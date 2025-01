Misiunea NS-29 a lui Blue Origin New Shepard: Pionieratul simulării gravitației lunare pentru cercetări avansate în spațiu

Blue Origin se pregătește să lanseze următoarea sa zbor New Shepard—denumit NS-29—pentru a testa tehnologii legate de Lună și a împinge limitele explorării spațiale accesibile. Fereastra de lansare a misiunii se deschide marți, 28 ianuarie, la ora 10:00 AM CST (1600 UTC) de la Launch Site One din West Texas, cu un webcast live care va începe cu 15 minute înainte de decolare.

Prima simulare extinsă a gravitației lunare

O caracteristică definitorie a misiunii NS-29 este simularea deliberată a mediului gravitațional al Lunii—aproximativ o șesime din cea a Pământului. Prin rotirea capsulei de echipaj New Shepard la o rată de aproximativ 11 rotații pe minut, sarcinile utile de la bord vor experimenta cel puțin două minute de forțe gravitaționale lunare. Această abordare, susținută de NASA, reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de alte metode de simulare a gravitației lunare, care oferă de obicei doar câteva secunde de gravitație parțială în timpul zborurilor parabolice sau experimentelor cu turnuri de cădere.

Testarea tehnologiilor cheie lunare

Dintre cele 30 de sarcini utile care vor fi zburate, 29 sunt asigurate în interiorul capsulei de echipaj, în timp ce una este montată pe booster pentru a fi expusă condițiilor ambientale din spațiu. Aproape toate sarcinile utile sunt dedicate testării tehnologiilor esențiale pentru operațiunile lunare, acoperind șase domenii principale:

Utilizarea resurselor in situ Atenuarea prafului Sisteme avansate de locuire Senzori și instrumentație Tehnologii pentru nave spațiale mici Intrare, coborâre și aterizare

Honeybee Robotics—parte a diviziei In-Space Systems a Blue Origin—contribuie singură cu patru sarcini utile concentrate pe săpare, forare și procesare a regolitului lunar. Peste jumătate dintre experimente au sprijin din partea programului Flight Opportunities al NASA, evidențiind un parteneriat strâns destinat avansării pregătirii pentru viitoarele misiuni pe Lună.

Extinderea flotei New Shepard

Odată cu NS-29, Blue Origin va atinge un prag de peste 175 de sarcini comerciale zburate pe New Shepard. Pentru a răspunde mai bine cererii în creștere, compania operează acum trei capsule și două boostere, asigurând compatibilitate și timpi de răspuns mai rapizi atât pentru sarcini utile, cât și pentru zborurile potențiale ale astronauților. Misiunea NS-29 va folosi boosterul nou lansat de Blue Origin, împreună cu o capsulă dedicată sarcinilor utile, evidențiind versatilitatea flotei în expansiune a companiei.

Inspirând generațiile viitoare

Pe lângă cercetarea avansată în domeniul spațial, NS-29 va transporta mii de cărți poștale contribuie de studenți prin Club for the Future—organizația nonprofit axată pe STEAM a Blue Origin. De la înființarea sa în 2019, organizația a implicat peste 44 de milioane de oameni din întreaga lume, având ca scop stârnirea unei pasiuni pentru știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică în rândul următoarei generații de inovatori.

