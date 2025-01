S-400 Triumph to zaawansowany rosyjski system broni przeciwlotniczej zdolny do zwalczania wielu celów powietrznych z odległości do 400 km. Dzięki swoim wysokoefektywnym systemom radarowym i różnym rodzajom rakiet ziemia-powietrze, stanowi poważne wyzwanie dla każdego systemu lotniczego.

Tymczasem F-35 Lightning II reprezentuje szczyt technologii stealth i zaawansowanej awioniki po stronie amerykańskiej. Został zaprojektowany tak, aby unikać systemów radarowych wroga i skutecznie realizować misje w silnie bronionej przestrzeni powietrznej.

Teraz kluczowe pytanie zadawane przez analityków wojskowych na całym świecie: Czy S-400 może zestrzelić F-35?

S-400 dysponuje nowoczesnym radarem, który jakoby potrafi wykrywać samoloty stealth. Jednak F-35 został zaprojektowany w celu zminimalizowania swojej sekcji radarowej i wtopienia się w „szumy” radarowe, co utrudnia śledzenie i zestrzelenie.

Trajektoria rakiet i prędkość S-400 stanowią absolutne zagrożenie dla każdego samolotu, ale technologie stealth F-35 oraz zdolności do walki elektronicznej pozwalają mu zakłócać, dezorientować i unikać systemów rakietowych. Ponadto F-35 jest wyposażony w zaawansowane środki przeciwdziałania i wabiki, które mogą zmylić systemy kierowania S-400.

Podsumowując, podczas gdy S-400 Triumph stanowi potencjalne zagrożenie dla każdego samolotu, zaawansowana technologia F-35 Lightning II może dawać mu znaczną przewagę. Niemniej jednak te teoretyczne scenariusze pozostaną nieudowodnione, dopóki nie dojdzie do nieszczęśliwego wydarzenia związanego z rzeczywistym starciem powietrznym. Dlatego można z pewnością stwierdzić, że równowaga dominacji wciąż nie została określona.

