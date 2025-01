Blue Origin’s New Shepard NS-29 Missie: Pionieren van Maangravity-simulatie voor Geavanceerd Ruimteonderzoek

Blue Origin staat op het punt om zijn volgende New Shepard-vlucht – aangeduid als NS-29 – te lanceren om technologieën gerelateerd aan de maan te testen en de grenzen van betaalbare ruimteverkenning te verleggen. De lanceervenster van de missie opent op dinsdag 28 januari om 10:00 uur CST (1600 UTC) vanaf Launch Site One in West-Texas, met een live webcast die 15 minuten voor de lancering begint.

Eerste Uitgebreide Lunar Gravity Simulatie

Een kenmerk van de NS-29-missie is de opzettelijke simulatie van de gravitatieve omgeving van de maan – ongeveer een zesde van die van de aarde. Door de New Shepard bemanningscapsule met ongeveer 11 omwentelingen per minuut te laten draaien, zullen de ladingen aan boord minimaal twee minuten van maangravitatiekrachten ervaren. Deze aanpak, ondersteund door NASA, vertegenwoordigt een significante verbetering ten opzichte van andere methoden voor de simulatie van maan zwaartekracht, die doorgaans slechts enkele seconden van gedeeltelijke zwaartekracht bieden tijdens paraboolvluchten of valtorenexperimenten.

Testen van Belangrijke Maan Technologieën

Van de 30 ladingen die worden gevlogen, zijn er 29 beveiligd binnen de bemanningscapsule, terwijl één op de booster is gemonteerd om te worden blootgesteld aan de omgevingsomstandigheden in de ruimte. Bijna alle ladingen zijn gericht op het testen van technologieën die cruciaal zijn voor maanoperaties, die bestaat uit zes hoofdzones:

In-situ Hulpbronnenbenutting Stof Mitigatie Geavanceerde Bewoningssystemen Sensoren en Instrumentatie Kleine Ruimtevaartuigen Technologieën Ingang, Daling en Landing

Honeybee Robotics – onderdeel van Blue Origin’s In-Space Systems-divisie – draagt alleen al vier ladingen bij die gericht zijn op het graven, boren en verwerken van maanregoliet. Meer dan de helft van de experimenten heeft ondersteuning van NASA’s Flight Opportunities-programma, wat een nauwe samenwerking aantoont gericht op het bevorderen van de gereedheid voor toekomstige maanmissies.

Uitbreiden van de New Shepard Vloot

Met NS-29 zal Blue Origin een mijlpaal bereiken van meer dan 175 commerciële ladingen die op New Shepard worden gevlogen. Om beter aan de toenemende vraag te voldoen, opereert het bedrijf nu met drie capsules en twee boosters, wat zorgt voor compatibiliteit en snellere omlooptijden voor zowel ladingen als potentiële astronautenvluchten. De NS-29-missie zal gebruikmaken van Blue Origin’s nieuw onthulde booster in combinatie met een speciale ladingcapsule, wat de veelzijdigheid van de groeiende vloot van het bedrijf benadrukt.

Inspireren van Toekomstige Generaties

Naast baanbrekend ruimteonderzoek zal NS-29 duizenden ansichtkaarten vervoeren die door studenten zijn bijgedragen via Club for the Future – Blue Origin’s STEAM-gerichte non-profitorganisatie. Sinds de oprichting in 2019 heeft de organisatie meer dan 44 miljoen mensen wereldwijd betrokken, met als doel een passie voor wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde te ontwikkelen onder de volgende generatie innovatoren.

