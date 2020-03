Los empleados nacionales o transfronterizos «inactivos» en Gibraltar percibirán el SMI neto

Entrevista a Fabián Picardo en Radio Algeciras Cadena SER (transcripción)

Juan Manuel Dicenta (locutor)

Durante la mañana de este martes el Gobierno de Gibraltar ha mantenido reuniones con el sindicato Unite para encontrar un acuerdo con el que atender las necesidades de los trabajadores que, con motivo de las medidas que se han tomado contra la expansión del COVID-19 en Gibraltar, pues, les han afectado y de qué manera. Al otro lado de la línea telefónica se encuentra ya el Ministro Principal de Gibraltar. Señor Fabián Picardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.

Fabián Picardo

Hola, buenas tardes a ti y a todos tus radioyentes.

Juan Manuel Dicenta (locutor)

Pues mire, en primer lugar, señor Picardo, sí que me gustaría conocer cómo están pasando estas primeras horas de confinamiento en Gibraltar, aunque me imagino que también esta lluvia está ayudando a mantener a las personas en casa, ¿no?

Fabián Picardo

Sí, claro, es un momento donde las libertades civiles que tenemos están desafortunadamente afectadas por las medidas que ha tomado el Gobierno de Gibraltar, pero como siempre me dicen mis compañeros en las fuerzas de orden público: “el mejor policía que hay es la lluvia”, porque todo el mundo se queda en casa. Pero saldrá el sol y nuestras provisiones de confinamiento seguirán y tendremos que aceptar eso también en los momentos donde a lo mejor quisiéramos estar fuera de casa.

Juan Manuel Dicenta (locutor)

Qué duda cabe señor Picardo que uno de los problemas más graves que se producen cuando se adoptan decisiones drásticas es el de la situación de los trabajadores ante el paro de muchas empresas. Ocurre en España y ocurre en Gibraltar. ¿Cómo lo van a afrontar?

Fabián Picardo

Pues nosotros hemos tomado medidas esta mañana en conjunto con el grupo que he creado de operadores económicos, de sindicatos y de empresarios. Y también hemos acordado con la oposición en Gibraltar, para que no pueda haber ni un despido en Gibraltar, vamos a parar de que se registre ningún despido después del día 15 de marzo. Quiero decir que cualquier persona que haya sido despedida desde entonces se encontrará de nuevo en empleo y no vamos a permitir que se despida a nadie hasta que anunciemos, notificado en nuestra ley, que ha acabado el periodo de emergencia.

En ese periodo que vamos a crear entre el 15 de marzo y el día donde se acabe ya esa emergencia del COVID, cada persona que fuera empleada de una compañía de Gibraltar, pero que esté inactiva, podrá cobrar una prestación que sumará el salario mínimo interprofesional este mes de abril, si hay mucha gente reclamándolo puede que tengamos que bajar la suma en otros meses, si esto se extiende por otros meses. Y la manera que lo vamos a manejar es que cada compañía, cada empresa, tendrá que presentar el listado de todos sus empleados, cómo era el día 15 de marzo, y decirnos cuáles están en activo y cuáles no están en activo.

Habrá algunos sectores donde esto no aplique, por ejemplo, el sector de centro financiero y en el sector de apuestas online, no aplicará en abril porque esos sectores nos han dicho que pueden seguir pagando a sus empleados en este periodo, aunque están afectados, pero pueden seguir pagando en este periodo. Veremos lo que ocurre en el mes de mayo. Pero en todos los demás sectores donde nosotros hemos cerrado las empresas, vamos a mirar que nos digan cuáles de sus empleados son inactivos, y pagaremos esa prestación a la empresa, y la empresa tendrá la obligación de pagárselo directamente a sus empleados. Y, si no lo hace, será penalizado.

Juan Manuel Dicenta (locutor)

Estas medidas, señor Picardo, que parecen interesantes, repercutirán también evidentemente imagino en los trabajadores transfronterizos.

Fabián Picardo

En todos los empleados en empresas de Gibraltar, de cualquier nacionalidad y residentes donde sean, son parte siempre de nuestro éxito, son parte de nuestra economía en los tiempos prósperos y buenos y son parte también de nuestra solidaridad en este momento tan difícil.

Juan Manuel Dicenta (locutor)

En estos días se ha comentado también, señor Picardo, que usted ha mantenido comunicación con el Gobierno de España para entenderse en torno a la situación de los trabajadores transfronterizos. ¿Es así? ¿Y qué han comentado? ¿A qué conclusión han llegado?

