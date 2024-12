Nepatikimi rinkos judesiai! Kvadro kompiuterių akcijos šauna!

**Kvantinių kompiuterių akcijos įgauna pagreitį: Rigetti neįtikėtinas šuolis viršija 2024 metų rinkos akcentus**

Pirmieji prekybos penktadienio duomenys parodė nuostabų Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) šuolį, siekiantį daugiau nei 10%. Šis šuolis yra nepaprasto kvantinių kompiuterių įmonių tendencijos dalis, patraukusi investuotojų, ieškančių augimo galimybių, dėmesį. Rigetti akcijų kaina per pastaruosius šešis mėnesius šoktelėjo neįtikėtinais **1,640%**.

Nepaisant to, kad praėjusiame ketvirtyje uždirbo tik **2,4 milijono dolerių** pajamų, Rigetti akcijos per penkias dienas šoktelėjo **140%** ir **640%** per pastarąjį mėnesį. Šis greitas kilimas padidino įmonės vertę iki **4,3 milijardo dolerių**. Kartu su Rigetti, Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) tą pačią dieną patyrė nedidelį **4,7%** nuosmukį, o kiti konkurentai parodė mišrius rezultatus: D-Wave Quantum (NYSE:QBTS) padidėjo **4%**, IonQ (NYSE:IONQ) sumažėjo **3,7%**, o Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ) pakilo **1,5%**.

Džiaugsmas nesibaigia prie Rigetti. **Willow**, „Google“ pažangus kvantinis procesorius, atgaivino investuotojų susidomėjimą šia sritimi. Kai įmonės pradeda apžvelgti šias akcijas, kvantinė kompiuterija tampa spekuliacinių investicijų centru, atveriančiu kelią revoliucingoms technologinėms inovacijoms. Rinkai pulsavus, aišku, kad kvantinė kompiuterija užima centrinę vietą artėjant metų pabaigai.

Kvantinių kompiuterių akcijos kyla: ar Rigetti tik pradžia?

**Kvantinių kompiuterių investicijų augimas**

Stebėdami didelį investuotojų susidomėjimą, kvantinių kompiuterių akcijos tapo karšta tema finansinėje erdvėje. Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) neseniai nustebino investuotojus nepaprastu akcijų šuoliu, viršijančiu 10%, ir nuostabiai, jos akcijos per pastaruosius šešis mėnesius šoktelėjo **1,640%**. Šis rezultatas rodo platesnes tendencijas kvantinių kompiuterių sektoriuje.

**Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir rinkos vertinimas**

Nepaisant to, kad praėjusiame ketvirtyje uždirbo tik **2,4 milijono dolerių**, Rigetti rinkos vertė išaugo iki įspūdingų **4,3 milijardo dolerių**. Šis anomalija pabrėžia spekuliacinį kvantinių kompiuterių rinkos pobūdį, kur ateities potencialas skatina didėjančias vertes net ir esant šiuo metu kuklioms pajamoms. Be to, Rigetti akcijos per penkias dienas šoktelėjo **140%**, demonstruodamos šios naujai besivystančios technologijos nepastovumą ir investuotojų entuziazmą.

**Konkurencinė aplinka ir akcijų palyginimai**

Kvantinių kompiuterių pramonė stebi mišrius pasirodymus tarp savo pagrindinių žaidėjų. Po Rigetti, kitos žinomos įmonės yra:

– **Quantum Computing (NASDAQ:QUBT)**, sumažėjo **4,7%**.

– **D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)**, padidėjo **4%**.

– **IonQ (NYSE:IONQ)**, sumažėjo **3,7%**.

– **Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)**, padidėjo **1,5%**.

Šie svyravimai suteikia įvairių investavimo galimybių, kurias lemia kiekvienos įmonės unikalūs technologiniai pasiekimai ir rinkos pozicija.

**Inovacijos, skatinančios augimą: „Google“ Willow procesorius**

**Willow**, „Google“ pažangus kvantinis procesorius, yra dar viena svarbi plėtra, turinti įtakos nuotaikoms rinkoje. Tikimasi, kad kvantinės technologijos pažanga revoliucionuos kelias sektorius, kas sukėlė naują susidomėjimą tarp investuotojų. Ši inovacija atskleidžia konkurencinį pranašumą, kurio įmonės siekia kvantinių kompiuterių srityje.

**Ateities perspektyvos ir prognozės**

Kvantinė kompiuterija toliau vystantis, analitikai prognozuoja, kad investicijos į šį sektorių sustiprės. Dabartinis šuolis gali būti laikomas ženklu, kad laukia tvirtesnis augimas. Spekuliacinės investicijos gali lemti proveržius, kurie padidins apdorojimo galią ir problemų sprendimo galimybes, viršijančias tai, ką gali pasiekti klasikiniai kompiuteriai.

**Kvantinių kompiuterių akcijų investavimo privalumai ir trūkumai**

**Privalumai:**

– Didelis augimo potencialas: Tokios įmonės kaip Rigetti yra revoliucinės technologijos fronte.

– Inovacijos, tokios kaip „Google“ Willow, gali skatinti tolesnį investuotojų susidomėjimą ir finansavimą.

– Ši sritis pritraukia tiek institucinius, tiek individualius investuotojus.

**Trūkumai:**

– Didelis nepastovumas: Akcijų kainos gali drastiškai svyruoti per trumpus laikotarpius.

– Ribotas pajamų generavimas: Daugelis šios srities įmonių, įskaitant Rigetti, vis dar yra ankstyvose plėtros stadijose.

**Rinkos tendencijos ir investavimo įžvalgos**

Investuotojai turėtų elgtis atsargiai, bet likti budrūs ieškodami galimybių kvantinių kompiuterių rinkoje. Konkurencija yra arši, ir nors vertinimai gali pasirodyti per dideli, technologinės pažangos gali pateisinti būsimą augimą. Be to, rinkos analitikai rekomenduoja apsvarstyti diversifikuotą investicijų pobūdį tarp įvairių įmonių šiame sektoriuje, siekiant valdyti riziką.

Apibendrinant, kvantinė kompiuterija stovėdama ant technologinės revoliucijos slenksčio, stebėti tokius pagrindinius žaidėjus kaip Rigetti ir inovacijas, tokias kaip „Google“ Willow procesorius, bus svarbu potencialiems investuotojams.

