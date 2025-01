Rewolucja w obliczeniach kwantowych! Odkryj odważne nowe podejście HOLO!

Shenzhen, Chiny – MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ: HOLO) zaprezentował przełomową zmianę w obliczeniach, nazywaną Cyfrowym Symulowanym Obliczaniem Kwantowym (DAQC). To nowatorskie podejście łączy elastyczność cyfrowego obliczania kwantowego z niezawodnością symulacji kwantowych, otwierając drogę do postępów w dziedzinie obliczeń kwantowych.

W tej nowej ramie HOLO opracowało zaawansowany algorytm cyfrowego symulowanego obliczenia kwantowego, mający na celu zwiększenie wydajności Kwantowego Przemiany Fouriera – istotnego elementu w różnych algorytmach kwantowych. Uznając jego znaczenie, badacze z HOLO wykazali, że wierność Kwantowej Przemiany Fouriera znacznie poprawia się wraz ze wzrostem liczby kubitów.

Dzięki rygorystycznym badaniom firma wykorzystała jednorodny model Isinga dwóch ciał (ATA) do wsparcia swojej implementacji DAQC. Przekształcili jego Hamiltonian w formę niejednorodną, ustanawiając solidną podstawę dla skuteczności ich algorytmu.

Aby zweryfikować swoje wyniki, HOLO przeprowadziło kompleksowe symulacje numeryczne na urządzeniach kwantowych z 3 do 7 kubitami, starannie uwzględniając rozsądny model hałasu, aby odtworzyć warunki rzeczywiste obliczeń kwantowych. Eksperymenty ujawniły, że metoda DAQC znacznie przewyższa tradycyjne metody cyfrowe, z poprawioną wiernością między idealnymi a rzeczywistymi transformacjami.

Z potencjałem do rozwiązywania wyzwań w erze hałaśliwego pośredniej skali kwantowej (NISQ), DAQC firmy HOLO stanowi obiecującą drogę do osiągnięcia znaczącego postępu w dziedzinie kwantowej supremacji. Firma zobowiązuje się do dalszego udoskonalania tego paradygmatu, aby ułatwić rozwój technologii kwantowych na całym świecie.

Rewolucjonizowanie Obliczeń Kwantowych: Przyszłość z Cyfrowym Symulowanym Obliczaniem Kwantowym

### Przegląd Cyfrowego Symulowanego Obliczenia Kwantowego (DAQC)

MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ: HOLO) ostatnio ogłosiło przełomowy skok w technologii obliczeń kwantowych z ich nowatorską koncepcją Cyfrowego Symulowanego Obliczenia Kwantowego (DAQC). To innowacyjne podejście integruje elastyczność cyfrowego obliczania kwantowego z stabilnością symulacji kwantowych, tworząc fundament do znacznych postępów w sektorze.

### Kluczowe cechy i innowacje

1. **Zwiększona Kwantowa Przemiana Fouriera**: Ramy DAQC wprowadzają zaawansowany cyfrowy symulowany algorytm kwantowy zaprojektowany specjalnie w celu optymalizacji Kwantowej Przemiany Fouriera (QFT). QFT jest kluczowym elementem wielu algorytmów kwantowych, a jego ulepszenia mogą prowadzić do szerokich usprawnień w różnych zastosowaniach.

2. **Skalowalność z Kubitami**: Badania MicroCloud wskazują, że w miarę wzrostu liczby kubitów wierność Kwantowej Przemiany Fouriera ulega znaczącej poprawie. Sugeruje to potencjalną skalowalność systemów kwantowych w miarę ich rozwoju.

3. **Solidne podstawy obliczeniowe**: Implementacja DAQC opiera się na jednorodnym modelu Isinga dwóch ciał (ATA). MicroCloud rozwinęło go przez przekształcenie jego Hamiltonianu w formę niejednorodną, co przyczynia się do solidności ich algorytmu.

### Wydajność i walidacja

MicroCloud przeprowadziło obszerne symulacje numeryczne na urządzeniach kwantowych wyposażonych w 3 do 7 kubitów. Te symulacje uwzględniały kompleksowy model hałasu, odzwierciedlając wyzwania napotykane w praktycznych scenariuszach obliczeń kwantowych. Wyniki wskazały, że podejście DAQC znacznie przewyższa tradycyjne metody cyfrowe, wykazując poprawioną wierność między idealnymi a rzeczywistymi transformacjami kwantowymi.

### Trendy rynkowe i prognozy

W miarę postępu w dziedzinie obliczeń kwantowych, DAQC reprezentuje istotny krok w kierunku rozwiązania krytycznych problemów w erze hałaśliwej pośredniej skali kwantowej (NISQ). Ta innowacja może otworzyć drogę do osiągnięcia kwantowej supremacji, w której urządzenia kwantowe mogą przewyższyć komputery klasyczne w określonych zadaniach.

### Przykłady zastosowania

– **Kryptografia**: DAQC może zwiększyć bezpieczeństwo komunikacji za pomocą zaawansowanych algorytmów, które są mniej podatne na deszyfrację.

– **Problemy optymalizacyjne**: Firmy mogą zastosować tę technologię do optymalizacji złożonych problemów logistycznych i zarządzania łańcuchem dostaw.

– **Uczenie maszynowe**: Integracja DAQC może poprawić możliwości przetwarzania algorytmów uczenia maszynowego, umożliwiając skuteczniejszą analizę danych.

### Wyzwania i ograniczenia

Chociaż DAQC prezentuje obiecujące postępy, pozostają wyzwania dotyczące skalowalności sprzętu, wskaźników błędów związanych z operacjami kubitów oraz złożoności algorytmów. Dodatkowo implementacja DAQC w aplikacjach rzeczywistych wymaga znacznych ulepszeń w sprzęcie kwantowym i technikach korekcji błędów.

### Podsumowanie

Cyfrowe Symulowane Obliczenia Kwantowe (DAQC) MicroCloud Hologram Inc. stanowią znaczący postęp w krajobrazie obliczeń kwantowych. Poprawiając wydajność podstawowych algorytmów kwantowych, takich jak Kwantowa Przemiana Fouriera i rozwiązując kluczowe wyzwania w erze NISQ, DAQC jest na dobrej drodze do wprowadzenia znacznych zmian w technologii i jej zastosowaniach w wielu branżach. W miarę jak technologie kwantowe będą się rozwijać, DAQC wskazuje potencjalną drogę do powszechnych, praktycznych rozwiązań obliczeń kwantowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępów w obliczeniach kwantowych, odwiedź MicroCloud Hologram Inc..