Blue Origin jaunā Sheparda NS-29 misija: Pionieru Mēness gravitātes simulācija progresīvai kosmosa izpētei

Blue Origin plāno uzsākt savu nākamo New Shepard lidojumu—apzīmētu kā NS-29—lai testētu tehnoloģijas, kas saistītas ar Mēnesi, un virzītu pieejamas kosmosa izpētes robežas. Misijas palaišanas logs atvērsies otrdien, 28. janvārī, plkst. 10:00 CST (1600 UTC) no Launch Site One Rietumteksas, un tiešraides pārraide sāksies 15 minūtes pirms pacelšanās.

Pirmais ilgstošais Mēness gravitācijas simulācija

Noteicošā iezīme NS-29 misijā ir apzināta Mēness gravitācijas vides simulācija—aptuveni viena sestā daļa no Zemes. Griežot New Shepard apkalpes kapsulu aptuveni 11 apgriezienus minūtē, kravas uz kuģa piedzīvos vismaz divas minūtes Mēness gravitācijas spēku. Šī pieeja, ko atbalsta NASA, ir būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar citām Mēness gravitācijas simulācijas metodēm, kas parasti piedāvā tikai dažas sekundes daļējas gravitācijas paraboliskajos lidojumos vai kritiena torņu eksperimentos.

Svarīgu Mēness tehnoloģiju testēšana

No 30 kravas, kas tiks paceltas, 29 ir droši iekšā apkalpes kapsulā, kamēr viena ir piestiprināta pie raķetes, lai tiktu pakļauta apkārtējām kosmosa apstākļiem. Gandrīz visas kravas ir veltītas tehnoloģiju testēšanai, kas ir svarīgas Mēness operācijām, aptverot sešas galvenās jomas:

Resursu izmantošana vietā Putekļu mazināšana Uzlabotas apmešanās sistēmas Sensoru un instrumentācijas tehnoloģijas Mazo kosmosa kuģu tehnoloģijas Ienākšana, nolaišanās un piezemēšanās

Honeybee Robotics—daļa no Blue Origin In-Space Systems nodaļas—viena pati piedalās ar četriem kravas elementiem, kas koncentrējas uz rakšanu, urbšanu un Mēness regolith apstrādi. Vairāk nekā puse eksperimentu ir atbalstīti no NASA Lidojumu iespēju programmas, demonstrējot ciešu partnerību, kas vērsta uz gatavību nākotnes Mēness misijām.

Paplašinot New Shepard floti

Ar NS-29 Blue Origin sasniegs etapu, pacelot vairāk nekā 175 komerciālās kravas uz New Shepard. Lai labāk apmierinātu pieaugošo pieprasījumu, uzņēmums tagad darbojas ar trim kapsulām un divām raķetēm, nodrošinot saderību un ātrāku apgriezienu laiku gan kravai, gan potenciālajiem astronautu lidojumiem. NS-29 misija izmantos Blue Origin jaunatklāto raķeti, kas apvienota ar īpaši paredzētu kravas kapsulu, izceļot uzņēmuma augošās flotes daudzpusību.

Iedvesmojot nākotnes paaudzes

Kopā ar modernu kosmosa izpēti, NS-29 pārvadās tūkstošiem pastkaršu, ko snieguši studenti caur Club for the Future—Blue Origin STEAM orientēto bezpeļņas organizāciju. Kopš tās dibināšanas 2019. gadā organizācija ir iesaistījusi vairāk nekā 44 miljonus cilvēku visā pasaulē, mērķējot iedvesmot aizraušanos ar zinātni, tehnoloģijām, inženieriju, mākslu un matemātiku nākamās inovatoru paaudzes vidū.

