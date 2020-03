Picardo anuncia que Gibraltar no tiene previsto cerrar la frontera con España

Declaraciones del Ministro Principal

Gibraltar, 13 de marzo de 2020

Queridos gibraltareños,

Damas y caballeros,

Esta tarde, tras mi vuelta de Londres, el Gabinete ministerial se ha reunido para estudiar la decisión del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de declarar el Estado de Emergencia en España a partir de mañana para responder a la propagación de la Pandemia de virus COVID-19.

Esta declaración confiere importantes poderes al gobierno de nuestro Estado vecino para permitirles intensificar las labores destinadas a controlar la extensión del Coronavirus COVID-19 por todo el territorio de España.

Para poner de relieve la seriedad con la que el gobierno de Madrid está afrontando la propagación del COVID-19, las leyes relativas al estado de emergencia en España conceden al Presidente del Gobierno español amplios poderes de control respecto al movimiento de personas y vehículos, activos y poderes para asegurar la disponibilidad de artículos de primera necesidad para la población.

De este modo, el Gobierno español se une a los gobiernos de países como Italia y Dinamarca en tomar una acción decisiva y audaz para ralentizar la propagación del COVID-19 y hacer lo posible para contribuir a “aplanar la curva” y minimizar el riesgo de colapso de sus sistemas de salud.

Aquí, en nuestro hogar, y mientras volvía hoy a Gibraltar, el Ministro de Salud Pública, John Cortés, ya se había puesto en contacto con sus homólogos españoles para ofrecer nuestro apoyo y cooperación respecto a las labores que se están llevando a cabo en España para intentar controlar el virus.

Yo también he estado en contacto con mis homólogos para ofrecer nuestro apoyo y cooperación.

Nuestras las líneas de comunicación han estado, y se mantienen, abiertas, amigables y colegiadas.

El COVID-19 no conoce fronteras ni diferencia entre personas.

Todos debemos cooperar para poder afrontar esta situación de la mejor manera posible.

En las próximas horas, también estaré en contacto con representantes políticos de nuestras regiones vecinas.

No existen planes ni indicaciones de que la frontera se vaya a ver afectada de ninguna manera por esta medida.

Gibraltar no tiene planes de implantar ninguna restricción a la entrada por nuestra frontera a causa de la medida o por la propagación del virus en España.

No creáis declaraciones inciertas que sugieren que vayamos a implementar tales planes.

Nos guiamos por la ciencia.

No hay ninguna otra manera de gestionar una situación como esta.

Contamos con el asesoramiento de varios expertos, tanto locales como más allá de nuestras costas, en cuya experiencia podemos confiar y sobre cuyas recomendaciones deberemos actuar cuando llegue el momento adecuado.

Tenemos claro que, inevitablemente, el virus llegará a Gibraltar en breve.

Detener el COVID-19 en la frontera o en cualquiera de nuestros otros puntos de acceso nunca ha sido una opción.

El foco de nuestro esfuerzo se encuentra en ralentizar su impacto.

Pero resulta importante que todos los gibraltareños y residentes de Gibraltar en España sean consciente de la declaración del Estado de Emergencia en España y se familiaricen con lo que implica y lo que no.

Por este motivo esta noche todos nuestros servicios residenciales para la tercera edad están cerrados.

La realidad es que debemos hacer todo lo que podamos para retrasar la propagación del virus de la pandemia en nuestra propia Comunidad.

Esta tarde, cuando llegué de Londres, me reuní con representantes de la Cámara de Comercio (Chamber of Commerce) y la Federación de Pequeñas Empresas (Federation of Small Businesses), así como la Asociación del Juego y las Apuestas de Gibraltar (Gibraltar Betting and Gaming Association, GBGA).

También he puesto al día al líder de la Oposición y a [la diputada independiente] Hassan Nahon.

El lunes, anunciaré un paquete de medidas destinadas a ayudar a nuestra comunidad empresarial a afrontar el impacto económico de la propagación del virus por todo el mundo.

Mañana me reuniré con representantes de [los sindicatos] Unite y GGCA y la Asociación de Docentes de Gibraltar (NASUWT).

Entiendo que existen diferentes opiniones sobre si las escuelas deberían permanecer abiertas o no.

Debo recalcar que el consejo que hemos recibido de los profesionales de Salud Pública es que nuestras escuelas deberían permanecer abiertas.

El consejo del Departamento de Educación (Department of Education) es que no hay motivo para no mantener abiertas nuestras escuelas.

Según estos consejos, si cerramos las escuelas estaríamos empujando al virus hacia las personas más vulnerables de nuestra comunidad, que son precisamente las personas que queremos y debemos proteger a toda costa.

También estaríamos imponiendo una carga adicional relacionada con el cuidado de los niños sobre aquellos que deben estar trabajando en los servicios esenciales.

Por lo tanto, los expertos opinan que, haciendo balance, en este momento, valorando el impacto y beneficio potenciales de cerrar las escuelas frente al impacto potencial sobre la disponibilidad de recursos humanos y el probable aumento del contacto entre alumnos y el segmento demográfico con mayor riesgo de coronavirus, las escuelas deben permanecer abiertas.

Es posible que hayáis escuchado hablar al Primer Ministro, Boris Johnson, acerca de la nueva fase de “retardo” que el Gobierno británico está adoptando, a medida que intenta afrontar la extensión del virus.

Explicaron las razones por las que la mayoría de las escuelas del Reino Unido permanecerán abiertas.

