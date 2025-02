Odblokuj nieograniczone możliwości przechowywania danych dzięki rewolucyjnemu systemowi Myriad firmy Quantum

System plików Quantum Myriad z pamięcią flash umożliwia bezproblemowe skalowanie pamięci z dynamicznym, automatycznym poziomowaniem danych.

W przełomowym kroku w zarządzaniu danymi firma Quantum ujawniają nowe usprawnienia swojego systemu plików Myriad z pamięcią flash. Ten innowacyjny system, teraz z dynamicznym, automatycznym poziomowaniem danych, pozwala firmom bezproblemowo skalować swoją pamięć bez przerw. Wyobraź sobie rozpoczęcie od pięciu węzłów serwera pamięci NVMe i szybkie zwiększenie swojej pojemności za pomocą zaledwie kilku kliknięć — bez problemów z administracją, a wszystko to w ciągu kilku minut!

Myriad obsługuje nowoczesne technologie, takie jak GPUdirect firmy Nvidia i dostosowuje się do kluczowych protokołów, takich jak SMB i NFS, co czyni go idealnym do zadań AI, obliczeń o wysokiej wydajności i renderowaniu wideo. Dyrektor Techniczny Quantum podkreślił, jak użytkownicy mogą bezproblemowo dodawać węzły pamięci, optymalizując wydajność i pojemność, gdy ich działalność się rozwija.

Najnowsza aktualizacja wprowadza solidne wsparcie dla infrastruktury RDMA 400 GbE oraz wprowadza masywne dyski SSD Solidigm o pojemności do 122.88 TB. Oznacza to, że firmy mogą osiągnąć zdumiewające gęstości, z potencjalnymi efektywnymi pojemnościami sięgającymi nawet 480 PB w wielu węzłach. Pomyśl tylko — 6 PB w zaledwie 5RU przestrzeni rack!

Ale to nie wszystko. Użytkownicy skorzystają z zaawansowanej kompresji inline i deduplikacji, oferującej do 20-krotnego zmniejszenia danych. Oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na fizyczną przestrzeń, znaczące oszczędności energii i obniżone koszty chłodzenia. Quantum nie tylko redefiniuje pamięć; przekształca przyszłość zarządzania danymi.

Nie czekaj do 2025, aby odkryć te rewolucyjne funkcje. Przyjmij przyszłość pamięci już dziś z Quantum Myriad — gdzie pojemność spotyka wydajność!

## Powiązane pytania

1. Jakie branże mogą czerpać największe korzyści z systemu plików Myriad z pamięcią flash Quantum?

– Branże takie jak produkcja filmów i wideo, opieka zdrowotna i analizy danych w dużej skali mogą czerpać ogromne korzyści z wysokiej gęstości przechowywania Myriad i szybkich prędkości dostępu, zwłaszcza te wykorzystujące AI i HPC.

2. Jak Quantum zapewnia bezpieczeństwo danych w swoim systemie Myriad?

– Quantum zapewnia solidne środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie danych, kontrolę dostępu oraz kompleksowe dzienniki audytu, aby chronić wrażliwe informacje i zapewnić zgodność z przepisami branżowymi.

3. Co wyróżnia Myriad Quantum spośród innych rozwiązań pamięci na rynku?

– Unikalne połączenie płynnej skalowalności, wysokowydajnego przetwarzania danych i innowacyjnych technologii kompresji sprawia, że Myriad jest liderem w tej dziedzinie w porównaniu do tradycyjnych systemów pamięci.

