Romantikkalderen Sikkerhet: Korleis SEALSQ Corp sin kvante-teknologi endrar finansielle transaksjonar

Fiona Pexton er en dyktig forfatter og bransjeekspert som spesialiserer seg på nye teknologier og fintech. Hun har en mastergrad i finans teknologi fra det prestisjetunge Universitetet i Oxford, hvor forskning hennes fokuserte på samspillet mellom finans og innovasjon. Med over ti års erfaring i fintech-sektoren har Fiona jobbet med ledende selskaper, inkludert IQTech Solutions, hvor hun hadde en avgjørende rolle i utviklingen av banebrytende fintech-applikasjoner som strømlinjeformer finansielle tjenester. Hennes innsiktsfulle skriving avmystifiserer komplekse emner, noe som gjør dem tilgjengelige for et bredt publikum. Fiona fortsetter å utforske det raskt utviklende landskapet av teknologi og finans, og bidrar til ulike publikasjoner og engasjerer seg med tankeledere i bransjen.