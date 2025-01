Misja New Shepard NS-29 firmy Blue Origin: Pionierska symulacja grawitacji Księżyca dla zaawansowanych badań kosmicznych

Blue Origin planuje uruchomić swój następny lot New Shepard—oznaczony jako NS-29—w celu przetestowania technologii związanych z Księżycem i poszerzenia granic przystępnej eksploracji kosmosu. Okno startowe misji otworzy się we wtorek, 28 stycznia, o godzinie 10:00 CST (1600 UTC) z Launch Site One w Zachodnim Teksasie, a transmisja na żywo rozpocznie się 15 minut przed startem.

Pierwsza w historii przedłużona symulacja grawitacji Księżyca

Definiującą cechą misji NS-29 jest celowa symulacja środowiska grawitacyjnego Księżyca—około jednej szóstej grawitacji Ziemi. Obracając kapsułę załogową New Shepard z prędkością około 11 obrotów na minutę, ładunki na pokładzie doświadczą co najmniej dwóch minut sił grawitacyjnych Księżyca. To podejście, wspierane przez NASA, stanowi znaczną poprawę w porównaniu do innych metod symulacji grawitacji Księżyca, które zazwyczaj oferują tylko kilka sekund częściowej grawitacji podczas lotów parabolicznych lub eksperymentów z wieżami spadkowymi.

Testowanie kluczowych technologii księżycowych

Z 30 ładunków, które będą transportowane, 29 jest zabezpieczonych wewnątrz kapsuły załogowej, podczas gdy jeden jest zamontowany na boosterze, aby być wystawionym na warunki otoczenia w kosmosie. Prawie wszystkie ładunki są dedykowane testowaniu technologii kluczowych dla operacji na Księżycu, obejmujących sześć głównych obszarów:

Wykorzystanie zasobów in-situ Łagodzenie pyłu Zaawansowane systemy mieszkalne Czujniki i instrumentacja Technologie małych statków kosmicznych Wejście, zstąpienie i lądowanie

Honeybee Robotics—część działu Systemów In-Space Blue Origin—wnosi cztery ładunki skoncentrowane na wykopach, wierceniach i przetwarzaniu regolitów księżycowych. Ponad połowa eksperymentów ma wsparcie programu NASA Flight Opportunities, co pokazuje bliskie partnerstwo mające na celu zwiększenie gotowości do przyszłych misji na Księżyc.

Rozszerzanie floty New Shepard

Dzięki NS-29, Blue Origin osiągnie kamień milowy, wykonując ponad 175 komercyjnych ładunków na New Shepard. Aby lepiej sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, firma obecnie obsługuje trzy kapsuły i dwa boostery, zapewniając kompatybilność i szybszy czas realizacji zarówno dla ładunków, jak i potencjalnych lotów astronautów. Misja NS-29 wykorzysta nowo zaprezentowany booster Blue Origin w połączeniu z dedykowaną kapsułą ładunkową, podkreślając wszechstronność rosnącej floty firmy.

Inspirowanie przyszłych pokoleń

Obok nowoczesnych badań kosmicznych, NS-29 przewiezie tysiące pocztówek przekazanych przez uczniów za pośrednictwem Club for the Future—nonprofit skoncentrowanego na STEAM Blue Origin. Od swojego powstania w 2019 roku, organizacja zaangażowała ponad 44 miliony ludzi na całym świecie, mając na celu wzbudzenie pasji do nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki wśród następnego pokolenia innowatorów.

