Акции квантовых вычислений рушатся: что нужно знать инвесторам

Влияние осторожности на растущем рынке

Генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, привлек внимание своей резкой предсказанием относительно будущего квантовых вычислений. Он предупредил, что может пройти удивительные 15-30 лет, прежде чем действительно эффективные квантовые компьютеры появятся на рынке, указывая на необходимость значительно большего количества кубитов — на миллион больше, чем сейчас доступно.

Это откровение вызвало шок на рынке, что привело к резкому падению акций популярных компаний в области квантовых вычислений, включая IonQ и Rigetti, которые упали на 39% и 45% соответственно. Инвесторы начали сомневаться в жизнеспособности своих смелых амбиций, особенно в свете сомнений Хуанга.

Квантовые компьютеры используют кубиты, что позволяет им выполнять вычисления в экспоненциально более быстром темпе, чем традиционные компьютеры. Однако их размер, стоимость и уровень ошибок в настоящее время ограничивают их в основном нишевыми приложениями в рамках исследований и государственных секторов. Таким образом, прогноз Хуанга о длительном времени до массового принятия кажется вполне обоснованным.

IonQ, которая сосредоточена на новаторской технологии захваченных ионов для уменьшения размеров QPU и повышения эффективности, столкнулась с дальнейшими неудачами после ухода одного из ключевых основателей. Тем временем Rigetti продолжает инновации, но также испытала изменения в руководстве, что встревожило инвесторов.

Несмотря на ожидаемый рост доходов, обе компании сейчас имеют шокирующие оценки по сравнению с их доходами. Стоимость предприятия IonQ составляет 6,3 миллиарда долларов, в то время как Rigetti составляет 2,7 миллиарда долларов, что указывает на потенциальные риски для будущих инвесторов. Таким образом, осторожные инвесторы могут захотеть пересмотреть свои намерения войти в сферу квантовых вычислений, особенно после обнадеживающих замечаний Хуанга.

Влияние осторожности на растущем рынке

Недавние предсказания генерального директора Nvidia, Дженсена Хуанга, о будущем квантовых вычислений вызвали значительные обсуждения в технологической индустрии. Он подчеркнул formidable проблемы, которые стоят перед нами, особенно указывая на то, что может пройти 15-30 лет, прежде чем эффективные квантовые компьютеры станут реальностью. Этот временной график зависит от необходимости миллиона дополнительных кубитов по сравнению с тем, что сейчас доступно.

Последствия для квантовых акций

В свете прогнозов Хуанга акции ведущих компаний в области квантовых вычислений, таких как IonQ и Rigetti, испытали значительное падение, упав на 39% и 45% соответственно. Это падение указывает на рынок, который все более насторожен к практичности и готовности квантовых технологий к массовым применениям.

Понимание квантовых вычислений

Квантовые компьютеры принципиально отличаются от традиционных компьютеров, используя кубиты, которые позволяют достигать значительно более высоких скоростей вычислений. Однако несколько факторов препятствуют их текущему применению:

— Физический размер: Квантовые компьютеры требуют значительной физической инфраструктуры.

— Стоимость: Инвестиции, необходимые для разработки и поддержки квантовых систем, чрезвычайно высоки.

— Уровень ошибок: Высокий уровень ошибок требует сложных методов коррекции ошибок, что еще больше усложняет разработку.

Эти проблемы ограничивают квантовые вычисления специфическими нишами в исследованиях и государственных приложениях, что подтверждает прогноз Хуанга о медленном пути к широкому принятию.

Текущая ситуация в области квантовых компаний

IonQ пытается решить проблемы размера и эффективности с помощью инновационной технологии захваченных ионов, недавно столкнувшись с нестабильностью после ухода одного из ключевых основателей. Rigetti, хотя и продвигает границы квантовых инноваций, также испытала значительные изменения в руководстве, что встревожило доверие инвесторов.

Оценки рынка и настроение инвесторов

Оценки IonQ и Rigetti вызывают опасения по поводу их относительных цен, так как их стоимость предприятия достигает астрономических уровней:

— IonQ: 6,3 миллиарда долларов

— Rigetti: 2,7 миллиарда долларов

Несмотря на ожидаемый рост доходов, эти оценки вызывают красные флажки, предполагая, что осторожные инвесторы должны пересмотреть свои позиции в акциях квантовых вычислений. Быстро меняющаяся динамика требует внимательной оценки рисков и потенциальных доходов.

Плюсы и минусы инвестирования в квантовые вычисления

# Плюсы:

— Революционный потенциал: Квантовые вычисления могут решать проблемы, которые в настоящее время недоступны для традиционных компьютеров.

— Государственная и институциональная поддержка: Значительные инвестиции со стороны государственных секторов в квантные исследования.

— Растущий интерес к индустрии: Увеличенный интерес со стороны технологических гигантов и венчурных капиталистов может привести к инновациям и прорывам.

# Минусы:

— Долгий временной график: Прогноз Хуанга ставит под сомнение немедленные доходы.

— Высокие оценки и риски: Текущие оценки могут не отражать потенциал будущих доходов.

— Технические проблемы: Необходимость в достижениях в технологии кубитов и коррекции ошибок может задержать коммерциализацию.

Будущие тенденции и прогнозы

По мере развития области квантовых вычислений эксперты предсказывают несколько ключевых тенденций:

— Консолидация игроков на рынке: Возможно объединение или приобретение среди меньших компаний, испытывающих трудности в разработке жизнеспособных технологий.

— Увеличение акцента на гибридных решениях: Компании могут перейти к интеграции квантовых процессоров с традиционными системами для достижения лучшей производительности.

— Регуляторные рамки: С увеличением интереса со стороны государства могут начать появляться руководящие принципы и правила, формирующие ландшафт отрасли.

Заключение

Текущая осторожность на рынке квантовых вычислений, подчеркнутая прогнозами Дженсена Хуанга, может стать поворотным моментом для инвесторов. Путь к жизнеспособным, широко принятым квантовым вычислениям сложен и полон вызовов, которые требуют тщательного рассмотрения. Может пройти много лет, прежде чем потенциал квантовых технологий будет полностью реализован, что делает необходимым для инвесторов оставаться информированными и осторожно оптимистичными в отношении этого быстро развивающегося сектора.

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