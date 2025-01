Odważne komentarze Nvidii powodują spadki akcji kwantowych! Czy przyszłość jest gorsza, niż myśleliśmy?

W szokującym obrocie wydarzeń 8 stycznia uwagi dyrektora generalnego Nvidii, Jensena Huanga, dotyczące harmonogramu dla komputerów kwantowych, znacząco wpłynęły na rynek. To oświadczenie doprowadziło do oszałamiającej straty wynoszącej około 8 miliardów dolarów dla firm w sektorze komputerów kwantowych.

Nieuchronnie, główni gracze doświadczyli dramatycznych spadków cen akcji. Akcje IonQ spadły o ponad 40%, a Rigetti Computing zanotowało spadek przekraczający 45%. Dodatkowo akcje D-Wave spadły o 36%, chociaż w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o imponujące 600%.

Podczas prezentacji na CES Huang przedstawił swoją perspektywę na przyszłość komputerów kwantowych. Zasugerował, że technologia niezbędna do produkcji „bardzo użytecznych komputerów kwantowych” może nie być zrealizowana przez kolejne 15 do 30 lat. Huang podkreślił, że niezbędny jest wzrost liczby jednostek przetwarzania kwantowego, czyli kubitów, o czynnik milion.

Reakcja ze strony dyrektora generalnego D-Wave, Alana Baratz, była natychmiastowa, stanowczo nie zgodził się z oceną Huanga. Baratz podkreślił, że technologia D-Wave jest obecnie wykorzystywana przez znaczących klientów, takich jak Mastercard i NTT Docomo, a więc działa efektywnie już teraz. Uznawał słuszność zastrzeżeń Huanga dotyczących niektórych rodzajów komputerów kwantowych, ale nalegał, że podejście jego firmy jest całkowicie wykonalne i gotowe do praktycznych zastosowań.

Przemysł komputerów kwantowych już zyskiwał impet po niedawnych osiągnięciach Google’a, co sprawiło, że ta sprzedaż była jeszcze bardziej wpływowa.

Komputery kwantowe od dawna są uważane za następny krok w technologii, obiecując zrewolucjonizowanie branż poprzez rozwiązanie skomplikowanych problemów w sposób, którego komputery klasyczne nie potrafią. Jednak ostatnie komentarze dyrektora generalnego Nvidii, Jensena Huanga, wzbudziły znaczną debatę i spowodowały znaczne konsekwencje finansowe w sektorze.

### Reakcja rynku na prognozy Huanga

8 stycznia 2024 roku, podczas wystąpienia na CES, Huang wskazał, że „bardzo użyteczne komputery kwantowe” mogą być wciąż 15 do 30 lat od realizacji. To twierdzenie wywołało dramatyczną reakcję na rynku, gdzie firmy takie jak IonQ, Rigetti Computing i D-Wave doświadczyły znacznych spadków cen akcji—powyżej 40%, 45% i 36%, odpowiednio. Pomimo obecnego spadku, akcje D-Wave wzrosły imponująco o 600% rok do roku, co pokazuje ich zmienny charakter.

### Kontrowersje i kontrargumenty

Alan Baratz, dyrektor generalny D-Wave, szybko zakwestionował harmonogram Huanga. Zwrócił uwagę, że systemy kwantowe D-Wave są już operacyjne i wykorzystywane przez znaczących klientów, takich jak Mastercard i NTT Docomo. Baratz uznał niektóre ograniczenia, o których wspomniał Huang, ale podkreślił, że technologia jego firmy jest nie tylko wykonalna, ale również aktywnie rozwiązuje rzeczywiste problemy już teraz.

### Bieżące trendy i innowacje w komputerach kwantowych

Pomimo turbulentności na rynku, krajobraz komputerów kwantowych nadal ewoluuje, napędzany przez różne trendy:

– **Zwiększone inwestycje**: Kapitał venture i fundusze rządowe nadal płyną w badania i rozwój w zakresie kwantowym, ponieważ interesariusze pozostają optymistyczni co do jego potencjału.

– **Modele obliczeniowe hybrydowe**: Firmy badają hybrydowe rozwiązania, które integrują obliczenia klasyczne i kwantowe, aby wykorzystać moc obu paradygmatów w celu lepszej wydajności w specyficznych zastosowaniach.

– **Wdrożenie aplikacji kwantowych**: Realne zastosowania komputerów kwantowych, takie jak problemy optymalizacji w logistyce łańcucha dostaw i postęp w farmaceutyce, stają się coraz częstsze, ponieważ firmy takie jak D-Wave pchają granice.

### Zalety i wady komputerów kwantowych

#### Zalety:

– **Ekstremalne przyspieszenie**: Komputery kwantowe mogą przeprowadzać skomplikowane obliczenia znacznie szybciej niż komputery klasyczne.

– **Rozwiązywanie problemów, których nie można rozwiązać**: Mają potencjał do rozwiązywania problemów uznawanych za nierozwiązywalne tradycyjnymi metodami.

#### Wady:

– **Wyzwania techniczne**: Obecna technologia wymaga znacznych postępów, zanim będzie można ją uznać za „użyteczną”.

– **Zmiany na rynku**: Sektor komputerów kwantowych może być mocno dotknięty spekulacyjnymi inwestycjami i sentymentem na rynku, co prowadzi do nieregularnych wyników giełdowych.

### Prognozy na przyszłość i analiza rynku

Analitycy rynku przewidują, że choć krótko-terminowa perspektywa może być wpływana przez pesymistyczne opinie, takie jak te wyrażone przez Huanga, potencjał długoterminowy dla komputerów kwantowych pozostaje obiecujący. Innowacje oczekiwane w nadchodzących latach mogą prowadzić do przełomów, które mogą przekształcić przemysły. Co więcej, wspólne wysiłki gigantów technologicznych, instytucji akademickich i startupów prawdopodobnie przyczynią się do postępów, które mogą skrócić ścieżkę do praktycznych komputerów kwantowych.

### Aspekty bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju

W miarę jak komputery kwantowe ewoluują, istnieją kluczowe implikacje dla bezpieczeństwa. Algorytmy kwantowe mogą złamać tradycyjne metody szyfrowania, co wywołuje wyścig w kierunku kryptografii odpornej na kwanty. Dodatkowo, aspekty zrównoważonego rozwoju są brane pod uwagę, ponieważ obiekty komputerów kwantowych wymagają znacznych zasobów, co prowadzi do dyskusji na temat zużycia energii i wpływu na środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ewoluującego krajobrazu komputerów kwantowych, odwiedź oficjalną stronę Nvidii i na bieżąco śledź najnowsze osiągnięcia technologiczne, które kształtują przyszłość obliczeń.