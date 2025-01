Poznaj Królową Matematyki: Pionierkę dla Kobiet w STEM

### Inspirowana podróż dr Angeli Tabiri

Dr Angela Tabiri, znana w Ghanie jako Królowa Matematyki, dokonała historycznego osiągnięcia, stając się pierwszą afrykańską mistrzynią w konkursie The Big Internet Math Off. Ta niezwykła 35-letnia matematyczka początkowo nie przewidywała kariery w matematyce. Jednak jej pasja do rozwiązywania łamigłówek i wyzwań matematycznych zaprowadziła ją do tego prestiżowego tytułu, a ona sama ma nadzieję zainspirować więcej afrykańskich kobiet do eksploracji świata matematyki.

Konkurowała z 15 innymi utalentowanymi matematykami, a dr Tabiri pokazała swoją zdolność do skutecznego i angażującego wyjaśniania skomplikowanych koncepcji matematycznych. Jej badania koncentrują się na algebrze kwantowej w Afrykańskim Instytucie Nauk Matematycznych (AIMS) w Ghanie. Dodatkowo odgrywa kluczową rolę w mentorowaniu młodych kobiet w Programie Dziewczyny w Naukach Matematycznych, który został zainicjowany w celu zachęcania większej liczby dziewcząt do podejmowania studiów z zakresu matematyki.

Mimo że w klasach matematycznych w szkołach średnich jest równa liczba chłopców i dziewcząt, dr Tabiri zauważa gwałtowny spadek udziału kobiet na poziomie uniwersyteckim. Wiele młodych kobiet nadal postrzega matematykę jako dziedzinę zdominowaną przez mężczyzn, głównie z powodu braku żeńskich wzorców do naśladowania.

Osobista podróż dr Tabiri rozpoczęła się w Ashaiman, trudnej dzielnicy w Ghanie. Pomimo początkowych planów studiowania administracji biznesowej, nieoczekiwany zwrot wydarzeń doprowadził ją do odkrycia swojej pasji do matematyki, którą teraz całkowicie przyjmuje. Poprzez swoją organizację non-profit, FemAfricMaths, ma na celu tworzenie możliwości dla młodych afrykańskich dziewcząt, aby mogły realizować swoje marzenia w dziedzinie matematyki i STEM.

#### Tło i osiągnięcia

Początkowo nieświadoma swojego potencjału w matematyce, pasja dr Tabiri do rozwiązywania problemów i łamigłówek ostatecznie poprowadziła ją do kariery w tej dziedzinie. Konkurowała z 15 innymi utalentowanymi matematykami, wykazując swoją unikalną zdolność do uproszczonego tłumaczenia skomplikowanych koncepcji na zrozumiały język, co pokazało nie tylko jej ekspertyzę, ale także zaangażowanie w edukację.

Badania dr Tabiri koncentrują się głównie na algebrze kwantowej w Afrykańskim Instytucie Nauk Matematycznych (AIMS) w Ghanie. Jej innowacyjne prace przyczyniają się do rosnącego zasobu wiedzy, który dąży do zastosowania zasad matematycznych w nowych i rozwijających się dziedzinach.

#### Zwiększenie udziału kobiet w matematyce

Jednym z istotnych wkładów dr Tabiri jest jej rola mentora w Programie Dziewczyny w Naukach Matematycznych, przełomowej inicjatywie mającej na celu zachęcanie młodych kobiet do podejmowania studiów z zakresu matematyki. Zauważa niepokojący trend spadku liczby kobiet zapisujących się na matematyczne kierunki na poziomie uniwersyteckim, mimo równej liczby chłopców i dziewcząt w klasach matematycznych w szkołach średnich. Spadek ten przypisuje się społecznym postrzeganiom, że matematyka to dziedzina zdominowana przez mężczyzn, oraz niedoborowi żeńskich wzorców do naśladowania w branży.

Organizacja non-profit dr Tabiri, FemAfricMaths, ucieleśnia jej misję tworzenia platform dla młodych afrykańskich dziewcząt zainteresowanych matematyką i innymi dyscyplinami STEM. Poprzez oferowane warsztaty, zasoby i mentoring, FemAfricMaths aktywnie pracuje nad usuwaniem barier, które zniechęcają kobiety do podejmowania kariery w matematyce i naukach ścisłych.

#### Wpływ wzorców do naśladowania

Wzorce do naśladowania odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu aspiracji młodych dziewcząt. Sukces dr Tabiri jest latarnią nadziei, pokazując, że dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy, kobiety mogą odnosić sukcesy w matematyce i wnosić znaczące wkłady do tej dziedziny.

#### Przyszłe trendy i przewidywania

W miarę jak wpływ dr Tabiri rośnie, istnieje potencjał na zmianę postrzegania kobiet w matematyce w Afryce. Trendy wskazują, że zwiększona widoczność kobiet matematyków może zainspirować nowe pokolenie do przyjęcia tych dziedzin. Poprzez tworzenie wspierającej społeczności w ramach inicjatyw takich jak FemAfricMaths i Program Dziewczyny w Naukach Matematycznych, nadzieją jest dostrzeganie wzrostu liczby kobiet w zawodach związanych z matematyką.

#### Podsumowanie

Dr Angela Tabiri to nie tylko matematyczka; to ruch. Jej podróż z małej dzielnicy w Ghanie na międzynarodową scenę wzmacnia narrację o kobietach w matematyce i STEM. Dbając o młode talenty i kwestionując tradycyjne role płci, toruje drogę do bardziej inkluzywnej i różnorodnej przyszłości w matematyce.

Aby uzyskać więcej informacji o inspirujących postaciach w matematyce i bieżących inicjatywach w STEM, odwiedź AIMS.