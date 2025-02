Rewolucyjna partnerstwo ma na celu wprowadzenie komputerów kwantowych do mas.

Phoenix i Origin Quantum współpracują, aby uczynić obliczenia kwantowe dostępnymi dla codziennych technologów.

Integracja 72-kubitowego chipu nadprzewodnikowego w sieci Phoenix ma na celu uproszczenie zaawansowanych aplikacji kwantowych.

Komputer „Wukong” firmy Origin Quantum, posiadający 198 kubitów, rozwiązuje złożone problemy w biosciences, inżynierii materiałowej i AI.

QuantumVM, przyjazna dla użytkownika platforma, która zadebiutuje na początku II kwartału 2025 roku, pozwoli użytkownikom korzystać z obliczeń kwantowych bez specjalistycznej wiedzy.

Partnerstwo ma na celu zdemokratyzowanie obliczeń kwantowych, co może przekształcić branże i zrewolucjonizować technologię cyfrową.

Ambitna współpraca kształtuje się między Phoenix, pionierską siłą w dziedzinie zdecentralizowanej sztucznej inteligencji, a Origin Quantum, liderem innowacji w obliczeniach kwantowych. Razem torują drogę, aby niewyobrażalna dotąd moc obliczeń kwantowych stała się narzędziem dla codziennych technologów.

Wyobraź sobie świat, w którym przytłaczające złożoności systemów kwantowych przekształcają się w dostępne aplikacje. Ta wizja jest teraz w zasięgu ręki, ponieważ Phoenix integruje 72-kubitowy chip nadprzewodnikowy firmy Origin Quantum w swojej innowacyjnej sieci DePIN. To partnerstwo obiecuje odblokować potężne możliwości obliczeniowe, sprawiając, że zaawansowane aplikacje kwantowe będą tak łatwe do uruchomienia jak zwykła aplikacja mobilna.

Komputer kwantowy „Wukong” pod przewodnictwem Origin Quantum to nie tylko cud inżynierii z jego 198 kubitami—jest to brama do rozwiązywania skomplikowanych problemów rzeczywistych w różnych dziedzinach, takich jak biosciences, inżynieria materiałowa i sztuczna inteligencja. Co zaskakujące, technologia już przemienia branże dzięki żywym rozwiązaniom od kwantowej biosciences po optymalizacje inteligentnej produkcji.

Kluczowym elementem tego przedsięwzięcia jest rozwój QuantumVM, intuicyjnej platformy zaprojektowanej w celu zdemistyfikowania obliczeń kwantowych. Zaplanowane na uruchomienie na początku II kwartału 2025 roku, QuantumVM umożliwi użytkownikom, niezaznajomionym z umiejętnościami programowania, korzystanie z obliczeń kwantowych za pośrednictwem uproszczonego interfejsu internetowego. Naukowcy, inżynierowie i deweloperzy wkrótce będą mieli moc wykorzystania tej technologii z minimalnymi barierami, znacznie obniżając koszty i złożoność techniczną.

Prawdziwa lekcja? Obliczenia kwantowe, od dawna pozostające w gestii naukowców z wież alabastrowych, są na progu stania się zdemokratyzowanym aktywem, gotowym zrewolucjonizować wszystko, od rozwoju AI po optymalizację sieci energetycznych. To partnerstwo wskazuje na przyszłość, w której niemożliwe staje się rutyną, obiecując przekształcenie cyfrowego krajobrazu, jakim go znamy.

Rewolucyjna Współpraca Quantum-AI: Zmiana Gry dla Codziennego Technologicznego

Szczegółowy przegląd partnerstwa Phoenix i Origin Quantum

W toku jest przełomowa współpraca między Phoenix, siłą napędową w dziedzinie zdecentralizowanej AI, a Origin Quantum, liderem obliczeń kwantowych. Sojusz ten ma na celu przekształcenie obliczeń kwantowych z ezoterycznej dyscypliny w praktyczne narzędzie dostępne dla wszystkich technologów.

Synergia techniczna

– Integracja Phoenix: Phoenix wprowadza 72-kubitowy chip nadprzewodnikowy Origin Quantum do swojej sieci DePIN. Ta integracja ma na celu odblokowanie potężnych możliwości obliczeniowych, sprawiając, że skomplikowane aplikacje kwantowe będą tak dostępne jak aplikacje mobilne.

– Moc „Wukonga”: Komputer kwantowy „Wukong” firmy Origin Quantum, wyposażony w 198 kubitów, zaprojektowany jest do rozwiązywania rzeczywistych problemów w biosciences, inżynierii materiałowej i AI. Połączenie tych technologii ma potencjał do rewolucjonizowania branż dzięki aplikacjom takim jak kwantowa biosciences oraz optymalizacje inteligentnej produkcji.

– Platforma QuantumVM: Centralnym elementem tej inicjatywy jest QuantumVM, platforma zaplanowana na uruchomienie na początku II kwartału 2025 roku. Ma na celu zdemistyfikowanie obliczeń kwantowych, umożliwiając użytkownikom wykonanie obliczeń kwantowych poprzez przyjazny interfejs internetowy bez potrzeby specjalistycznych umiejętności programowania. Ta innowacja wzmocni naukowców i deweloperów, redukując bariery techniczne i koszty.

Dodatkowe fakty i spostrzeżenia

1. Potencjał rynku obliczeń kwantowych:

Rynek obliczeń kwantowych ma szansę na szybki wzrost, osiągając wartość miliardów dolarów do 2030 roku. Ten boom napędzają rosnące inwestycje i postępy technologiczne.

2. Wpływ na sztuczną inteligencję:

Obliczenia kwantowe mogą potencjalnie przyspieszyć zadania związane z AI i uczeniem maszynowym, prowadząc do szybszych czasów przetwarzania i bardziej efektywnych algorytmów. To może otworzyć nowe możliwości dla rozwoju AI.

3. Szersze implikacje dla branż:

Obliczenia kwantowe mogą znacząco wpłynąć na usługi finansowe, cyberbezpieczeństwo, logistykę i przemysł farmaceutyczny, optymalizując skomplikowane systemy i procesy.

4. Rola Chin w rozwoju kwantowym:

Origin Quantum jest kluczowym graczem w szybko rozwijającym się krajobrazie kwantowym w Chinach. Kraj ten intensywnie inwestuje w badania kwantowe, sygnalizując swoje zamiary, aby stać się globalnym liderem w tej dziedzinie.

Kluczowe pytania i odpowiedzi

– Jakie branże skorzystają najbardziej na tym partnerstwie?

Branże takie jak opieka zdrowotna, finanse, telekomunikacja i logistyka mają oczekiwaną największą korzyść dzięki zwiększonej optymalizacji i zdolności rozwiązywania problemów.

– Jak bezpieczne są obliczenia kwantowe w porównaniu z klasycznymi obliczeniami?

Obliczenia kwantowe stwarzają zarówno możliwości, jak i wyzwania dla cyberbezpieczeństwa. Mogą łamać tradycyjne metody szyfrowania, jednocześnie rozwijając szyfrowanie kwantowe, które teoretycznie jest niełamliwe.

– Dlaczego zdemokratyzowanie technologii kwantowej jest ważne?

Uczynienie technologii kwantowej dostępną może napędzać innowacje w wielu dziedzinach, pozwalając mniejszym firmom i indywidualnym deweloperom przyczynić się do postępu technologicznego.