La ciencia nos dice que el cierre de escuelas tan solo tendría un impacto marginal sobre el control de la propagación del COVID-19. Se cree que, para obtener ese beneficio marginal, sería necesario que las escuelas cerrasen durante trece a dieciséis semanas. Un cierre de esta magnitud sería una iniciativa muy difícil y de alto impacto, que pondría a prueba los recursos de la mayoría de las familias, especialmente aquellas en las que los dos padres trabajan.

Aunque cerrar las escuelas deberá mantenerse como opción para una iniciativa posible en el futuro, el riesgo de adoptar esta medida de manera prematura es que, en el momento en el que estuviésemos sufriendo tasas máximas de infección, probablemente los padres ya habrían agotado su capacidad de mantener a sus hijos en casa. Si tomamos este paso demasiado pronto, salvaremos menos vidas.

Soy consciente de que muchos de vosotros estaréis pensando que el hecho de que ese sea el consejo para el Reino Unido no quiere decir que debamos aplicarlo aquí.

Así es.

La decisión de mantener las escuelas abiertas aquí ha sido tomada con base en las condiciones de Gibraltar. Se basa en la ciencia, tal y como creemos, y nuestros expertos creen, que se aplica al contexto de Gibraltar.

Naturalmente, se trata de una decisión que también está siendo revisada de manera constante.

Eso no significa necesariamente que nuestras escuelas vayan a seguir funcionando de forma normal.

Tendremos que trabajar con NASUWT en cuestiones relativas a las ausencias de profesores y los consejos respecto a los alumnos más vulnerables y, por supuesto, aquellos profesores que requieran adoptar medidas especiales a causa de sus propias condiciones de salud subyacentes.

Es posible que las escuelas no puedan continuar ofreciendo el programa completo de clases, etc., pero por ahora siguen siendo el mejor entorno para nuestros niños durante este periodo de infección, INCLUSO aunque el virus se transmita en el entorno escolar y del entorno escolar a los hogares.

Os aseguro que no estamos ignorando los motivos fundamentales de las preocupaciones que muchos habéis expresado.

En este momento, todos debemos mantenernos unidos para apoyar a nuestros profesionales de salud y no cuestionar las acciones que estamos adoptando según sus consejos.

Sin embargo, continuaremos escuchando los consejos relativos a esta situación.

Los acontecimientos están cambiando prácticamente cada hora.

Cualquier decisión de cerrar las escuelas será anunciada por el Gobierno tras consultar con NASUWT.

Por lo tanto, NO debéis creer las declaraciones en las redes sociales que sugieren que las escuelas deberían cerrarse, a menos que aparezca en los perfiles en las redes sociales del Gobierno o en las mías propias.

NO creáis todo lo que leáis o escuchéis, a menos que haya sido publicado por los medios de comunicación nacionales establecidos o por la Agencia de Retransmisión Nacional.

No seáis víctimas de anuncios falsos e irresponsables, en esta cuestión ni ninguna otra.

No estamos ocultando nada al público.

No ocultaremos nada al público.

Podéis confiar en nosotros como fuente de información.

Ya habréis podido comprobar que estamos ofreciendo actualizaciones diarias a través de Gibtelecom.

Espero poder convocar al Parlamento la próxima semana para adoptar nuevas medidas que nos proporcionen poderes adicionales en caso necesario.

Esta tarde, he acordado con diputados de la Oposición que la reunión se celebrará sin preguntas, para poder promulgar legislación en caso necesario.

El lunes ofreceré más información.

Pedimos vuestra colaboración a medida que actuamos para poder llevar a cabo nuestra principal responsabilidad como vuestro Gobierno:

Para garantizar la seguridad y bienestar de nuestro pueblo.

Por ahora, a medida que afrontamos un periodo que será diferente en varios aspectos de lo que la mayoría de nosotros hemos vivido en tiempos recientes, debemos tener claro lo siguiente:

Superaremos este reto.

Pronto habrá una vacuna.

En breve podremos ofrecer todos los servicios como hemos hecho hasta ahora.

A partir de ahora, mostremos lo mejor de Gibraltar.

Es el momento de estar unidos por el interés público y común.

Aprovechemos este periodo para proteger a nuestros familiares y amigos más queridos.

Porque la cruda realidad –tal y como expresó ayer el Primer Ministro– es que probablemente, durante las próximas semanas y meses, todos vayamos a perder a familiares y seres queridos antes de tiempo.

Por favor, asegurémonos de hacer lo correcto para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Nuestros padres y abuelos.

Las personas de edad avanzada o enfermos.

Mantengamos a salvo a las personas vulnerables.

Seamos conscientes del extraordinario esfuerzo realizado por nuestros profesionales de salud pública y funcionarios.

El liderazgo directo de Krish Rawal, Sohail Bhatti y Paul Balbán ha generado un número sin precedentes de camas libres en hospitales y un aumento del 500% en la capacidad de ucis disponible.

En este momento, deseo expresar el agradecimiento hacia todos y cada uno de nuestros profesionales de salud pública, en nombre de todos.

Por favor, ayudémosles de cualquier forma posible.

Y esperemos la llegada de tiempos mejores.

Porque llegarán tiempos mejores.

El lunes ofreceré más información acerca de las medidas adicionales que vamos a adoptar.

Por favor, mantengamos la calma en este momento y continuemos afrontando esta situación tan unidos como sea posible para protegernos a todos.

