Opinión: sobre la Pandemia, por Jesús Antonio Fernández

Buenos días, mi nombre es Jesús y si me permiten voy a transmitirles una serie de notas concluyentes de varios días de entrevistas con distintas personas cercanas del medio laboral o familiar y de relación en torno a la problemática sanitaria que nos afecta a todos.

De esto tiene que salir un cambio , si o si. De esto se hablará toda la vida, del 2020. Es un fenómeno Global . Es un enemigo invisible pero que tiene un blanco fácil que es el vecino mayor.

Pero que evidentemente todos somos su blanco. Esto sirve para replantearse la vida ¿ para que tanta carrera para acumular bienes y dinero si se te puede meter el bicho hoy mismo ? El que no tenga nuevos valores renovados de ahora en adelante es porque es una piedra, no es una persona o porque esta ya majara del todo. Seria ser un insensible.

Yo creo que cada ser humano hoy se esta cuestionando muchas cosas. Es cuestión de responsabilidad de todas las personas que tienen uso de razón. A un bebé no puedes pedirle responsabilidad. También nos suele ocurrir que en un momento de rabia, de pánico , se pueden pensar muchas cosas. Cualquier persona o colectivo ha llegado a pensar muchas cosas. Distintas conjeturas. Esto quedara para siempre en la psiquis humana. Mas higiene, importancia de la salud, importancia de no contaminar, etc… Hasta el deporte que parecía una diversión hoy es un peligro. Ha cambiado la cultura, menos contaminación, no hay gastos inútiles e innecesarios. El ser humano vuelve a buscar adentro en su esencia. En todo el planeta ha bajado el grado de contaminación. El aire es mas puro.

Es algo histórico. Tengo las patitas cortas. No puedo moverme a donde quiero. ¿De donde ha salido el virus? A lo mejor es evolución, el planeta esta calentándose.

Los mercados bursátiles y financieros colapsan , las instituciones nos dicen para tranquilizarnos que pronto volveremos a la normalidad. ¿ Pero estos son nuestros valores ?

Que es la normalidad, el virus del individualismo, del consumismo, la discriminación del otro porque no comparte mi estilo de vida, porque no tiene mi color de piel, la normalidad de mirar impávidos las catástrofes humanas y miserias producidas por este sistema económico por televisión y quedarnos quietos y solo hablar en los bares ? Esa es la normalidad ?Este mundo ya estaba en Pandemia antes de la llegada del virus biológico. El futuro entonces de aquí en adelante depende de cada uno de nosotros y esto, lo que nos esta pasando es un aviso , una llamada de atención , una oportunidad para el cambio. Cada uno sabe lo que hace pues lo sabe mas que uno. El miedo solo es un síntoma de falta de guion interno, el miedo solo busca una baranda para aferrarse y no caerse.

