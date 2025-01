Obliczenia kwantowe: 20-letnie oczekiwanie? CEO Nvidii wywołuje załamanie akcji!

Przyszłość obliczeń kwantowych pod lupą

Obszar obliczeń kwantowych został ostatnio wstrząśnięty uwagami dyrektora generalnego Nvidii, Jensena Huanga. Zasugerował, że praktyczna użyteczność komputerów kwantowych może być zrealizowana dopiero za dwie dekady, co doprowadziło do dramatycznego spadku wartości akcji prominentnych firm kwantowych. Doniesienia wskazują, że akcje Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing i IonQ spadły o ponad 40%, likwidując ponad 8 miliardów dolarów wartości rynkowej.

Huang wyraził, że podczas omawiania harmonogramu postępów w kwantach, okres od 15 do 30 lat mógłby być rozsądny, a 20 lat jest powszechnie uznawane przez ekspertów branżowych. Ta pesymistyczna prognoza nasuwa skojarzenia z długą podróżą rozwojową, jaką Nvidia przeszła, aby poprawić obliczenia przyspieszone.

Co ciekawe, ta perspektywa nie jest odosobniona w przypadku Huanga. Ivana Delevska, główna inwestorka w Spear Invest, powtarza podobne odczucia, uznając prognozę na 15 do 20 lat za bardzo pragmatyczną. W miarę postępów technologii kwantowej, od chińskich przełomów w szyfrowaniu po rekordowy chip Willow Google’a, jej potencjał pozostaje ogromny.

Pomimo tych postępów, technologia obliczeń kwantowych wciąż jest uważana za młodą, podobnie jak wczesne dni obliczeń klasycznych w końcu XX wieku. Czekając na dalszy rozwój, eksperci zastanawiają się, czy prognozy Huanga okażą się trafne w określaniu drogi obliczeń kwantowych do powszechnego użytku.

Czy obliczenia kwantowe napotykają przedłużone opóźnienie? Spostrzeżenia i analiza

Ostatnie uwagi dyrektora generalnego Nvidii, Jensena Huanga, rzuciły cień na przyszłość obliczeń kwantowych, prowadząc do znacznych wahań na rynku akcji firm kwantowych. W związku z tezami, że praktyczne zastosowania komputerów kwantowych mogą być nadal oddalone o 15 do 30 lat, uczestnicy rynku muszą na nowo ocenić swoje inwestycje i oczekiwania.

### Zrozumienie potencjału obliczeń kwantowych

Obliczenia kwantowe obiecują rozwiązanie złożonych problemów, których nie mogą osiągnąć komputery klasyczne. Technologia ta może zrewolucjonizować dziedziny takie jak kryptografia, materiały naukowe, oraz symulacje złożonych systemów. Pomimo postępów, szersze zastosowanie praktyczne nadal wydaje się odległe.

### Wpływ na rynek i spadki akcji

Po uwagach Huanga, akcje głównych graczy w przestrzeni obliczeń kwantowych, w tym Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing i IonQ, doświadczyły spadków przekraczających 40%. Ten spadek przekłada się na oszałamiającą utratę ponad 8 miliardów dolarów wartości rynkowej, odzwierciedlając obawy inwestorów dotyczące harmonogramu przełomowych technologii.

### Spostrzeżenia ekspertów branżowych

Prognozy Huanga nie są całkowicie osamotnione. Ivana Delevska z Spear Invest popiera ideę, że od 15 do 20 lat to rozsądny okres, aby komputery kwantowe osiągnęły swój pełny potencjał. Takie perspektywy sugerują bardziej wyważone podejście do oceny przyszłości tego sektora.

### Obecne trendy i innowacje

Krajobraz obliczeń kwantowych jest dynamiczny, z ważnymi osiągnięciami, w tym:

– **Chip Willow Google’a**: Przełomowe osiągnięcie, pokazujące postępy w możliwościach przetwarzania kwantowego.

– **Przełomy w Chinach**: Znaczne postępy w szyfrowaniu kwantowym i innych obszarach, wskazujące na globalną konkurencję w tej dziedzinie.

### Zasady i wady obliczeń kwantowych

**Zalety:**

– Potencjał do rozwiązania problemów, które obecnie zajmują komputerom klasycznym lata.

– Możliwość zwiększenia AI i uczenia maszynowego dzięki szybszym możliwościom przetwarzania.

– Szanse na przełomy w farmaceutyce i odkrywania materiałów.

**Wady:**

– Nadal w wczesnym etapie rozwoju, z praktycznymi zastosowaniami szacowanymi na dziesięciolecia w przyszłość.

– Wysokie koszty związane z badaniami, rozwojem i wdrażaniem.

– Wyzwania techniczne w utrzymaniu stabilności kubitów i korekcji błędów.

### Ograniczenia i wyzwania

Komputery kwantowe stoją przed znacznymi przeszkodami, w tym:

– **Wskaźniki błędów**: Obecne komputery kwantowe muszą pokonać wysokie wskaźniki błędów.

– **Skalowalność**: Zbudowanie dużej liczby kubitów w stabilny system pozostaje złożonym wyzwaniem.

### Prognozy i spostrzeżenia dotyczące przyszłości

W miarę postępu w dziedzinie obliczeń kwantowych, przewiduje się następujące trendy:

– **Zwiększone inwestycje**: Chociaż zmienność akcji jest niepokojąca, kontynuowane inwestycje ze strony dużych firm technologicznych sugerują długoterminowe zaufanie do potencjału technologii.

– **Rozwój regulacji**: Rządy mogą wprowadzić polityki wspierające badania kwantowe, biorąc pod uwagę ich strategiczne znaczenie.

– **Zmiany w kierunkach**: Firmy mogą skupić się na systemach hybrydowych, które łączą obliczenia kwantowe i klasyczne w celu zapewnienia natychmiastowych korzyści, podczas gdy technologia dojrzewa.

### Podsumowanie

Przyszłość obliczeń kwantowych wypełniona jest niepewnością, ale pozostaje obszarem ogromnego potencjału i zainteresowania. Choć harmonogram powszechnego zastosowania może być dłuższy niż wcześniej myślano, trwające innowacje i inwestycje wskazują, że ta droga, choć wolna, będzie nadal się rozwijać. Gdy eksperci oceniają prognozy Huanga, jedna rzecz pozostaje jasna: obliczenia kwantowe to dziedzina, która może zdefiniować technologię i przemysł, jeśli przeszkody zostaną skutecznie pokonane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępów w obliczeniach kwantowych, odwiedź IBM Quantum Computing.