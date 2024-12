Ateities atvėrimas: ar kvantinė kompiuterija yra kitas aukso skubėjimas?

### Investuotojai džiaugiasi kvantinių kompiuterių akcijomis

Kvantinis kompiuterija ketina revoliucionuoti technologijas, o socialinė žiniasklaida pilna jaudulio artėjant 2025 metams. Trys pagrindiniai žaidėjai—D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI) ir IonQ, Inc. (IONQ)—pastaruoju metu patyrė įspūdingus akcijų rinkos prieaugio rezultatus.

Šiuo metu pasaulinė kvantinių kompiuterių rinka vertinama maždaug 1,3 milijardo dolerių, o prognozuojama, kad iki 2029 metų ji pasieks 5,3 milijardo dolerių, turėdama stulbinantį metinį sudėtinį augimo tempą (CAGR) 32,7%. Šis spartus augimas skatinamas greito kvantinės technologijos priėmimo, kuri efektyviai sprendžia sudėtingas problemas, viršijančias tradicinę kompiuteriją.

Pirmaujanti konsultacijų įmonė McKinsey prognozuoja, kad iki 2035 metų kvantinė kompiuterija galėtų prisidėti prie pasaulio ekonomikos net 1,3 trilijono dolerių suma. Jos taikymas medžiagų moksle ir farmacijos srityje yra ypač perspektyvus, ypač stiprinant dirbtinio intelekto galimybes ir optimizuojant finansines paslaugas.

Per tris mėnesius kvantinėms akcijoms pavyko pasiekti įspūdingą augimą, viršijantį pagrindinius indeksus. Defiance Quantum ETF (QTUM) šoktelėjo 27,8%, demonstruodama šios naujos rinkos potencialą.

Investuotojai ypač domisi D-Wave ir Rigetti. D-Wave išsiskiria optimizuojant realaus pasaulio problemas, o Rigetti lyginamas su NVIDIA dėl savo dėmesio kvantinės aparatūros infrastruktūrai. Tačiau su IonQ patariama būti atsargiems, nes jų aukštos vertės gali kelti riziką, nepaisant technologinių ambicijų.

### Kvantinių kompiuterių akcijų apžvalga

Augant lūkesčiams dėl kvantinės kompiuterijos pažangos, investuotojai vis labiau traukiami į šio transformuojančio sektoriaus akcijas. Kai kurios labiausiai diskutuojamos įmonės yra D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI) ir IonQ, Inc. (IONQ). Šios įmonės ne tik pirmauja technologinės inovacijos srityje, bet ir demonstruoja reikšmingą augimą akcijų rinkoje.

### Rinkos augimas ir prognozės

Pasaulinė kvantinių kompiuterių rinka, šiuo metu vertinama apie **1,3 milijardo dolerių**, prognozuojama, kad iki **2029 metų** pasieks įspūdingą **5,3 milijardo dolerių** vertę, ją skatinant metiniam sudėtiniam augimo tempui (**CAGR**) **32,7%**. Šis eksponentinis augimas daugiausia priklauso nuo didėjančios paklausos technologijoms, galinčioms spręsti sudėtingas problemas, su kuriomis tradiciniai kompiuteriai sunkiai susidoroja.

McKinsey & Company prognozuoja, kad šis sektorius gali suteikti reikšmingą impulsą ekonomikai, prisidėdamas net iki **1,3 trilijono dolerių** prie pasaulio ekonomikos iki **2035 metų**. Technologijos potencialios taikymo sritys yra plačios, ypač tokiose srityse kaip medžiagų mokslas, farmacijos pramonė, dirbtinis intelektas ir finansinės paslaugos.

### Akcijų rezultatai ir tendencijos

Per pastaruosius kelis mėnesius kvantinių kompiuterių akcijos žymiai pranoko pagrindinius rinkos indeksus. **Defiance Quantum ETF (QTUM)** pranešė apie nepaprastą **27,8%** padidėjimą, rodydama stiprų investuotojų susidomėjimą ir pasitikėjimą kvantinių technologijų ateitimi.

### Pagrindiniai žaidėjai rinkoje

**D-Wave Quantum Inc.** garsėja savo gebėjimais optimizuoti sudėtingas problemas, todėl ji yra patraukli įmonėms, siekiančioms pagerinti veiklos efektyvumą. **Rigetti Computing, Inc.**, dažnai lyginama su NVIDIA, koncentruojasi į aukštos klasės kvantinės aparatūros kūrimą, todėl tapo svarbiu taikinių tašku technologijų entuziastams.

Kita vertus, **IonQ, Inc.** siūlo atsargesnę investavimo galimybę. Nors jie turi novatorišką technologiją, jų akcijų vertinimai gali būti laikomi pervertintais, keliančiais galimas rizikas investuotojams.

### Kvantinių kompiuterių akcijų investavimo privalumai ir trūkumai

**Privalumai:**

– Didelės grąžos potencialas, kai technologija bręsta.

– Taikymas įvairiose pramonės šakose, užtikrinantis plačią paklausą.

– Didelių technologijų kompanijų ir vyriausybių įsitraukimas, rodantis stiprų būsimą palaikymą.

**Trūkumai:**

– Didelis kintamumas ir rizika, susijusi su naujomis technologijomis.

– Neaiškios reguliavimo aplinkos ir rinkos priėmimo laikotarpiai.

– Įmonių vertinimų kintamumas, ypač tarp šios srities lyderių.

### Kvantinių kompiuterių technologijų palyginimas

Palyginant šių įmonių kvantinės kompiuterijos technologijas, būtina pripažinti jų unikalius požiūrius. D-Wave dėmesys optimizacijai kontrastuoja su Rigetti įsipareigojimu aparatūros infrastruktūrai, kas parodo įvairius kelius efektyviai išnaudoti kvantinę kompiuteriją.

### Įžvalgos ir prognozės ateičiai

Tęsiant kvantinės technologijos pažangą, ekspertai siūlo stebėti tendencijas, tokias kaip:

– Didėjanti bendradarbiavimas tarp kvantinių kompanijų ir tradicinių technologijų gigantų.

– Nuolatinė kvantinių algoritmų evoliucija, kuri galėtų pagreitinti priėmimą.

– Potencialas kvantinei kompiuterijai spręsti problemas, laikomas neišsprendžiamomis klasikinių kompiuterių, ypač dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi srityse.

### Išvada

Apibendrinant, investavimo peizažas kvantinių kompiuterių srityje yra gyvybingas ir pilnas potencialo. Tačiau, nors augimo galimybės yra didžiulės, investuotojams patariama atlikti išsamų tyrimą ir apsvarstyti tiek technologijos pažadą, tiek su naujomis rinkomis susijusias rizikas.

Daugiau informacijos apie kvantinės kompiuterijos tendencijas ir investicijas rasite Defiance ETFs.