Desbloqueie Armazenamento de Dados Ilimitado com o Revolucionário Sistema Myriad da Quantum

O sistema de arquivos all-flash Myriad da Quantum permite a escalabilidade sem esforço do armazenamento com nivelamento automático de dados dinâmico.

Comece com cinco nós de Servidor de Armazenamento NVMe e expanda sua capacidade de forma rápida e fácil.

Suporta tecnologias e protocolos avançados, incluindo GPUdirect da Nvidia, SMB e NFS, ideal para IA e computação de alto desempenho.

Oferece suporte para infraestrutura RDMA de 400 GbE e SSDs Solidigm com capacidades de até 122,88 TB.

Alcance capacidades efetivas de até 480 PB em vários nós, com uma impressionante densidade de patch de 6 PB em apenas 5RU de espaço no rack.

Possui compressão e deduplicação inline, proporcionando uma taxa de redução de dados de até 20x para maior eficiência.

As inovações da Quantum prometem economias significativas de energia e redução nos custos de refrigeração, avançando nas capacidades de gerenciamento de dados.

Em um salto revolucionário para o gerenciamento de dados, a Quantum revelou novas melhorias em seu sistema de arquivos all-flash Myriad. Este sistema inovador, agora com nivelamento automático de dados dinâmico, permite que as empresas escalem seu armazenamento sem interrupções. Imagine começar com apenas cinco nós de Servidor de Armazenamento NVMe e expandir sua capacidade com apenas alguns cliques—sem complicações administrativas, e tudo em minutos!

O Myriad suporta tecnologias de ponta como o GPUdirect da Nvidia e acomoda protocolos vitais como SMB e NFS, tornando-o perfeitamente adaptado para tarefas de IA, computação de alto desempenho e renderização de vídeo. O Diretor Técnico da Quantum destacou como os usuários podem adicionar nós de armazenamento de forma contínua, otimizando o desempenho e a capacidade à medida que suas operações evoluem.

A atualização mais recente introduz suporte robusto para infraestrutura RDMA de 400 GbE e apresenta enormes SSDs Solidigm com capacidades de até 122,88 TB. Isso significa que as empresas podem alcançar densidades surpreendentes, com capacidades efetivas potenciais subindo para 480 PB em vários nós. Pense bem—6 PB em apenas 5RU de espaço no rack!

Mas tem mais. Os usuários se beneficiarão de compressão e deduplicação inline de última geração, com uma taxa de redução de dados de até 20x. Isso significa menos espaço físico necessário, economias significativas de energia e redução nos custos de refrigeração. A Quantum não está apenas redefinindo o armazenamento; está moldando o futuro do gerenciamento de dados.

Não espere até 2025 para explorar esses recursos revolucionários. Abrace o futuro do armazenamento hoje com o Myriad da Quantum—onde capacidade encontra desempenho!

Revolucione Seu Gerenciamento de Dados: Descubra as Melhorias do Myriad da Quantum!

## Recursos Aprimorados do Sistema de Arquivos All-Flash Myriad da Quantum

A Quantum recentemente introduziu melhorias revolucionárias em seu sistema de arquivos all-flash Myriad, refinando a forma como as empresas gerenciam dados. Essas melhorias focam na escalabilidade sem esforço, capacidades de alto desempenho e eficiências operacionais significativas.

Inovações e Especificações Principais

– Nivelamento Automático de Dados Dinâmico: Este recurso permite escalabilidade contínua ao adicionar nós de armazenamento sem interromper as operações em andamento. Os usuários podem começar com apenas cinco nós de Servidor de Armazenamento NVMe e escalar com apenas alguns cliques simples.

– Suporte para Infraestrutura RDMA de 400 GbE: Este suporte avançado aumenta significativamente a capacidade de rede e minimiza a latência, o que é essencial para aplicações de alta demanda.

– Capacidade dos SSDs Solidigm: Com novos SSDs alcançando até 122,88 TB, as organizações podem maximizar sua eficiência de armazenamento, alcançando capacidades efetivas de até 480 PB em vários nós—um divisor de águas para indústrias intensivas em dados.

– Compressão e Deduplicação Inline: As capacidades avançadas de gerenciamento de dados do sistema promovem uma redução de até 20x no tamanho dos dados, o que conserva espaço físico e reduz os custos operacionais associados à energia e refrigeração.

Insights e Tendências de Mercado

– Demanda Crescente por IA e HPC: A ascensão da inteligência artificial e das aplicações de computação de alto desempenho (HPC) está impulsionando a demanda por soluções avançadas de armazenamento de dados como o Myriad.

– Foco em Sustentabilidade: Com preocupações urgentes em torno do consumo de energia e do impacto ambiental, o gerenciamento eficiente de dados do Myriad ajuda as empresas a diminuir sua pegada de carbono por meio da redução das necessidades de energia e refrigeração.

Limitações e Considerações

Embora o Myriad apresente vantagens significativas, os potenciais usuários devem considerar:

– Implicações de Custo: A atualização para a tecnologia mais recente pode exigir um investimento significativo, o que pode representar uma barreira para organizações menores.

– Requisitos de Compatibilidade: Garantir que a infraestrutura existente possa se integrar perfeitamente com as capacidades avançadas do Myriad, especialmente para sistemas legados.

## Perguntas Relacionadas

1. Quais indústrias podem se beneficiar mais do sistema de arquivos all-flash Myriad da Quantum?

– Indústrias como produção de filmes e vídeos, saúde e análise de dados em larga escala podem obter imensos benefícios do armazenamento de alta densidade do Myriad e das velocidades de acesso rápidas, especialmente aquelas que utilizam IA e HPC.

2. Como a Quantum garante a segurança dos dados dentro de seu sistema Myriad?

– A Quantum fornece medidas de segurança robustas, incluindo criptografia de dados, controles de acesso e logs de auditoria abrangentes para proteger informações sensíveis e cumprir com as regulamentações do setor.

3. O que diferencia o Myriad da Quantum de outras soluções de armazenamento no mercado?

– A combinação única de escalabilidade contínua, processamento de dados de alto desempenho e tecnologias de compressão inovadoras posiciona o Myriad como um líder no campo em comparação com sistemas de armazenamento tradicionais.

