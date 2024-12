Акции квантовых вычислений растут! Теряет ли ИИ свою привлекательность?

### Квантовый бум затмевает тренды ИИ

В захватывающем повороте событий акции квантовых вычислений привлекли внимание инвесторов на Уолл-стрит, затмив искусственный интеллект. Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) недавно вырос на 45% после получения важного контракта с NASA на использование своей технологии квантовой оптимизации Dirac-3 для нужд агентства в области передового изображений. Эта замечательная динамика следует за ошеломляющим ростом на 70% всего за день до этого, что составляет более 500% роста с середины ноября.

Другие игроки в квантовой сфере, такие как D-Wave Quantum (QBTS) и Rigetti Computing (RGTI), также увидели рост цен на свои акции примерно на 10%. Несмотря на этот оптимистичный рост, эксперты отрасли предупреждают, что конкурентная среда жесткая, и многие компании могут не выжить в долгосрочной перспективе. Даниил Середа, эксперт по инвестициям, предостерегает инвесторов о волатильности и высоких барьерах в квантовом секторе.

С другой стороны, данные о розничных продажах за ноябрь превысили ожидания, увеличившись на 0,7%, в основном благодаря значительному росту продаж автомобилей. С приближением праздничного сезона экономисты предсказывают достаточно неплохой сезон для ритейлеров, хотя он не превысит рекордные уровни пандемии.

В равной степени захватывающем развитии Meta (META) продвигает умные очки Ray-Ban, интегрируя возможности живого ИИ. Эта новая технология позволяет осуществлять перевод языка в реальном времени и создавать более интерактивные пользовательские впечатления, подготавливая почву для инновационных носимых технологий в ближайшем будущем.

Квантовые вычисления выходят на первый план: будущее инвестиционных технологий

### Часто задаваемые вопросы о квантовых вычислениях и инвестициях

**Что такое квантовые вычисления?**

Квантовые вычисления используют принципы квантовой механики для обработки информации fundamentally different ways than classical computers, potentially solving complex problems much faster.

**Как я могу инвестировать в квантовые вычисления?**

Инвесторы могут рассмотреть акции компаний, занимающихся квантовыми технологиями, биржевые инвестиционные фонды (ETF), сосредоточенные на этом секторе, или венчурный капитал в стартапы, посвященные квантовым инновациям.

**Каковы риски инвестирования в квантовые вычисления?**

Сектор квантовых вычислений все еще находится на ранней стадии, что делает его высоко спекулятивным. Риски включают технологические проблемы, регуляторные неопределенности и жесткую конкуренцию.

### Инновации и особенности в квантовых технологиях

Технология квантовых вычислений быстро развивается, с такими особенностями, как:

— **Квантовое превосходство:** Способность квантовых компьютеров решать задачи, которые классические компьютеры не могут решить в разумные сроки.

— **Оптимизированные алгоритмы:** Квантовые алгоритмы, разработанные для конкретных приложений, повышающие эффективность в таких секторах, как финансы и фармацевтика.

— **Совместимость:** Способность работать совместно с классическими суперкомпьютерами, увеличивая существующую вычислительную мощность.

### Будущее квантовых вычислений

#### Прогнозы рынка

Ожидается, что рынок квантовых вычислений будет расти экспоненциально в ближайшие годы. Согласно отраслевым прогнозам, размер рынка может увеличиться более чем на 30% ежегодно, что обусловлено развитием аппаратного обеспечения, программного обеспечения и приложений как в государственном, так и в частном секторах.

#### Тренды и инсайты

— **Увеличение инвестиций:** Крупные технологические компании и правительства активно инвестируют в квантовые исследования и инфраструктуру.

— **Совместные предприятия:** Партнерства между технологическими компаниями и университетами становятся обычным явлением для ускорения инноваций.

— **Фокус на реальных приложениях:** Увеличивается акцент на разработке приложений в таких областях, как криптография, логистика и открытие лекарств.

### Заключение

Поскольку акции квантовых вычислений продолжают расти, инвесторы и наблюдатели за отраслью внимательно следят за рынком в поисках возможностей и рисков. Удивительные контракты и инновации намекают на возможный парадигмальный сдвиг в технологии вычислений, который может переопределить инвестиционный ландшафт. Для тех, кто ищет больше информации о квантовых технологиях и компаниях, ведущих эту инициативу, посетите Quantum Computing Report для глубокого анализа и обновлений.