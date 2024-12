Rewolucyjny Kampus Kwantowy Nadchodzi do Chicago! Wielkie Zmiany w Drodze!

**Chicago ma zamiar przekształcić swój krajobraz dzięki powstaniu Illinois Quantum & Microelectronics Park (IQMP), przełomowego centrum innowacji. Komisja Planowania Chicago niedawno dała zielone światło dla tego ambitnego projektu, który będzie kamieniem węgielnym większej rewitalizacji obejmującej 400 akrów wzdłuż malowniczej linii brzegowej jeziora Michigan.**

Znajdujący się pod adresem **8080 S. DuSable Lake Shore Drive**, ten znaczący rozwój powstanie na byłej działce U.S. Steel i ma na celu stać się jednym z największych projektów rewitalizacji terenów nadwodnych w kraju. Współpraca między Related Midwest a CRG obiecuje kompleksową strategię urbanistyczną, która poprawi połączenia z ważnymi pobliskimi miejscami, w tym **Steelworkers Park** i **rzeką Calumet**.

Plany obejmują włączenie malowniczych ścieżek dla pieszych i bujnych terenów zielonych, które połączą lokalne parki i ułatwią publiczne zaangażowanie w obszar nadwodny. Rozwój będzie również szanować otaczające obszary mieszkalne, tworząc zielone bufory oraz włączając sztukę publiczną i tablice informacyjne.

IQMP rozpocznie się od imponującego kampusu o powierzchni **128 akrów**, z obiektem o powierzchni **88 000 stóp kwadratowych**, zaprojektowanym przez Lamar Johnson Collaborative, który ma rozpocząć budowę w **Q1 2025**. Ten nowoczesny ośrodek skoncentruje się na technologii kwantowej i mikroelektronice, napędzając badania i rozwój siły roboczej w nowoczesnych technologiach. Kolejne etapy będą dalej rozwijać kampus, z przewidywaną datą zakończenia do **2026** roku. Ostateczna aprobata planu zagospodarowania przestrzennego jest na horyzoncie, torując drogę dla tego transformacyjnego projektu, który zmieni przyszłość Chicago.

Skok kwantowy Chicago: Illinois Quantum & Microelectronics Park

**Wprowadzenie**

Chicago jest gotowe na transformacyjny zwrot z uruchomieniem Illinois Quantum & Microelectronics Park (IQMP), pionierskiego centrum innowacji. Zatwierdzony przez Komisję Planowania Chicago, ten ambitny projekt ma na celu redefinicję obszaru o powierzchni 400 akrów wzdłuż malowniczej linii brzegowej jeziora Michigan, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój urbanistyczny w połączeniu z nowoczesną technologią.

**Kluczowe cechy IQMP**

– **Lokalizacja**: IQMP będzie zlokalizowany pod adresem 8080 S. DuSable Lake Shore Drive, na historycznie znaczącej działce U.S. Steel, co czyni go jednym z największych inicjatyw rewitalizacji terenów nadwodnych w Stanach Zjednoczonych.

– **Rozmiar i zakres**: Pierwsza faza obejmie imponujące 128 akrów, z obiektem o powierzchni 88 000 stóp kwadratowych zaprojektowanym przez Lamar Johnson Collaborative. Ten obiekt ma rozpocząć budowę w Q1 2025, z pełną rozbudową kampusu przewidywaną na zakończenie do 2026 roku.

– **Skupienie technologiczne**: IQMP jest szczególnie ukierunkowane na wspieranie innowacji w obszarze komputerów kwantowych i mikroelektroniki, które są krytycznie ważne dla postępu technologicznego i rozwoju siły roboczej w XXI wieku.

**Planowanie urbanistyczne i integracja społeczności**

Rozwój przyjmuje kompleksową strategię projektowania urbanistycznego, priorytetowo traktując łączność i dostępność:

– **Malownicze ścieżki**: Plany obejmują ścieżki dla pieszych, które bezproblemowo połączą rozwój z lokalnymi parkami i linią brzegową jeziora Michigan, zachęcając do publicznej interakcji z naturą.

– **Zielone bufory**: Aby zminimalizować wpływ na otaczające społeczności mieszkalne, zostaną wdrożone zielone bufory, poprawiające ogólną estetykę i prywatność dla lokalnych mieszkańców.

– **Sztuka publiczna**: Włączenie instalacji sztuki publicznej i tablic informacyjnych wzbogaci obszar, sprzyjając zaangażowaniu społeczności i docenieniu lokalnej kultury.

**Aspekty zrównoważonego rozwoju**

IQMP zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na odpowiedzialnych praktykach budowlanych oraz przemyślanej integracji terenów zielonych. To dostosowanie do zasad przyjaznych dla środowiska jest kluczowe, ponieważ rozwój urbanistyczny coraz bardziej kładzie nacisk na zrównoważony rozwój w walce ze zmianami klimatycznymi i promowaniu dobrobytu społeczności.

**Analiza rynku i prognozy**

W miarę jak technologia nadal się rozwija, znaczenie centrów innowacji, takich jak IQMP, nie może być przeceniane. Służą one nie tylko jako centra badawcze, ale także jako katalizatory lokalnych gospodarek i tworzenia miejsc pracy. Analitycy przewidują, że powstanie IQMP przyciągnie przemysły wysokich technologii i wykwalifikowaną kadrę do Chicago, co umocni pozycję miasta jako lidera w postępie technologicznym.

**Podsumowanie**

Illinois Quantum & Microelectronics Park reprezentuje odważną wizję przyszłości Chicago, łącząc technologię, zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczności w unikalnym krajobrazie miejskim. Z planowanym rozpoczęciem budowy w 2025 roku oraz obietnicą różnych korzyści gospodarczych i technologicznych, IQMP ma szansę na znaczący wpływ zarówno na lokalnej, jak i krajowej scenie.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat rozwoju i innych inicjatyw w Chicago, odwiedź oficjalną stronę internetową miasta Chicago.