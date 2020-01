Programa actividades deportivas y ocio APADIS 2020

El Servicio de Deporte y Ocio Apadis tiene preparado para este 2020 un amplio programa de actividades de carácter cultural, deportivo, vacacional, y de ocio compartido, desde actividades organizadas por el mismo servicio de ocio, tales como actividades motrices, fútbol sala, fútbol-7, etc, y la participación en los campeonatos de atletismo y fútbol sala a nivel andaluz y estatal, así como en el ámbito cultural, la compañía de teatro del servicio de ocio estrenará una obra, y la participación de la rondalla en la navidad algecireña, salidas al cine, a eventos deportivos, culturales, etc

LISTADO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OCIO 2020

Actividades deportivas y ocio organizadas por APADIS

Excursión a Sevilla a presenciar el partido de baloncesto de ACB, C.B. Unicaja- Baxi Manresa (Málaga). 18 de enero.

Fiesta de carnaval en la sede del Servicio de Deporte y Ocio Apadis (Algeciras). 27 de Febrero.

XXI Jornada de Actividades Motrices “APADIS” (Algeciras). 3 de Marzo.

Excursión a Málaga a presenciar el partido de baloncesto de ACB, C.B. Unicaja- Baxi Manresa (Málaga). 14 de Marzo.

Representación de la obra teatral “La maleta” por parte de la compañía de teatro “HASTA AQUÍ”APADIS en el C.O. Punta Europa (Algeciras). 6 de Mayo.

Representación de la obra teatral “La maleta” por parte de la compañía de teatro “HASTA AQUÍ”APADIS en el C.O. El Real (Algeciras). 13 de Mayo.

Representación de la obra teatral “La maleta” por parte de la compañía de teatro “HASTA AQUÍ”APADIS en el C.O. Punta Europa (Algeciras). 20 de Mayo.

Entrega de diplomas y premios temporada 2018-2019 (Algeciras). 29 de Mayo.

Viaje de Ocio a Villamartín (Cortijo Rural). 25, 26, 27 y 28 de Junio.

III Trofeo de Futbol-7 Apadis (Algeciras). 6 de Octubre.

Fiesta de Halloween en la sede del Servicio de Deporte y Ocio Apadis (Algeciras). 29 de Octubre.

Rondalla “Los Pastorcillos de Apadis” en la inauguración del Rastrillo de Apadis (Algeciras). Noviembre.

XIX Trofeo de Navidad de Futbol Sala “APADIS” (Algeciras). 1 de Diciembre.

Fiesta de Navidad en la sede del Servicio de Deporte y Ocio Apadis (Algeciras). 17 de Diciembre.

Rondalla “Los Pastorcitos de Apadis” en Ia Fiesta de Navidad del C.O. Punta Europa y C.O. El Real (Algeciras). 23 de Diciembre.

Actividades deportivas y Ocio en las que participa APADIS

Torneo de fútbol sala Gareth Cowin (Gibraltar). 25 de Enero.

Campeonato Andaluz de Fútbol Sala (Jaén). 26 y 27 de Marzo.

Torneo de Golf Adaptado Cepsa (Club de Golf La Cañada – Guadiaro). Abril..

Juegos Deportivos Del Estrecho (Ceuta). 19 de Junio.

IV Trofeo de Fútbol Indoor (Pto. Sta María). Junio.

Juegos Nacionales Special Olympics-Fútbol 5 (Gibraltar). Septiembre.

Campeonato Andaluz de Futbol-7 (San Fernando-Cádiz). 15 y 16 de Octubre.

VI Trofeo de Futbol Sala FAEM (Algeciras). Octubre.

Rondalla “Los Pastorcillos de Apadis” en la inauguración del alumbrado de navidad y del Belen del Ayuntamiento de Algeciras. Noviembre.

Rondalla “los Pastorcillos de Apadis” en inauguración del Belén de Salesianos (Algeciras). Diciembre.

Torneo de Golf Adaptado de Navidad (Club de Golf La Cañada – Guadiaro). Diciembre.

Rondalla “Los Pastorcillos de Apadis” en el Colegio Ntra. Sra de Europa (Algeciras). Diciembre.

Rondalla “Los Pastorcillos de Apadis” XXII Concurso Andaluz de Villancicos en el Teatro Florida (Algeciras). Diciembre.

Rondalla en el Belén Viviente (San Roque). Diciembre.

Rondalla “Los Pastorcillos de Apadis” en Pasacalles de Apymeal (Algeciras). Diciembre.

Rondalla “Los Pastorcillos de Apadis” en Iglesia de San Isidro (Algeciras). Diciembre

Rondalla “Los Pastorcillos de Apadis” en Pasacalles de Rondallas del Ayuntamiento de Algeciras. Diciembre.

Rondalla “Los Pastorcillos de Apadis” en la A.VV. Pescadores (Algeciras). Diciembre.

