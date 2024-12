De Verborgen Kwantumrevolutie. Hoe Opkomende Technologie Jouw Toekomst Vormgeeft.

Fiona Pexton is een bekwame auteur en expert in de industrie, gespecialiseerd in nieuwe technologieën en fintech. Ze heeft een masterdiploma in financiële technologie van de prestigieuze Universiteit van Oxford, waar haar onderzoek zich richtte op de kruising van financiën en innovatie. Met meer dan tien jaar ervaring in de fintech-sector heeft Fiona samengewerkt met toonaangevende bedrijven, waaronder IQTech Solutions, waar ze een cruciale rol speelde bij de ontwikkeling van baanbrekende fintech-toepassingen die financiële diensten stroomlijnen. Haar inzichtelijke schrijven ontrafelt complexe onderwerpen, waardoor ze toegankelijk worden voor een breed publiek. Fiona blijft de snel veranderende landschappen van technologie en financiën verkennen, draagt bij aan verschillende publicaties en gaat de interactie aan met thought leaders in de industrie.