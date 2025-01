Tecnologia Quântica: A Nova Fronteira! Por Que a Inovação da IonQ Pode Redefinir Tudo.

Zelda Quah é uma autora realizada e líder de pensamento nas áreas de novas tecnologias e fintech. Ela possui um mestrado em Tecnologia Financeira pela Howard University, onde sua pesquisa se concentrou na interseção entre blockchain e finanças tradicionais. Com mais de uma década de experiência no setor financeiro, Zelda trabalhou com empresas de rápido crescimento, incluindo a inovadora empresa de fintech, PayQuest Solutions, onde se especializou em desenvolvimento de produtos e estratégia de mercado. Suas análises perspicazes e perspectivas futuristas a tornam uma palestrante muito procurada em conferências do setor. A escrita de Zelda visa fechar a lacuna entre conceitos tecnológicos complexos e aplicações práticas, capacitando seu público a navegar pela paisagem em evolução do fintech.