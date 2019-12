PSOE: «El gobierno local aprueba un presupuesto con más deuda y engaños en las inversiones»

Los votos del PP, Ciudadanos y Jorge Domínguez, concejal no adscrito, han aprobado unos Presupuestos Municipales para el próximo año que supondrán un esfuerzo fiscal para los algecireños de 1,5 millones de euros sin reflejarse en la mejora de los servicios públicos, lo que llevará a hipotecar una vez más, como con cada año de Gobierno del señor Landaluce, el futuro de nuestra ciudad.

«La subida del IBI y la subida del recibo del agua en abastecimiento y saneamiento que plantean desde el PP supondrá a los algecireños un esfuerzo fiscal de un millón y medio de euros más para este año de 2020 que está punto de empezar. Un millón y medio de euros más que tendrán que asumir los 55.000 abonados del servicio de agua y los 47.000 propietarios de viviendas y locales que existen en Algeciras», ha señalado durante el Pleno el viceportavoz socialista, Fernando Silva.

Durante su intervención, Fernando Silva ha indicado que estos presupuestos no responderán a las demandas ciudadanas, «que quieren que su basura no se amontone en las calles, que quieren empleo, seguridad, alumbrado, un buen transporte público, que quieren circular con fluidez, entrar y salir de la ciudad sin atascos», sin embargo, «estos presupuestos son los de la gran subida de impuestos a los algecireños».

Tras analizar el informe del interventor, se descubren una serie de datos entre los que se pueden destacar la que estos presupuestos vuelven a presentarse tarde; que no han previsto ningún aumento del salario de los trabajadores municipales; que esperamos ingresar 9,6 millones de euros de fondos europeos y de la Diputación de Cádiz y que nos autoricen a endeudarnos en otros 11,5 millones de euros más para pagar sentencias y acreedores; que el gasto aumentará cerca de un 10%; que no cumplimos el Plan de Ajuste en los gastos y en los resultados finales previstos de superávit; y que todo depende, una vez más, de que no se ejecute este Presupuesto, en parte en sus gastos corrientes y en gran parte en sus gastos por inversión.entre otros.

«Conclusión: Hablar de 15 millones de euros de inversión es una mentira anunciada cuando el Interventor nos dice que la liquidez de este ayuntamiento depende de que no se cumpla con el gasto en inversiones. Ya sabemos hace tiempo y hoy volvemos a comprobar que las anunciadas inversiones de Landaluce no son más que una cifra que da, un engaño más, para tener un margen de dinero que no gastar para que cuadren algo sus cuentas a final de año», ha manifestado Silva.

El viceportavoz socialista ha analizado la situación desde la partida de ingresos y también la de gastos. En la primera de ellas se refleja que “las mentiras de Landaluce en estos años han tomado varias formas en materia fiscal: por un lado, coste cero, frente a un gasto que siempre ha existido.; y por otro la congelación, frente a una subida de impuestos que han hecho desde el primer momento de entrar en la alcaldía y que ahora redoblan. Lo cierto es que en 2020 pagaremos más IBI y pagaremos más por el recibo de agua”.

Y es que, según indica Silva, el problema radica en la nefasta gestión del equipo de gobierno, que por su falta de ineficiencia no ha conseguido aún alcanzar un mayor nivel de recaudación, mucho mejor que el 74% medio de cobro actual.

También en este capítulo se reflejan promesas de ingresos que, año tras año, no se

registran. Así puede comprobarse en su liquidación de 2018. En multas urbanísticas presupuestan y vuelven a presupuestar 600.000 euros, cuando lo que consiguen recaudar son apenas 75000 euros a final de año. Y en concesiones mucho por mejorar: no han ingresado un solo euro de los 330.000 previstos por el canon de EMALGESA, ni los 42000 del parking La Escalinata ni los 15000 de la plaza Sur de Europa, ni más de 10000 de varias instalaciones deportivas.

“Nosotros defendemos una Comisión de Seguimiento de la gestión de concesiones, no

solo para conseguir el cobro de los cánones sino para que lograr una gestión eficaz de las

concesiones de servicios y del patrimonio municipal”, ha expresado el concejal socialista.

“En el capitulo de gastos, su receta de fiar buena parte del resultado presupuestario

a que haya menos funcionarios ha superado el límite, porque la prestación de los servicios se

resiente con la falta de personal y es que las carencias se notan en muchos departamentos”ha increpado Fernando Silva, quien hacía referencia no solo a las jubilaciones y pases a segunda actividad de estos últimos años y de los próximos de la Policía Local, también a otros muchos servicios que ya no alcanzan solo con la buena voluntad y esfuerzo de los trabajadores, como es el caso de los de limpieza, instalaciones deportivas y culturales, en cementerios, y por supuesto en las concesiones de playas, parques y jardines, entre otras.

“Vuelven a hablar ustedes con grandilocuencia de gasto social, cuando el 95% de las partidas que financian estas políticas son recibidas de la Junta de Andalucía y van

destinadas al Servicio de Ayuda a Domicilio”, ha afirmado Silva, quien ha señalado las grandes carencias en promoción del empleo y la apuesta por el emprendimiento.

“No se rían más de los vecinos de Algeciras cuando anuncian uno y otro año inversiones

que demandan. Nos referimos a las actuaciones que nosotros también venimos reclamando

hace mucho tiempo y que mejorarían la movilidad urbana: Hablamos de las conexiones en la calle Batel, en San García; o la de la calle Arbolitos, entre San José Artesano y La Ermita”, ha indicado Silva, quien recordaba algunas de las promesas incumplidas del señor Landaluce.

En definitiva, el PP ha tenido la oportunidad de hacer mucho, y el balance está señalado por el empeoramiento de los servicios públicos, la importante subida de impuestos y la deuda. Nunca en la historia municipal de Algeciras el Ayuntamiento ha debido tanto a los bancos.

Comparte esto: Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp