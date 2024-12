De geheimen van bewustzijn ontsluiten? Quantumcomputers zouden de sleutel kunnen zijn!

Zelda Quah is een accomplished auteur en thought leader op het gebied van nieuwe technologieën en fintech. Ze heeft een Masterdiploma in Financial Technology van Howard University, waar haar onderzoek zich richtte op de kruising van blockchain en traditionele financiën. Met meer dan tien jaar ervaring in de financiële sector heeft Zelda gewerkt met snelgroeiende bedrijven, waaronder het innovatieve fintech-bedrijf PayQuest Solutions, waar ze zich specialiseerde in productontwikkeling en marktstrategie. Haar inzichtelijke analyses en vooruitstrevende perspectieven maken haar een gewilde spreker op industriële conferenties. Zelda's schrijven is gericht op het overbruggen van de kloof tussen complexe technologische concepten en praktische toepassingen, waardoor ze haar publiek in staat stelt om zich te wapenen tegen het zich ontwikkelende landschap van fintech.