Nvidia drąsūs komentarai nuleidžia kvantinių akcijų kainas! Ar ateitis yra niūresnė nei manėme?

Šokiruojančiu įvykiu sausio 8 d. Nvidia generalinio direktoriaus Jenseno Huango komentarai apie kvantinių kompiuterių laikotarpį reikšmingai paveikė rinką. Ši pareiškimas lėmė stulbinantį apie 8 milijardų dolerių nuostolį kvantinių kompiuterių sektoriuje.

Nepaisant to, didieji žaidėjai susidūrė su dramatiškais akcijų kainų kritimais. IonQ akcijos krito daugiau nei 40%, tuo tarpu Rigetti Computing patyrė daugiau nei 45% nuosmukį. Be to, D-Wave akcijos sumažėjo 36%, nors palyginti su praėjusiais metais jos vis dar išaugo įspūdingai 600%.

Per pristatymą CES Huangas apžvelgė savo požiūrį į kvantinių kompiuterių ateitį. Jis pasiūlė, kad technologija, reikalinga „labai naudingiems kvantiniams kompiuteriams“ gaminti, gali būti nepasiekiama dar 15-30 metų. Huangas pabrėžė, kad būtina padidinti kvantinių apdorojimo vienetų, arba kubitų, skaičių milijonu.

Atsakas buvo greitas iš D-Wave generalinio direktoriaus Alano Baratz, kuris tvirtai nesutiko su Huango vertinimu. Baratz pabrėžė, kad D-Wave technologija šiuo metu naudojama didelių klientų, tokių kaip Mastercard ir NTT Docomo, ir efektyviai veikia šiandien. Jis pripažino Huango abejones dėl tam tikrų kvantinių kompiuterių tipų, tačiau tvirtino, kad jo įmonės požiūris yra visiškai įgyvendinamas ir paruoštas praktiniam taikymui.

Kvantinių kompiuterių pramonė jau įgavo pagreitį po „Google“ neseniai pasiekimų, todėl šis akcijų pardavimas tapo dar labiau reikšmingas.

Kvantiniai kompiuteriai ilgą laiką buvo laikomi nauja technologijų sritimi, žadančia revoliucionuoti pramonę sprendžiant sudėtingas problemas būdais, kurių klasikiniai kompiuteriai negali. Tačiau neseniai Nvidia generalinio direktoriaus Jenseno Huango komentarai sukėlė reikšmingą diskusiją ir lėmė didelius finansinius padarinius sektoriuje.

### Rinkos reakcija į Huango prognozes

2024 m. sausio 8 d. per kalbą CES Huangas nurodė, kad „labai naudingi kvantiniai kompiuteriai“ gali būti dar 15-30 metų nuo realizacijos. Šis teiginys sukėlė dramatišką rinkos reakciją, kai tokios įmonės kaip IonQ, Rigetti Computing ir D-Wave patyrė didelius akcijų kainų kritimus – daugiau nei 40%, 45% ir 36% atitinkamai. Nepaisant dabartinio nuosmukio, D-Wave akcijos įspūdingai išaugo 600% per metus, pabrėždamos jų nepastovumą.

### Kontroversija ir kontrargumentai

Alanas Baratz, D-Wave generalinis direktorius, greitai sukritikavo Huango laikotarpį. Jis pažymėjo, kad D-Wave kvantiniai sistemos jau veikia ir naudojamos didelių klientų, tokių kaip Mastercard ir NTT Docomo. Baratz pripažino kai kurias Huango paminėtas apribojimus, tačiau pabrėžė, kad jo įmonės technologija yra ne tik įgyvendinama, bet ir aktyviai sprendžia realias problemas dabar.

### Dabartinės tendencijos ir inovacijos kvantinių kompiuterių srityje

Nepaisant rinkos turbulencijos, kvantinių kompiuterių peizažas toliau vystosi, remiantis įvairiomis tendencijomis:

– **Didėjantis investicijų srautas**: Rizikos kapitalas ir vyriausybių finansavimas toliau plūsta į kvantinių tyrimų ir plėtros sritį, nes suinteresuotieji asmenys išlieka optimistiški dėl jos potencialo.

– **Hibridiniai kompiuteriniai modeliai**: Įmonės tiria hibridinius sprendimus, kurie integruoja klasikinį ir kvantinį kompiuterį, kad pasinaudotų abiejų paradigmos stiprybėmis geresniam našumui konkrečiose taikymo srityse.

– **Kvantinių programų diegimas**: Realių kvantinių kompiuterių taikymas, pavyzdžiui, optimizavimo problemos tiekimo grandinės logistikoje ir pažanga farmacijos srityje, tampa vis dažnesnis, nes tokios įmonės kaip D-Wave stumia ribas.

### Kvantinių kompiuterių privalumai ir trūkumai

#### Privalumai:

– **Eksponencinis greitėjimas**: Kvantiniai kompiuteriai gali atlikti sudėtingus skaičiavimus daug greičiau nei klasikiniai kompiuteriai.

– **Neįmanomų problemų sprendimas**: Jie turi potencialą išspręsti problemas, laikomas neišsprendžiamomis tradiciniais metodais.

#### Trūkumai:

– **Techniniai iššūkiai**: Dabartinė technologija reikalauja reikšmingų pažangų, kol ji gali būti laikoma „naudinga“.

– **Rinkos nepastovumas**: Kvantinių kompiuterių sektorius gali būti labai paveiktas spekuliacinių investicijų ir rinkos nuotaikų, dėl ko akcijų našumas gali būti nenuspėjamas.

### Ateities prognozės ir rinkos analizė

Rinkos analitikai prognozuoja, kad nors trumpalaikė perspektyva gali būti paveikta pesimistinių nuomonių, tokių kaip Huango išsakytos, ilgalaikis kvantinių kompiuterių potencialas išlieka šviesus. Inovacijos, laukiamos artimiausiais metais, gali lemti proveržius, kurie gali pertvarkyti pramonę. Be to, bendradarbiavimo pastangos tarp technologijų gigantų, akademinių institucijų ir startuolių greičiausiai skatins pažangą, galinčią sutrumpinti kelią į praktinius kvantinius kompiuterius.

### Saugumo ir tvarumo aspektai

Kvantiniams kompiuteriams vystantis, kyla svarbių saugumo klausimų. Kvantiniai algoritmai turi potencialą peržengti tradicinius šifravimo metodus, todėl prasideda varžybos dėl kvantams atsparios kriptografijos. Be to, tvarumo aspektai yra svarstomi, nes kvantinių kompiuterių įrenginiai reikalauja didelių išteklių, sukeldami diskusijas apie energijos vartojimą ir aplinkos poveikį.

Daugiau įžvalgų apie besikeičiančią kvantinių kompiuterių aplinką galite rasti Nvidia oficialioje svetainėje ir sekti naujausius technologinius pasiekimus, formuojančius kompiuterijos ateitį.