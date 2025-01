Missão NS-29 da New Shepard da Blue Origin: Pioneirismo na Simulação da Gravidade Lunar para Pesquisa Espacial Avançada

A Blue Origin está prestes a lançar seu próximo voo do New Shepard—designado NS-29—para testar tecnologias relacionadas à Lua e expandir os limites da exploração espacial acessível. A janela de lançamento da missão se abrirá na terça-feira, 28 de janeiro, às 10:00 CST (1600 UTC) do Local de Lançamento Um, no Texas Ocidental, com uma transmissão ao vivo começando 15 minutos antes da decolagem.

Primeira Simulação de Gravidade Lunar Estendida

Uma característica definidora da missão NS-29 é a simulação deliberada do ambiente gravitacional da Lua—aproximadamente um sexto da gravidade da Terra. Ao girar a cápsula tripulada do New Shepard a uma taxa de aproximadamente 11 revoluções por minuto, as cargas a bordo experimentarão pelo menos dois minutos de forças gravitacionais lunares. Essa abordagem, apoiada pela NASA, representa uma melhoria significativa em relação a outros métodos de simulação de gravidade lunar, que normalmente oferecem apenas alguns segundos de gravidade parcial durante voos parabólicos ou experimentos em torres de queda.

Testando Tecnologias Lunares Chave

Das 30 cargas que serão lançadas, 29 estão seguras dentro da cápsula tripulada, enquanto uma está montada no foguete para ser exposta às condições ambientais no espaço. Quase todas as cargas são dedicadas a testar tecnologias cruciais para operações lunares, abrangendo seis áreas principais:

Utilização de Recursos In-Situ Mitigação de Poeira Sistemas Avançados de Habitação Sensores e Instrumentação Tecnologias de Pequenas Naves Espaciais Entrada, Descida e Pouso

A Honeybee Robotics—parte da divisão de Sistemas em Espaço da Blue Origin—está contribuindo com quatro cargas focadas em escavação, perfuração e processamento de regolito lunar. Mais da metade dos experimentos tem apoio do programa Flight Opportunities da NASA, demonstrando uma parceria próxima voltada para avançar a prontidão para futuras missões à Lua.

Expandindo a Frota do New Shepard

Com o NS-29, a Blue Origin alcançará um marco de mais de 175 cargas comerciais voadas no New Shepard. Para atender melhor à demanda crescente, a empresa agora opera três cápsulas e dois foguetes, garantindo compatibilidade e tempos de resposta mais rápidos tanto para cargas quanto para voos potenciais de astronautas. A missão NS-29 usará o novo foguete estreado pela Blue Origin emparelhado com uma cápsula de cargas dedicada, destacando a versatilidade da frota crescente da empresa.

Inspirando Futuros Gerações

Juntamente com pesquisas espaciais de ponta, o NS-29 levará milhares de cartões-postais contribuídos por estudantes através do Club for the Future—organização sem fins lucrativos da Blue Origin focada em STEAM. Desde sua fundação em 2019, a organização envolveu mais de 44 milhões de pessoas em todo o mundo, visando despertar uma paixão por ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática entre a próxima geração de inovadores.

