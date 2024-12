Quantum Leap! Akcje skaczą w górę po ogłoszeniu przełomu

**Ekscytacja wzrasta w dziedzinie komputerów kwantowych po istotnym ujawnieniu ze strony Google, co prowadzi do wzrostu akcji Rigetti Computing.** We wtorek, mniej znana firma doświadczyła niezwykłego wzrostu ceny akcji o 40%, co stanowi drugi co do wielkości wzrost w jeden dzień w historii. To następuje po historycznym skoku o ponad 58% doświadczonym 25 listopada, który pozostaje najlepszą sesją handlową w jej historii.

**Katalizatorem tego wzrostu było ogłoszenie Google o rewolucyjnym chipie, nazwanym Willow.** Gigant technologiczny opisał ten nowy półprzewodnik jako zdolny do dramatycznego minimalizowania błędów w miarę zwiększania liczby kubitów — jednostek kluczowych w kodowaniu danych kwantowych. W przekonującym pokazie Google twierdził, że Willow ukończył zadanie benchmarkowe w mniej niż pięć minut, co, jak argumentowali, zajmie najszybszym obecnym superkomputerom niewyobrażalne 10 sekstylionów lat.

Chociaż praktyczne zastosowania komputerów kwantowych wciąż pozostają na horyzoncie, menedżer funduszy hedgingowych Eric Jackson wyraził swoje optymistyczne spojrzenie na ten sektor, sugerując, że obecny entuzjazm wokół technologii kwantowej przypomina wcześniejsze zainteresowanie kryptowalutami i sztuczną inteligencją. Podkreślił swoją inwestycję w Rigetti, zauważając jej możliwości rynkowe przy skromnej kapitalizacji wynoszącej 1 miliard dolarów.

**Do tej pory akcje Rigetti wzrosły o ponad 570% w tym roku**, ustanawiając kapitalizację rynkową na poziomie około 1,6 miliarda dolarów. BlackRock jest kluczowym graczem instytucjonalnym w Rigetti, posiadając znaczący udział w firmie, co dodatkowo podkreśla jej rosnące znaczenie w tej dziedzinie.

Kwantowy skok: Jak chip Willow Google’a przekształca krajobraz komputerów kwantowych

**Wprowadzenie do komputerów kwantowych i ostatnich wydarzeń**

Komputery kwantowe szybko zyskują na znaczeniu, szczególnie po niedawnym ujawnieniu przez Google swojego nowatorskiego chipa, Willow. Ten półprzewodnik postrzegany jest jako przełom w dążeniu do potężniejszych systemów kwantowych. W obliczu tego rozwoju, Rigetti Computing, mniej znany, ale kluczowy gracz w dziedzinie kwantowej, doświadczył dramatycznego wzrostu cen akcji, co odzwierciedla rosnącą ekscytację i inwestycje w tym sektorze.

**Cechy chipa Willow Google’a**

Chip Willow Google’a został zaprojektowany w celu znacznego zmniejszenia błędów w miarę dodawania kolejnych kubitów. Ten innowacyjny projekt jest kluczowy dla zwiększenia niezawodności i skalowalności komputerów kwantowych. Warto zauważyć, że w teście benchmarkowym, Willow ukończył zadanie w mniej niż pięć minut — proces, który zajmie tradycyjnym superkomputerom oszałamiające 10 sekstylionów lat. Ta wydajność podkreśla nie tylko szybkość chipa, ale także potencjał komputerów kwantowych do rozwiązywania złożonych problemów, które są poza zasięgiem klasycznych komputerów.

**Reakcja rynku i nastroje inwestorów**

Ogłoszenie Willow działało jako katalizator dla akcji Rigetti, które wzrosły o 40% w dniu po ogłoszeniu. Ten wzrost odzwierciedla szerszy trend na rynku technologicznym, gdzie zainteresowanie inwestorów technologiami kwantowymi zostało ożywione. Menedżer funduszy hedgingowych Eric Jackson zauważył, że obecny entuzjazm wokół komputerów kwantowych przypomina zapał widziany podczas wzrostu kryptowalut i sztucznej inteligencji.

**Rosnący wpływ Rigetti Computing**

Z akcjami Rigetti doświadczającymi oszałamiającego wzrostu o ponad 570% w tym roku, firma zabezpieczyła kapitalizację rynkową na poziomie około 1,6 miliarda dolarów. Ten niezwykły wzrost podkreśla potencjał dostrzegany w startupach związanych z komputerami kwantowymi. Warto zauważyć, że BlackRock, jedna z największych firm zarządzających inwestycjami na świecie, posiada znaczący udział w Rigetti, co sygnalizuje zaufanie do jej przyszłych perspektyw w dziedzinie kwantowej.

**Zalety i wady komputerów kwantowych**

**Zalety:**

– **Niezrównana moc obliczeniowa:** Komputery kwantowe mogą wykonywać obliczenia z prędkościami nieosiągalnymi dla komputerów klasycznych.

– **Redukcja błędów:** Postępy, takie jak chip Willow, stanowią kroki w kierunku bardziej niezawodnych obliczeń kwantowych.

– **Potencjalne zastosowania:** Przemysły, w tym farmaceutyki, finanse i logistyka, mogą znacznie skorzystać z możliwości komputerów kwantowych w rozwiązywaniu złożonych problemów optymalizacyjnych.

**Wady:**

– **Wysokie koszty rozwoju:** Badania i inżynieria wymagane dla technologii kwantowej są wyjątkowo kosztowne.

– **Wyzwania techniczne:** Skalowalność i korekcja błędów pozostają znacznymi przeszkodami.

– **Niepewność rynkowa:** Praktyczne zastosowanie technologii kwantowych wciąż jest w dużej mierze teoretyczne, co stwarza ryzyko dla inwestorów.

**Przyszłe trendy i innowacje**

Oczekuje się, że krajobraz komputerów kwantowych będzie się szybko rozwijał. Innowacje podobne do chipa Willow Google’a prawdopodobnie pojawią się, napędzając rozwój bardziej wydajnych systemów kwantowych. W miarę jak firmy takie jak Rigetti będą kontynuować rozwój swoich technologii, możemy być świadkami nowych zastosowań komputerów kwantowych, które mogą zakłócić istniejące branże i zdefiniować możliwości technologiczne na nowo.

**Podsumowanie**

Ekscytacja wokół komputerów kwantowych, wzbudzona przez innowacje takie jak chip Willow Google’a, zwiastuje transformacyjny okres dla przemysłu technologicznego. Imponująca wydajność akcji Rigetti Computing odzwierciedla rosnące zainteresowanie inwestorów w tej rozwijającej się dziedzinie. W miarę postępu badań i pojawiania się nowych rozwiązań, komputery kwantowe są gotowe zdefiniować nasze podejście do złożonego rozwiązywania problemów i przetwarzania danych.

