миллионов долларов с ожидаемым скорректированным EBITDA около 3 миллионов долларов.

В области инноваций продуктов Quantum представила Scalar i7 RAPTOR, современную систему хранения на лентах, разработанную специально для удовлетворения растущих потребностей в области искусственного интеллекта (ИИ) и облачного хранения. Эта новая система обеспечивает плотность хранения, которая на 200% выше, чем у традиционных корпоративных библиотек лент, при этом начальные единицы в настоящее время проходят тестирование и сертификацию у клиентов.

Кроме того, Quantum объявила о разработке нового клиента параллельной файловой системы для своей системы хранения Quantum Myriad на основе флэш-памяти. Этот клиент нацелен на оптимизацию производительности для GPUDirect Storage® от NVIDIA, особенно для приложений в области искусственного интеллекта, машинного обучения, высокопроизводительных вычислений и наук о жизни. Ранний доступ для оценок запланирован на первый квартал 2025 года, а более широкая доступность ожидается во второй половине того же года.

Quantum Corporation: Преодоление финансовых трудностей и внедрение инноваций в решениях для хранения данных

### Финансовый ландшафт

Quantum Corporation недавно сообщила о смешанных финансовых результатах за второй квартал, продемонстрировав снижение выручки на 7% по сравнению с прошлым годом, что составило 70,5 миллиона долларов. Тем не менее, компания проявила устойчивость, приблизившись к безубыточному скорректированному EBITDA и значительно увеличив свой портфель заказов до 14 миллионов долларов. Эти события предполагают возможное восстановление, поскольку Quantum реализует свои стратегические инициативы по улучшению операций и снижению затрат.

В смелом шаге к стабилизации своей финансовой траектории Quantum ожидает достичь экономии в 40 миллионов долларов к концу финансового года 2025. Этот стратегический прогноз привел компанию к пересмотру своего прогноза выручки на финансовый год 2025 до примерно 280 миллионов долларов, в паре с ожидаемым скорректированным EBITDA около 3 миллионов долларов. Этот сдвиг не только отражает проактивный ответ на текущие проблемы, но и позиционирует Quantum для будущего роста.

### Инновации в разработке продуктов

Quantum производит фурор в мире технологий с запуском Scalar i7 RAPTOR, революционной системы хранения на лентах, адаптированной для удовлетворения растущих потребностей в области искусственного интеллекта (ИИ) и облачного хранения. Эта современная система предлагает плотность хранения, которая на 200% выше, чем у традиционных корпоративных библиотек лент. В настоящее время начальные единицы проходят тестирование и сертификацию у клиентов, прокладывая путь к широкому внедрению.

Кроме того, Quantum разрабатывает нового клиента параллельной файловой системы, предназначенного для улучшения своей системы хранения Quantum Myriad на основе флэш-памяти. Этот инновационный клиент специально оптимизирован для GPUDirect Storage® от NVIDIA, что имеет решающее значение для высокопроизводительных приложений в таких секторах, как ИИ, машинное обучение, высокопроизводительные вычисления и науки о жизни. Ожидается, что ранний доступ для оценок этого многообещающего клиента будет предоставлен в первом квартале 2025 года, а более широкий запуск запланирован на более поздний срок в этом году.

### Рыночные аналитические данные и будущие тенденции

Поскольку потребности в хранении данных растут на фоне развития технологий ИИ и облачных технологий, инновации продуктов Quantum актуальны и своевременны. Увеличенная плотность хранения Scalar i7 RAPTOR напрямую отвечает на расширяющиеся требования к данным современных приложений, что делает его сильным конкурентом на рынке решений для хранения. Более того, улучшая совместимость с архитектурой NVIDIA, Quantum эффективно позиционирует себя в области высокопроизводительных вычислений.

### Заключение

Quantum Corporation преодолевает финансовые трудности, одновременно прокладывая путь для технологических достижений в области хранения данных. С стратегическими мерами по сокращению затрат, инновационными выпусками продуктов и ясным фокусом на будущее решений для хранения, Quantum готова выйти на более прочный уровень в развивающемся ландшафте технологической индустрии.

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