Fabián Picardo

Bueno, es así y no es así. He tenido comunicación con el señor Fernando Grande-Marlaska y la señora González Laya, simplemente, antes de todo, para solidarizarme con el pueblo de España por la dificultad que estamos viendo en nuestras pantallas que transcurre por ese pueblo, que también transcurre por Gibraltar, pero las imágenes tan dramáticas que estamos viendo de Madrid nos causan una solidaridad humana con el pueblo de España, con nuestros vecinos.

Y también para discutir el tema de la frontera en general, el suministro a Gibraltar, los trabajadores transfronterizos, y todo lo que tenemos que hacer en estos momentos de solidaridad humana, de todo el planeta, que es ver cómo nos podemos ayudar unos a otros y mirar hacia el futuro con esperanza, pero también con un poco de preocupación.

Juan Manuel Dicenta (locutor)

Señor Picardo, ¿por qué tardaron unos días más en adoptar medidas como las que han adoptado este pasado lunes, la madrugada del lunes al martes?

Fabián Picardo

No creo que hemos tardado más, creo que hemos sido, por la condición en la que nos encontramos en Gibraltar, que es un país mucho más pequeño, mucho más manejable, en una situación donde podíamos hacer cosas de una manera más focalizada, ¿no? En el sentido de que nosotros llevamos ya casi el mismo tiempo que España confinando, pero confinando solamente a los más mayores de 70 años, que son los que más peligran en relación a este virus. Luego hemos confinado, desde anoche, pero desde el momento que confinamos a los que tienen 70 años pedimos a toda la ciudanía que actuara como si estuviera confinada, y la mayoría de nuestra población lo hizo.

Entonces, la verdad que el movimiento que había en Gibraltar era movimiento para ir hacia los puestos de trabajo, movimiento para ir hacia los colegios, etcétera. Pero ya en Gibraltar se ha cerrado muchísima obra, no solamente ahora, si no anteriormente, mientras que en España continúa el sector de construcción, etcétera, etcétera. Porque cada país ha calibrado como hacerlo, ninguno lo ha hecho bien, ni ninguno lo ha hecho mal, cada uno lo ha calibrado a sus necesidades y nosotros nos hemos adaptado a las necesidades de Gibraltar, que es mucho más manejable que cualquier otro país por su tamaño.

Juan Manuel Dicenta (locutor)

Han estado ustedes realizando también acopio de todos los instrumentos que pueden serles necesarios, he visto que han comprado una buena cantidad también de respiradores, y de todos los utensilios que son necesarios para combatir el virus.

Fabián Picardo

Es lo esencial, y la verdad que yo espero que el virus pase pronto por Gibraltar, que no mate a nadie, o que mate a los menos posibles, pero yo espero siempre que no mate a nadie. Espero que mate a los menos posibles en Andalucía, que pare de matar ya en España, en Europa y en Reino Unido y en todas las partes del mundo. Pero tenemos que estar preparados, la sanidad pública tiene que estar preparada para eso, antes de nada, antes de preparar esas medidas para nuestra economía, para nuestros trabajadores, lo primero que hicimos era prepararnos, prorrogando los presupuestos de Gibraltar, que los presupuestos en Gibraltar se cumplen el día 31 de marzo, en medio de esta situación. Extender los presupuestos para que nuestra sanidad pública tuviera todo lo necesario y seguiremos en ello, en todo lo que puedan ser prestaciones que podemos encontrar a la sanidad pública se la daremos.

Juan Manuel Dicenta (locutor)

Le agradezco que haya compartido con nosotros estos minutos, señor Picardo. Muchas gracias y mucha suerte.

Fabián Picardo

Muchas gracias y mucha solidaridad con todo el mundo.

Juan Manuel Dicenta (locutor)

Esta era la entrevista con Fabián Picardo, el Ministro Principal de Gibraltar que, desde ayer podían ustedes escuchar ya también, lo compartíamos en las redes sociales, y lo podían escuchar también en nuestra web, ya saben, en www.radioalgeciras.es. Desde ayer por la tarde estaba colgada la entrevista con el Ministro Principal de Gibraltar.

Una entrevista que, por supuesto, ha supuesto una gran alegría y una gran tranquilidad para muchos de esos trabajadores transfronterizos que se encontraban en una situación complicada. Ayer, sin ir más lejos, teníamos oportunidad de hablar con Michael Netto, del sindicato Unite de Gibraltar; con Manuel Triano, el responsable comarcal del sindicato Comisiones Obreras; y con un trabajador transfronterizo, con Francisco, que nos contaba la situación a la que se enfrentaban de incertidumbre, sin saber qué iba a pasar puesto que ya no iban a trabajar y, por tanto, iban a cobrar… el mes de abril ya no lo iban a cobrar y no sabían qué era lo que iba a pasar.

La respuesta tajante de Picardo en la tarde de ayer durante esta entrevista ha dado un respiro, nunca mejor dicho, a estos trabajadores.

