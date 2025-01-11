Акции Rigetti обрушились: что вам нужно знать

**Значительные убытки отмечают последнюю торговую сессию Rigetti Computing.** Компания увидела, как её акции упали на колоссальные 45%, что было вызвано осторожными заявлениями генерального директора Nvidia, Дженсена Хуана, о длительном сроке практических достижений в области квантовых вычислений, который он оценивает в 15-20 лет.

Влияние этого события ощущалось по всему сектору квантовых вычислений, затронув не только Rigetti, но и конкурентов, таких как IonQ. После этого драматического падения акции Rigetti показали небольшое восстановление в послеторговые часы, увеличившись на 2,8% и достигнув $10,33. Однако аналитики выражают скептицизм относительно будущего акций, особенно после достижения пика в $19,38 ранее в этом месяце.

Опасения по поводу переоценки стали актуальными, усугубленными продолжающимися проблемами с доходами Rigetti. Финансовые прогнозы не были оптимистичными, и одно финансовое издание установило целевую цену на 12 месяцев всего в $5,20, что указывает на потенциальное снижение почти на 50% от ранее достигнутых цен.

Увеличение темпа сжигания наличных средств компании на фоне более широкой рыночной волатильности усугубило беспокойство среди инвесторов. За последний год колебания акций в области квантовых вычислений значительно возросли, подчеркивая как возможности, так и риски, ожидающие в этой новой индустрии.

Пока Rigetti пытается справиться с этими бурными водами, эксперты советуют инвесторам внимательно следить за операционным состоянием компании и основными показателями, чтобы принимать обоснованные решения в такой сложной обстановке.

Rigetti Computing сталкивается с серьезными вызовами на фоне рыночной волатильности

### Обзор недавних событий

Rigetti Computing испытала драматическое падение своей стоимости акций, упав на 45% после осторожных замечаний генерального директора Nvidia, Дженсена Хуана. Его комментарии подчеркивали, что практические достижения в области квантовых вычислений могут занять приблизительно 15-20 лет. Это мнение затронуло не только Rigetti, но и отразилось на всем секторе квантовых вычислений, значительно повлияв на конкурентов, таких как IonQ.

### Реакция рынка и динамика акций

После резкого падения акции Rigetti показали небольшое восстановление в послеторговые часы, увеличившись на 2,8% до $10,33. Несмотря на этот рост, аналитики остаются осторожными относительно траектории акций после их пика в $19,38 ранее в месяце. Критическая точка зрения среди аналитиков вызвана опасениями, связанными с переоценкой и продолжающимися проблемами с доходами внутри компании.

### Финансовые прогнозы и предсказания аналитиков

Финансовые прогнозы для Rigetti имеют негативный уклон, и некоторые источники предполагают целевую цену на 12 месяцев всего в $5,20. Это представляет собой потенциальное снижение почти на 50% от ранее высоких цен акций компании. Аналитики указывают на увеличенный темп сжигания наличных средств компании как на значительный фактор, усугубляющий беспокойство инвесторов, особенно на фоне более широкой рыночной турбулентности, затрагивающей технологический сектор.

### Сектор квантовых вычислений на перепутье

Индустрия квантовых вычислений находится под интенсивным вниманием, поскольку волатильность акций в этой области возросла. Несмотря на ажиотаж вокруг квантовых технологий, многим инвесторам рекомендуется оставаться осторожными из-за существующих неопределенностей и долгосрочных сроков, предполагаемых для значительных прорывов. Эксперты отрасли рекомендуют заинтересованным сторонам внимательно следить за операционными показателями Rigetti и адаптировать стратегии в соответствии с меняющимися рыночными условиями.

### Плюсы и минусы инвестирования в квантовые вычисления

**Плюсы:**

— **Потенциал высокой доходности**: Квантовые вычисления готовы к прорывам, которые могут революционизировать отрасли, предлагая значительные преимущества для ранних инвесторов.

— **Растущий спрос**: Поскольку отрасли становятся все более зависимыми от вычислительной мощности, потребность в продвинутых вычислительных решениях, как ожидается, будет расти.

**Минусы:**

— **Рыночная волатильность**: Значительные колебания цен являются обычным делом, создавая рискованную инвестиционную среду.

— **Долгие сроки разработки**: Прорывы в квантовых технологиях могут занять десятилетия, что делает краткосрочные инвестиции неопределенными.

### Анализ и тенденции в квантовых вычислениях

По мере того как сектор созревает, тенденции указывают на возрастающее внимание к практическим приложениям квантовых технологий. Компании, вероятно, будут больше ориентироваться на разработку алгоритмов и решений, которые используют квантовые возможности, а не только на инвестиции в оборудование. Этот сдвиг может создать новые возможности для генерации доходов и партнерств в технологическом ландшафте.

### Заключение

Недавние потрясения, с которыми столкнулась Rigetti Computing, подчеркивают существующие проблемы на рынке квантовых вычислений. По мере развития ландшафта компании должны адаптироваться, чтобы поддерживать доверие инвесторов и обеспечивать устойчивый рост. Наблюдение за ключевыми показателями эффективности и рыночными тенденциями будет иметь решающее значение для заинтересованных сторон, которые ориентируются в этой сложной и многообещающей области.

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