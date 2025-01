Quantumcomputing: Een Twee-geslepen Zwaard. De Toekomst van Cyberdreigingen Onthuld!

Quilke Voracek is een vooraanstaand auteur en denkleider op het gebied van nieuwe technologieën en fintech. Met een Masterdiploma in Financiële Technologië van de prestigieuze Hult International Business School, combineert Quilke academische excellentie met een diepgaand begrip van het snel evoluerende digitale landschap. Met meer dan tien jaar ervaring in de technologiesector heeft hij bijgedragen aan innovatieve projecten bij Boston Dynamics, waar hij zich richtte op het integreren van baanbrekende technologie met financiële systemen. Quilke's inzichten zijn in tal van publicaties verschenen, en hij is gepassioneerd over het verkennen van hoe opkomende technologieën de financiële sector kunnen hervormen. Door middel van zijn schrijven heeft hij als doel om de kloof tussen technologie en financiën te overbruggen, en lezers in staat te stellen de complexiteit van de digitale economie te navigeren.