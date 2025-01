Rewolucja technologiczna, która zapiera dech w piersiach. Jak Quantum Leap zmienia zasady gry

Megan Joule jest uznaną autorką i liderką myśli w dziedzinach nowych technologii i fintech. Posiada tytuł magistra zarządzania biznesem z prestiżowej Columbia Business School, Megan łączy swoje umiejętności akademickie z bogatym doświadczeniem branżowym. Pełniła funkcję starszego analityka w Fintech Innovations, gdzie odegrała kluczową rolę w kształtowaniu strategii, które przyspieszają wdrażanie transformacyjnych technologii w finansach. Pisania Megan badają skomplikowane przecięcia technologii i usług finansowych, oferując spostrzeżenia, które empowerują zarówno firmy, jak i konsumentów. Z pasją do innowacji i zobowiązaniem do edukacji swoich czytelników, Megan nadal przyczynia się do ważnych rozmów w nieustannie ewoluującym krajobrazie technologicznym.