Este Chip Quântico é o Futuro da Tecnologia? Uma Alta de Ações que Você Não Pode Ignorar!

Fiona Pexton é uma autora de destaque e especialista da indústria, especializada em novas tecnologias e fintech. Ela possui um mestrado em Tecnologia Financeira pela prestigiada Universidade de Oxford, onde sua pesquisa se concentrou na interseção entre finanças e inovação. Com mais de uma década de experiência no setor de fintech, Fiona trabalhou com empresas líderes, incluindo a IQTech Solutions, onde desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de aplicações fintech inovadoras que agilizam os serviços financeiros. Sua escrita perspicaz desmistifica tópicos complexos, tornando-os acessíveis a um público amplo. Fiona continua a explorar o cenário em rápida evolução da tecnologia e das finanças, contribuindo para várias publicações e interagindo com líderes de pensamento na indústria.