„Blue Origin“ naujoji „Shepard NS-29“ misija: novatoriška Mėnulio gravitacijos simuliacija pažangiems kosmoso tyrimams

„Blue Origin“ planuoja paleisti kitą „New Shepard“ skrydį, pažymėtą NS-29, siekdama išbandyti su mėnuliu susijusias technologijas ir plėsti prieinamos kosmoso tyrimo ribas. Misijos paleidimo langas atsidarys antradienį, sausio 28 d., 10:00 CST (16:00 UTC) iš Paleidimo vietos Nr. 1 Vakarų Teksase, o tiesioginė transliacija prasidės 15 minučių prieš pakilimą.

Pirmasis išplėstas mėnulio gravitacijos simuliavimas

Apibrėžiamasis NS-29 misijos bruožas yra tyčinis Mėnulio gravitacijos aplinkos simuliavimas—maždaug šeštadalis Žemės gravitacijos. Sukdama „New Shepard“ įgulos kapsulę maždaug 11 apsisukimų per minutę, krovinius laive paveiks bent dvi minutės mėnulio gravitacijos jėgų. Šis požiūris, kurį remia NASA, yra reikšmingas patobulinimas, palyginti su kitais mėnulio gravitacijos simuliavimo metodais, kurie paprastai siūlo tik keletą sekundžių dalinės gravitacijos per parabolinius skrydžius ar lašų bokšto eksperimentus.

Pagrindinių mėnulio technologijų testavimas

Iš 30 skrydžio krovinių 29 yra užfiksuoti įgulos kapsulėje, o vienas yra pritvirtintas prie raketos, kad būtų veikiamas aplinkos sąlygų kosmose. Beveik visi kroviniai skirti testuoti technologijas, būtinas mėnulio operacijoms, apimančioms šešias pagrindines sritis:

In-Situ išteklių panaudojimas Dulkių mažinimas Pokyčių gyvenimo sistemos Jutikliai ir instrumentai Mažos erdvėlaivių technologijos Įėjimas, nusileidimas ir tūpimas

„Honeybee Robotics“—„Blue Origin“ kosmoso sistemų padalinio dalis—viena prisideda keturiais kroviniais, skirtais kasimui, gręžimui ir mėnulio regolitų apdorojimui. Daugiau nei pusė eksperimentų turi NASA „Skrydžio galimybių“ programos paramą, demonstruodama artimą partnerystę, siekiančią pagerinti pasirengimą būsimoms Mėnulio misijoms.

„New Shepard“ flotilės plėtra

Su NS-29 „Blue Origin“ pasieks etapą, kai bus skraidinta daugiau nei 175 komercinių krovinių „New Shepard“. Siekdama geriau patenkinti didėjančią paklausą, įmonė dabar valdo tris kapsules ir dvi raketas, užtikrindama suderinamumą ir greitesnį apyvartą tiek kroviniais, tiek potencialiais astronautų skrydžiais. NS-29 misija naudos „Blue Origin“ naujai pristatytą raketą, sukurta specialiai krovinio kapsulei, pabrėždama įmonės augančios flotilės universalumą.

Įkvėpti būsimąsias kartas

Kartu su pažangiais kosmoso tyrimais, NS-29 neša tūkstančius atvirukų, kuriuos pateikė studentai per „Club for the Future“—„Blue Origin“ STEAM orientuota nevyriausybinė organizacija. Nuo 2019 metų įkūrimo organizacija įtraukė daugiau nei 44 milijonus žmonių visame pasaulyje, siekdama sužadinti aistrą mokslui, technologijoms, inžinerijai, menams ir matematikai tarp būsimų inovatorių kartos.

